[マリメッコ]ブランド創立75周年を彩る限定バッグ第2弾が登場-ノベルティフェアや新作ホームコレクションの先行・限定販売も

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)は、ブランド創立75周年を記念し、特別に制作された限定のアニバーサリーバッグの第2弾を2026年5月15(金)より販売します。これに合わせて、同日より日本公式オンラインストアおよびRakuten Fashionにて、ノベルティフェアの実施に加え、新作ホームコレクションの先行販売および一部商品の限定販売もあわせて展開します。

2026年、マリメッコは年間テーマとして、「プリント作りのアート(The art of printmaking)」に焦点を当てています。このテーマは、マリメッコのあらゆる活動に息づいており、ブランドの礎であると同時に、芸術的かつ技術的なスキルとして75年以上にわたり受け継がれてきた伝統でもあります。その象徴が、マリメッコのプリントアーカイブです。3,500点以上のユニークなプリントデザインを収めたこのコレクションには、毎年、新世代のプリントデザイナーとともに創造力あふれる新しいデザインが加わり続けています。今回のアニバーサリーバッグは、アーカイブの中でも象徴的なプリントである ウニッコ(Unikko)とヴィヒキルース(Vihkiruusu)が、スプリングサマーコレクションらしい明るいカラーリングで、75周年を彩ります。

75周年記念トートバッグ

マリメッコは創立75周年を記念し、特別なバッグを制作しました。マイヤ・イソラ(Maija Isola)による2つのアイコニックなプリント UnikkoとVihkiruusuを融合させた、アニバーサリーならではの特別なフュージョンデザインです。



ナチュラルな生成りのベースに、スプリングサマーコレクションらしい明るいカラーリングのトートバッグは、マリメッコ公式オンラインストア、Rakuten Fashion限定販売となります。

（＊ランチバッグは、マリメッコストア、公式オンラインストア、Rakuten Fashionにて発売中）

75th anniversary トートバッグ \15,400 （公式オンラインストア、Rakuten Fashion限定販売）75th anniversary ランチバッグ \16,500＊マリメッコストア、公式オンラインストア、Rakuten Fashionにて発売中

公式オンラインストア・Rakuten Fashion限定販売

Unikko ブレックファスト セット \19,800Unikko 70×150cm タオル \17,600Unikko 50×60cm ピローケース \6,270Unikko 150×210cm デュベカバー \26,400

公式オンラインストア・Rakuten Fashion先行販売

Unikko 2.5dl マグカップ \4,620Unikko 20m プレート \5,390Mini Unikko コスメケース \7,040Mini Unikko コスメポーチ \15,400Unikko 5dl ボトル \9,020Unikko 73×74cm マット \17,600

75周年記念 スペシャルノベルティ

＊画像はイメージです。

5月15日(金)より、日本公式オンラインストア、Rakuten Fashionにて税込27,500円以上お買い上げの方に、75周年記念スペシャルデザインファブリックバッグの第2弾をプレゼント。アニバーサリーイヤーにふさわしい特別デザインで、ピンク×オレンジのUnikkoがより一層引き立ちます。

＊なくなり次第終了 ＊デザインに変更がある可能性があります。

マリメッコ日本公式オンラインストア、Rakuten Fashion先行販売開始日

公式オンラインストア：2026年5月15日(金)10:00

Rakuten Fashion：2026年5月15日(金)0:00

特設ページURL：https://www.marimekko.jp/news/detail?name=6066(https://www.marimekko.jp/news/detail?name=6066)

一般販売開始日

2026年5月22日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

＊マリメッコを取り扱っている一部のセレクトショップでは販売している場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。