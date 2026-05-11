＜Wonjungyo＞毎日たっぷり使える！メイクのりをUPさせるスキンパックから70枚入りの大容量タイプが限定登場！

株式会社Rainmakers

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック N 70枚入り」を2026年5月14日（木）よりウォンジョンヨ公式オンラインストア・PLAZA・PLAZAオンラインストアにて数量限定で先行発売、5月27日（水）より全国発売いたします。

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、PLAZA、PLAZAオンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、ローズマリー（※一部店舗除く。店舗により在庫状況が異なる場合がございます。）

夏限定！大人気スキンパックの“大容量タイプ”で毎朝贅沢ケア(ハート)

2022年に新発売して以来、メイクの前に使用することで肌をひんやりと冷やし、メイクのりとキープ力をアップさせる部分用シートパックとして「Wonjungyo」を代表するアイテムとなった「モイストアップレディスキンパックシリーズ」。肌の温度にこだわるウォン・ジョンヨ氏自身も手放せない逸品で、昨年にはシートを半分に切って使っているというユーザーの声を受け、手で簡単に半分にカットできる “ミシン目入り”にリニューアル。鼻周りや顎下など細かな部分にもフィットしやすくなり、毎日のケアがより手軽になりました。そんな愛され続ける大人気アイテムから、デイリーでたっぷり使える大容量タイプ「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック N 70枚入り」が数量限定で登場いたします。定番品の75mm×85mmのスクエア型シートや配合成分はそのままに、50枚から70枚に容量がボリュームアップ。定番品をご愛用の方はもちろん、毎日のケアで惜しみなく使いたい方におすすめの容量設計となっております。まだ使ったことがない方も、この夏からぜひメイクの仕上がりをワンランク引き上げるスキンパックを取り入れてみてください。

ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック N 70枚入り 商品情報

手軽にメイクのりUP！部分用シートパックから

70枚入りの大容量タイプが限定で登場！

ウォンジョンヨ

モイストアップレディスキンパック N

70枚入り 1,980円（税込）

＜新商品の特徴＞

●メイク前のうるおいチャージ

忙しい朝も簡単に、メイクのりアップ。

●使いやすいスクエア形状&細かな部分に使いやすいミシン目入り

75mm×85mmのスクエア型シートで、シートを半分に切って使えるミシン目入り。

鼻周りや顎下などの細かい部分にもお使いいただけます。

●4種のうるおい成分in

緑茶エキス（※1）、セイヨウナシ果汁発酵液（※2）、ユキノシタエキス、グリチルリチン酸２Ｋ（すべて保湿成分）

※1 チャ葉エキス

※2 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液

洗顔後の清潔なお肌にご使用ください。毎日のスキンケアにご使用いただけます。

STEP1 フタをあけ、マスクを持って引き上げます。

STEP2 そのまま、もしくはミシン目で切って、顔にのせ、3～5分程度おいてください。

＜ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパックシリーズ 使い分け＞

モイストアップレディスキンパック N

こんな方におすすめ

初めての方におすすめ。デイリー使いしやすいスタンダードタイプ。

内容量・価格／エッセンス容量

【NEW】70枚入り 1,980円（税込）／164ml、50枚入り 1,815円（税込）／117ml、12枚入り 550円（税込）／29ml

モイストアップレディスキンパック DM N

こんな方におすすめ

保湿重視の方におすすめ。シートの厚み＆贅沢なエッセンス量の保湿特化型。

内容量・価格／エッセンス容量

50枚入り 1,980円／135ml、10枚入り 550円／27ml

薬用モイストアップレディスキンパック 医薬部外品

販売名：薬用ＭＵレディスキンパック N

こんな方におすすめ

肌荒れ・ニキビが気になる方におすすめの薬用タイプ。

グリチルリチン酸ジカリウム配合で、肌荒れやニキビを防いで健やかな肌に

内容量・価格／エッセンス容量

50枚入り 1,980円／110ml、10枚入り 550円／22ml

ウォン・ジョンヨ プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。現在はBLACKPINKのROSE やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。ソウルの清潭洞（チョンダムドン）にある美容室Bit&Bootの共同代表。

＜公式SNS＞

Instagram：＠bit.boot_jungyo(https://www.instagram.com/bit.boot_jungyo/)

Wonjungyoについて

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ氏が、長年培ってきたプロのメイクノウハウを簡単に再現できるよう開発し、「初めてメイクをした日のときめきを感じてほしい」という願いが込められたブランドです。

質感と色味にとことんこだわり、涙袋も簡単につくれる7色のアイシャドウパレットや、簡単にアイドル肌が目指せるトーンアップベース、マスカラ、クッションファンデーションなど、憧れの韓国アイドルに近づける商品が続々登場しています。ブランドロゴはウォン・ジョンヨのWと、メイクで輝いてほしいという想いからダイヤをモチーフにデザインされています。

＜ブランド公式＞

TikTok：＠wonjungyo_official_jp(https://www.tiktok.com/@wonjungyo_official_jp?lang=ja-JP)

Instagram：@wonjungyo_official_jp(https://www.instagram.com/wonjungyo_official_jp/)

X（旧Twitter）：@wonjungyo_of_jp(https://x.com/wonjungyo_of_jp)

HP：https://www.wonjungyobeauty.jp/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353