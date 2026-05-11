本格ガベル付きディベートゲーム『タイパ至上主義 裁判』が6月1日に新発売！フォロワー8万人超の「ボドゲ紹介屋さん」がプロデュース
SNSネイティブ世代向けのアナログゲームメーカー『株式会社TRYBE』は、Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』と共同開発したボードゲームブランド『タイパ至上主義(R)』より、新作『タイパ至上主義 裁判』を2026年6月1日に発売いたします。
『タイパ至上主義 裁判』は、5分で“裁判した気になれる”ハイスピードディベートゲームです。一般販売に先駆け、2026年5月23日（土）・24日（日）に開催される「ゲームマーケット2026春」にて先行販売を実施いたします。
◼︎『タイパ至上主義 裁判』について
『タイパ至上主義 裁判』は、5分で“裁判した気になれる”ハイスピードディベートゲームです。弁護士役と裁判官役に分かれ、限られた証拠をもとに無罪を主張しながら、短時間で白熱した議論を楽しめます。
【1】バズ投稿を連発する「ボドゲ紹介屋さん」がプロデュース
本作は、Xのフォロワー数8万人超の「ボドゲ紹介屋さん」がプロデュース。数多くのボードゲームに触れ、その面白さをユーザーにわかりやすく伝えてきた“ボードゲームの目利き”が、裁判をテーマにした新たなディベートゲームを生み出しました。
ボドゲ紹介屋さん 公式X：https://x.com/BodogeShokai
【2】裁判っぽい体験ができる「ディベート×正体隠匿」の新感覚ゲーム
弁護士役のプレイヤーは、限られた情報から論理を組み立て、たった3枚の証拠で無罪を証明します。 一方、裁判官役のプレイヤーはその主張を聞きながら、"どちらが無罪か”を見抜きます。
収録されている事件は、「あるある」から「くせの強いもの」まで全19種収録。短時間ながらも、白熱したディベートと駆け引きをご堪能ください。
【3】 本格ガベル（木槌）同梱
実際に叩けるガベル（木槌）と台座を同梱しています。ひとたび叩けば、“裁判感”が一気に高まるのも魅力の一つ。「カン！カン！」と響かせ、白熱する議論に「静粛に！」と宣告しよう。
◼︎商品情報
♦︎商品名：タイパ至上主義 裁判
♦︎内容物：ガベル＆叩き台 1セット／カード90枚
♦︎価格：3,500円＋税
♦︎対象年齢：6歳以上
♦︎プレイ時間：約5分
♦︎プレイ人数：3～5人
♦︎発売日： 2026年6月1日
♦︎EC：https://taipa-games.com/products/saiban
◼︎先行販売情報
一般発売に先駆け、下記イベントにて最新作『タイパ至上主義 裁判』の先行販売を行います。
ゲームマーケット2026春
会場：幕張メッセ 展示ホール 3・4・5・6
期日：2026年5月23日（土）、24日（日）
ブース番号：エリア-23
HP：https://gamemarket.jp/access
◼︎「タイパ至上主義(R)︎シリーズ」とは？
「タイパ至上主義シリーズ」は、「タイパ（タイムパフォーマンス）」を徹底的に追求し、あらゆるゲームの本質を最短時間で最大限に楽しめる、新感覚ゲームブランドです。
第1弾の『タイパ至上主義 麻雀(https://taipagames.base.shop/items/94862704)』では、従来の麻雀から牌の数を100枚カットし、複雑なルールも一切なし。全員あがれて、2人からでも遊べる設計から、SNSでは「これで麻雀を布教できる」「たった5分で麻雀の醍醐味が味わえる」といった声が寄せられ、100万超のインプレッションを記録する投稿も生まれました。
また、TVや新聞など多数のメディアでも紹介され、発売から1年未満で発行部数3万個を突破。麻雀トッププレイヤーとのコラボ動画(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000071963.html)、タレントでプロ雀士の中田花奈氏とのコラボパッケージ発売、(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000197.000071963.html)ドイツの世界最大級見本市(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000071963.html)への単独出展など、国内外で取り組みを広げています。
◼︎「タイパ至上主義シリーズ」商品一覧
１.タイパ至上主義麻雀
麻雀を「分かった気になれる」ゲーム。牌の数を136→36枚に大幅カット。難しいルールは一切なし！2人からでも遊べて、全員あがるまで続くので「ロン」や「リーチ」を何度も言えて
初心者も経験者も一緒に楽しめます。
♦︎商品名：タイパ至上主義 麻雀
♦︎内容物：麻雀牌36枚
♦︎価格：3,500円＋税
♦︎対象年齢：6歳以上
♦︎プレイ時間：約5分
♦︎プレイ人数：2～4人
♦︎EC：https://taipa-games.com/products/mahjong
２.タイパ至上主義ポーカー
アジア最大級のポーカーの祭典「JapanOpenPokerTour」監修。5分でオールイン！本格チップ＆超短期決戦で、憧れの駆け引きをタイパよく体験できます。人生初のロイヤルストレートフラッシュも夢じゃない。
♦︎商品名：タイパ至上主義 ポーカー
♦︎内容物：カード28枚／チップ18枚
♦︎価格：3,500円＋税
♦︎対象年齢：6歳以上
♦︎プレイ時間：約5分
♦︎プレイ人数：2～4人
♦︎EC：https://taipa-games.com/products/poker
３.タイパ至上主義花札
日本の伝統”花札”を「分かった気になれる」ゲーム。札の種類は半分。複雑なルールも、まるっとカット！言ってみたかった「こいこい！」を、何度も言える！駆け引きや小判を使った古典賭博体験が、5分でできます。
♦︎商品名：タイパ至上主義 花札
♦︎内容物：花札48枚／小判札12枚
♦︎価格：,1800円＋税
♦︎対象年齢：6歳以上
♦︎プレイ時間：約5分
♦︎プレイ人数：2人
♦︎EC：https://taipa-games.com/products/hanafuda
４.タイパ至上主義百人一首
日本の伝統” 百人一首”を「覚えた気になれる」ゲーム。歌の数は100→12に厳選。各歌は3枚入りでバンバン取れる。覚える時間は必要なし！5分で競技かるた決勝戦のようなスピード感が味わえます。
♦︎商品名：タイパ至上主義 百人一首
♦︎内容物：札36枚
♦︎価格：1,800円＋税
♦︎対象年齢：6歳以上
♦︎プレイ時間：約5分
♦︎プレイ人数：2～4人
♦︎EC：https://taipa-games.com/products/hyakunin-isshu
５.タイパ至上主義判断「ひじ」か「ひざ」か
シリーズ初の完全オリジナル作品！最速で「ひじ」か「ひざ」か判断する”関節系”ハイスピードカードゲーム。「ビザ」「ピザ」「パエリア」なども登場し大混乱！？こういうものこそ、タイパよく！
♦︎商品名：タイパ至上主義
♦︎内容物：カード34枚
♦︎価格：1,800円＋税
♦︎対象年齢：6歳以上
♦︎プレイ時間：約5分
♦︎プレイ人数：2～10人
♦︎EC：https://taipa-games.com/products/handan
６.タイパ至上主義判断あの現象に名前を
「あるある」だけど名前のない”現象”にぴったりの名前をつけて、みんなをうならせよう。SNSでバズった現象から殿堂入り現象まで厳選12種を収録。同じ現象に出会うたび、みんなでつけた名前を思い出すはず。
♦︎商品名：タイパ至上主義 あの現象に名前を
♦︎内容物：お題カード48枚／ホワイトボードカード6枚／ホワイトボードマーカー6本
♦︎価格：2,500円＋税
♦︎対象年齢：6歳以上
♦︎プレイ時間：約5分
♦︎プレイ人数：2～6人
♦︎EC：https://taipa-games.com/products/anogensyou
僕と私と株式会社について
僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・マーケティング会社です。独自のエモマーケティング(R)︎をベースに、インサイト調査からプロモーションまでを一貫して行っています。
また、「自分らしさを咲かせる」ウェルネス・カンパニーとして、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践。麻辣湯やパーソナルジムなどの店舗事業も展開しています。
（1）企画・エモマーケティング(R)
Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。
（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」
「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、 インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。
（3）ブランド事業
渋谷の隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、代官山にあるしじみベースの和風だし麻辣湯「転転麻辣湯」、ボードゲームブランド「タイパ至上主義(R)︎」など、ウェルネスを軸としたさまざまな自社ブランドを展開しています。
会社概要
代表取締役：今瀧 健登
所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階
事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業
HP：https://boku-to-watashi-and.com
株式会社TRYBEについて
株式会社TRYBEは、デジタルネイティブ世代向けのアナログゲームメーカーです。スマホやSNSが主流となった時代における若者のコミュニケーションへの違和感をきっかけに創業しました。現代的な視点から、様々なアナログゲームブランドを展開しています。
会社概要
代表取締役：山口 陽
所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29
事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売
HP：https://www.trybe.co.jp/
■ お問い合わせ窓口
公式X：@taipa_games
E-mail：h_yamaguchi@trybe.co.jp