本格ガベル付きディベートゲーム『タイパ至上主義 裁判』が6月1日に新発売！フォロワー8万人超の「ボドゲ紹介屋さん」がプロデュース

株式会社TRYBE

SNSネイティブ世代向けのアナログゲームメーカー『株式会社TRYBE』は、Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』と共同開発したボードゲームブランド『タイパ至上主義(R)』より、新作『タイパ至上主義 裁判』を2026年6月1日に発売いたします。



『タイパ至上主義 裁判』は、5分で“裁判した気になれる”ハイスピードディベートゲームです。一般販売に先駆け、2026年5月23日（土）・24日（日）に開催される「ゲームマーケット2026春」にて先行販売を実施いたします。

◼︎『タイパ至上主義 裁判』について

『タイパ至上主義 裁判』は、5分で“裁判した気になれる”ハイスピードディベートゲームです。弁護士役と裁判官役に分かれ、限られた証拠をもとに無罪を主張しながら、短時間で白熱した議論を楽しめます。

【1】バズ投稿を連発する「ボドゲ紹介屋さん」がプロデュース

本作は、Xのフォロワー数8万人超の「ボドゲ紹介屋さん」がプロデュース。数多くのボードゲームに触れ、その面白さをユーザーにわかりやすく伝えてきた“ボードゲームの目利き”が、裁判をテーマにした新たなディベートゲームを生み出しました。

ボドゲ紹介屋さん 公式X：https://x.com/BodogeShokai

【2】裁判っぽい体験ができる「ディベート×正体隠匿」の新感覚ゲーム

弁護士役のプレイヤーは、限られた情報から論理を組み立て、たった3枚の証拠で無罪を証明します。 一方、裁判官役のプレイヤーはその主張を聞きながら、"どちらが無罪か”を見抜きます。

収録されている事件は、「あるある」から「くせの強いもの」まで全19種収録。短時間ながらも、白熱したディベートと駆け引きをご堪能ください。

【3】 本格ガベル（木槌）同梱

実際に叩けるガベル（木槌）と台座を同梱しています。ひとたび叩けば、“裁判感”が一気に高まるのも魅力の一つ。「カン！カン！」と響かせ、白熱する議論に「静粛に！」と宣告しよう。

◼︎商品情報

♦︎商品名：タイパ至上主義 裁判

♦︎内容物：ガベル＆叩き台 1セット／カード90枚

♦︎価格：3,500円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：3～5人

♦︎発売日： 2026年6月1日

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/saiban

◼︎先行販売情報

一般発売に先駆け、下記イベントにて最新作『タイパ至上主義 裁判』の先行販売を行います。

ゲームマーケット2026春

会場：幕張メッセ 展示ホール 3・4・5・6

期日：2026年5月23日（土）、24日（日）

ブース番号：エリア-23

HP：https://gamemarket.jp/access

◼︎「タイパ至上主義(R)︎シリーズ」とは？

「タイパ至上主義シリーズ」は、「タイパ（タイムパフォーマンス）」を徹底的に追求し、あらゆるゲームの本質を最短時間で最大限に楽しめる、新感覚ゲームブランドです。



第1弾の『タイパ至上主義 麻雀(https://taipagames.base.shop/items/94862704)』では、従来の麻雀から牌の数を100枚カットし、複雑なルールも一切なし。全員あがれて、2人からでも遊べる設計から、SNSでは「これで麻雀を布教できる」「たった5分で麻雀の醍醐味が味わえる」といった声が寄せられ、100万超のインプレッションを記録する投稿も生まれました。



また、TVや新聞など多数のメディアでも紹介され、発売から1年未満で発行部数3万個を突破。麻雀トッププレイヤーとのコラボ動画(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000071963.html)、タレントでプロ雀士の中田花奈氏とのコラボパッケージ発売、(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000197.000071963.html)ドイツの世界最大級見本市(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000071963.html)への単独出展など、国内外で取り組みを広げています。

◼︎「タイパ至上主義シリーズ」商品一覧

１.タイパ至上主義麻雀

麻雀を「分かった気になれる」ゲーム。牌の数を136→36枚に大幅カット。難しいルールは一切なし！2人からでも遊べて、全員あがるまで続くので「ロン」や「リーチ」を何度も言えて

初心者も経験者も一緒に楽しめます。

♦︎商品名：タイパ至上主義 麻雀

♦︎内容物：麻雀牌36枚

♦︎価格：3,500円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～4人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/mahjong

２.タイパ至上主義ポーカー

アジア最大級のポーカーの祭典「JapanOpenPokerTour」監修。5分でオールイン！本格チップ＆超短期決戦で、憧れの駆け引きをタイパよく体験できます。人生初のロイヤルストレートフラッシュも夢じゃない。

♦︎商品名：タイパ至上主義 ポーカー

♦︎内容物：カード28枚／チップ18枚

♦︎価格：3,500円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～4人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/poker

３.タイパ至上主義花札

日本の伝統”花札”を「分かった気になれる」ゲーム。札の種類は半分。複雑なルールも、まるっとカット！言ってみたかった「こいこい！」を、何度も言える！駆け引きや小判を使った古典賭博体験が、5分でできます。

♦︎商品名：タイパ至上主義 花札

♦︎内容物：花札48枚／小判札12枚

♦︎価格：,1800円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/hanafuda

４.タイパ至上主義百人一首

日本の伝統” 百人一首”を「覚えた気になれる」ゲーム。歌の数は100→12に厳選。各歌は3枚入りでバンバン取れる。覚える時間は必要なし！5分で競技かるた決勝戦のようなスピード感が味わえます。

♦︎商品名：タイパ至上主義 百人一首

♦︎内容物：札36枚

♦︎価格：1,800円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～4人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/hyakunin-isshu

５.タイパ至上主義判断「ひじ」か「ひざ」か

シリーズ初の完全オリジナル作品！最速で「ひじ」か「ひざ」か判断する”関節系”ハイスピードカードゲーム。「ビザ」「ピザ」「パエリア」なども登場し大混乱！？こういうものこそ、タイパよく！

♦︎商品名：タイパ至上主義

♦︎内容物：カード34枚

♦︎価格：1,800円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～10人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/handan

６.タイパ至上主義判断あの現象に名前を

「あるある」だけど名前のない”現象”にぴったりの名前をつけて、みんなをうならせよう。SNSでバズった現象から殿堂入り現象まで厳選12種を収録。同じ現象に出会うたび、みんなでつけた名前を思い出すはず。

♦︎商品名：タイパ至上主義 あの現象に名前を

♦︎内容物：お題カード48枚／ホワイトボードカード6枚／ホワイトボードマーカー6本

♦︎価格：2,500円＋税

♦︎対象年齢：6歳以上

♦︎プレイ時間：約5分

♦︎プレイ人数：2～6人

♦︎EC：https://taipa-games.com/products/anogensyou

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・マーケティング会社です。独自のエモマーケティング(R)︎をベースに、インサイト調査からプロモーションまでを一貫して行っています。

また、「自分らしさを咲かせる」ウェルネス・カンパニーとして、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践。麻辣湯やパーソナルジムなどの店舗事業も展開しています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、 インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

渋谷の隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、代官山にあるしじみベースの和風だし麻辣湯「転転麻辣湯」、ボードゲームブランド「タイパ至上主義(R)︎」など、ウェルネスを軸としたさまざまな自社ブランドを展開しています。

会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com

株式会社TRYBEについて

株式会社TRYBEは、デジタルネイティブ世代向けのアナログゲームメーカーです。スマホやSNSが主流となった時代における若者のコミュニケーションへの違和感をきっかけに創業しました。現代的な視点から、様々なアナログゲームブランドを展開しています。

会社概要

代表取締役：山口 陽

所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29

事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売

HP：https://www.trybe.co.jp/

■ お問い合わせ窓口

公式X：@taipa_games

E-mail：h_yamaguchi@trybe.co.jp