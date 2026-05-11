【予約開始】透けるシールで色が変わる！　Gakken新感覚知育『クリアシールパズル』7月発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月11日に『頭がよくなる！クリアシールパズル 透けて、重ねて、色が変わる！』（2026年7月9日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■夏休みに向けて注目の新刊知育パズル

「夏休みに親子で楽しめる新しい知育遊びを探している」

「色やアートに自然に親しめる教材がほしい」

そんな声に応える一冊として、Gakkenから新感覚のシールパズルが登場します。

■透けるシールを重ねて楽しむ“混色アート”

本書最大の特長は、透けるシールを重ねることで色の変化を楽しめる点です。

複数枚のシールを貼り重ねるたびに色が変化し、完成までの過程そのものが「学び」と「発見」につながります！

■予約前に知ってほしい5つのポイント

▲重ねる色・模様によって、複雑な色味に……

・透けるシールによる色の変化が楽しい

・858枚のシールで11作品を制作

・色選びによって自分だけの作品に

・ちょっとくらいずれても、それが美しく見えるから安心

・4歳から大人まで楽しめる設計

［商品概要］

■『頭がよくなる！クリアシールパズル 透けて、重ねて、色が変わる！』

定価：1,760円（税込）

発売予定日：2026年7月9日

判型：230×230mm・48ページ

ISBN：978-4-05-206272-8

電子版：なし

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020627200(https://hon.gakken.jp/book/1020627200)

【本書のご予約・ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062728/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062728/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18626040/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18626040/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開