新規コース「AI時代のデザイン思考～ビジネス価値を創発する～」を提供開始
総合人材育成企業の株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦）は、2026年5月13日（水）より新規コース「AI時代のデザイン思考～ビジネス価値を創発する～」を提供開始します。
【背景】
生成AIの進化により、ビジネスの現場では「正解を早く出す力」だけでなく、人の洞察や感性を起点に、新たな価値を構想・創発する力がこれまで以上に求められています。一方で、生成AIをどのように思考や発想のパートナーとして活用すべきか、具体的な実践方法に悩む声も多く聞かれます。
【特徴】
本コースでは、デザイン思考のプロセス（観察・コンセプト化・モデル化）全体に生成AIを組み込み、人間知とAIの知見を融合させながらビジネス価値を創発する実践的な手法を学びます。
生成AIを「答えを出す装置」としてではなく、観察・コンセプト化・モデル化を加速させるパートナーとして活用することで、より早く、より広く、より客観的に最適解へ近づく思考法を身につけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348292/images/bodyimage1】
【コース情報】
「AI時代のデザイン思考 ～ビジネス価値を創発する～」
定価：41,800 円（税込）
学習期間：0.5日（13:00～17:30）
受講対象者：AIとデザイン思考を効果的に活用し、イノベーション創出やDX変革を推進したい方
前提知識：特に必要ありません（デザイン思考の基礎知識があれば、より理解が深まります）
【関連Webサイト】
「AI時代のデザイン思考 ～ビジネス価値を創発する～」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&cscd= UAM65L&pcd=FLMC
富士通ラーニングメディア「戦略企画」コースマップ：
https://www.knowledgewing.com/kw/coursemap/ca527101.htm
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
【背景】
生成AIの進化により、ビジネスの現場では「正解を早く出す力」だけでなく、人の洞察や感性を起点に、新たな価値を構想・創発する力がこれまで以上に求められています。一方で、生成AIをどのように思考や発想のパートナーとして活用すべきか、具体的な実践方法に悩む声も多く聞かれます。
【特徴】
本コースでは、デザイン思考のプロセス（観察・コンセプト化・モデル化）全体に生成AIを組み込み、人間知とAIの知見を融合させながらビジネス価値を創発する実践的な手法を学びます。
生成AIを「答えを出す装置」としてではなく、観察・コンセプト化・モデル化を加速させるパートナーとして活用することで、より早く、より広く、より客観的に最適解へ近づく思考法を身につけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348292/images/bodyimage1】
【コース情報】
「AI時代のデザイン思考 ～ビジネス価値を創発する～」
定価：41,800 円（税込）
学習期間：0.5日（13:00～17:30）
受講対象者：AIとデザイン思考を効果的に活用し、イノベーション創出やDX変革を推進したい方
前提知識：特に必要ありません（デザイン思考の基礎知識があれば、より理解が深まります）
【関連Webサイト】
「AI時代のデザイン思考 ～ビジネス価値を創発する～」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&cscd= UAM65L&pcd=FLMC
富士通ラーニングメディア「戦略企画」コースマップ：
https://www.knowledgewing.com/kw/coursemap/ca527101.htm
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
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