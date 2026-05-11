MINISFORUM、Intel AI NAS & Thunderbolt Solution Summit 2026 に出展
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348793/images/bodyimage1】
2026年5月8日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、中国・厦門（福建省）で開催された「Intel AI NAS & Thunderbolt Solution Summit 2026」に出展し、AI NAS関連の最新ソリューションおよび今後発売予定の新製品ラインアップを展示しました。
今回のイベントでは、IntelプラットフォームをベースとしたAI NAS戦略として、以下の3製品ラインを紹介しました。
● S5｜静音性と省スペース性を重視した、家庭向けオールフラッシュAI NAS
● S7｜高性能とAI活用を重視した、エンスージアスト向けオールフラッシュNAS
● N4｜家庭向けのエントリーモデルNAS
さらに、MINISFORUM自社開発のAI NAS向けOS「MinisCloud OS」および、ローカルAIとクラウドAIを組み合わせたハイブリッドAIアーキテクチャ「MinisAI Plus」も展示しました。
MINISFORUMは、Intelとの協力を通じて、AI NASをより身近で使いやすい存在として家庭へ普及させることを目指しています。
今後もMINISFORUMは、小型高性能コンピューティングおよびAIソリューション分野において、ユーザー体験の向上と製品開発を推進してまいります。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
2026年5月8日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、中国・厦門（福建省）で開催された「Intel AI NAS & Thunderbolt Solution Summit 2026」に出展し、AI NAS関連の最新ソリューションおよび今後発売予定の新製品ラインアップを展示しました。
今回のイベントでは、IntelプラットフォームをベースとしたAI NAS戦略として、以下の3製品ラインを紹介しました。
● S5｜静音性と省スペース性を重視した、家庭向けオールフラッシュAI NAS
● S7｜高性能とAI活用を重視した、エンスージアスト向けオールフラッシュNAS
● N4｜家庭向けのエントリーモデルNAS
さらに、MINISFORUM自社開発のAI NAS向けOS「MinisCloud OS」および、ローカルAIとクラウドAIを組み合わせたハイブリッドAIアーキテクチャ「MinisAI Plus」も展示しました。
MINISFORUMは、Intelとの協力を通じて、AI NASをより身近で使いやすい存在として家庭へ普及させることを目指しています。
今後もMINISFORUMは、小型高性能コンピューティングおよびAIソリューション分野において、ユーザー体験の向上と製品開発を推進してまいります。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
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