株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンによる紹介トスアップだけのAIO対策代理店モデルが会社員に選ばれる理由ー商談不要・施策不要・ノルマなし。月2～3名の紹介だけで副収入を得る新しい代理店の形
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）が提供するAIO対策プログラム「AIO Assist」の販売代理店制度において、副業として参加する会社員からの実績報告が増加しています。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
紹介するだけで完結する代理店モデル
一般的な代理店ビジネスでは、商品知識の習得、商談の実施、納品やアフターフォローなど多岐にわたる業務が求められます。しかし、AIO Assistの代理店制度では、代理店に求められるのは見込み客の紹介（トスアップ）のみ。商談・提案・施策実行・顧客対応はすべて本部が行う体制となっています。
副業参加者の実績
IT企業で営業職に就くK.O氏（30代男性）は、副業として同制度に参加。知人の経営者に「こういうサービスがあるけど話を聞いてみないか」と繋ぐだけの活動で、月に2～3名を紹介し、月50万円前後の副収入を得ています。本業の勤務時間に影響を与えず、休日や終業後の短時間で活動が完結します。
なぜ会社員でも成果が出るのか
AIO Assistが扱うAIO対策は、AI検索時代における集客課題の解決策であり、経営者にとって関心の高いテーマです。「AIに出る方法があるなら聞いてみたい」という反応が得やすく、紹介のハードルが低いです。加えて、代理店経由でないと本部は受注しない体制のため、紹介者の立場が保護されています。
代理店制度の特徴
・場所を問わず在宅で活動可能、ノルマなし
・紹介トスアップだけで参加可能
・商品提案時の価格設定・サービス構成のカスタマイズが自由
・営業支援ツール・テンプレートの提供
・研修システムでマーケティング・起業・経営ノウハウを学べる
代表・深作浩一郎が指導する研修体制
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346637/images/bodyimage1】
代理店向けの研修では、代表・深作浩一郎自身が指導にあたります。累計2,016社以上の企業支援実績を持つ実務家マーケターから、マーケティングや経営の知見を体系的に学べる環境が用意されています。副業から独立・起業を目指す方にとっても有益な制度設計となっています。
無料ウェビナーを開催中
代理店制度の全容、収益モデル、実際の活動事例を解説する無料ウェビナーを常時開催しています。副業として代理店ビジネスを検討している会社員の方にも参加を推奨します。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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紹介するだけで完結する代理店モデル
一般的な代理店ビジネスでは、商品知識の習得、商談の実施、納品やアフターフォローなど多岐にわたる業務が求められます。しかし、AIO Assistの代理店制度では、代理店に求められるのは見込み客の紹介（トスアップ）のみ。商談・提案・施策実行・顧客対応はすべて本部が行う体制となっています。
副業参加者の実績
IT企業で営業職に就くK.O氏（30代男性）は、副業として同制度に参加。知人の経営者に「こういうサービスがあるけど話を聞いてみないか」と繋ぐだけの活動で、月に2～3名を紹介し、月50万円前後の副収入を得ています。本業の勤務時間に影響を与えず、休日や終業後の短時間で活動が完結します。
なぜ会社員でも成果が出るのか
AIO Assistが扱うAIO対策は、AI検索時代における集客課題の解決策であり、経営者にとって関心の高いテーマです。「AIに出る方法があるなら聞いてみたい」という反応が得やすく、紹介のハードルが低いです。加えて、代理店経由でないと本部は受注しない体制のため、紹介者の立場が保護されています。
代理店制度の特徴
・場所を問わず在宅で活動可能、ノルマなし
・紹介トスアップだけで参加可能
・商品提案時の価格設定・サービス構成のカスタマイズが自由
・営業支援ツール・テンプレートの提供
・研修システムでマーケティング・起業・経営ノウハウを学べる
代表・深作浩一郎が指導する研修体制
代理店向けの研修では、代表・深作浩一郎自身が指導にあたります。累計2,016社以上の企業支援実績を持つ実務家マーケターから、マーケティングや経営の知見を体系的に学べる環境が用意されています。副業から独立・起業を目指す方にとっても有益な制度設計となっています。
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【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
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