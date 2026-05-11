誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS）の世界市場2026年、グローバル市場規模（単四重極型、三重四重極型、飛行時間型）・分析レポートを発表
2026年5月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、誘導結合プラズマ質量分析装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は429百万ドルと評価され、2031年には572百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.2%であり、環境分析や医薬分野の需要拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
誘導結合プラズマ質量分析装置は、高温プラズマを用いて試料をイオン化し、その質量電荷比を測定することで微量元素や同位体を高精度に分析する装置です。
極めて低い検出限界と高い分析効率を備えており、環境測定、地球化学分析、冶金、医薬品分析、臨床研究など幅広い分野で活用されています。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では単四重極型、三重四重極型、飛行時間型などに分かれており、用途別では環境分析、医薬および生命科学、食品および農業、半導体などに分類されています。
特に環境規制の強化により環境分析分野の需要が大きな割合を占めています。
________________________________________
主要企業としては、Agilent、Thermo Fisher Scientific、PerkinElmer、Analytik Jena (Endress+Hauser)、GBC Scientific Equipment (EWAI)、Nu Instruments (AMETEK)、Expec Technology (FPI)、Shimadzu、Skyray Instrument、Advion (Bohui Innovation Biotechnology)などが挙げられます。
さらにNCS Testing Technology、Macylab Instruments、Yingsheng Biotechnology、Heng Sheng、Hexin Instrument、LabTech、Medicalsystem Biotechnologyなども市場において重要な役割を担っています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域は市場シェアが大きく、産業化の進展や環境意識の高まりにより今後も成長が期待されています。
一方で北米や欧州でも厳格な規制と研究開発の進展が市場を支えています。
________________________________________
市場成長の要因としては、環境規制の強化、医薬品およびバイオ分野の拡大、食品安全への関心の高まりが挙げられます。一方で、高額な装置コストや運用の専門性が課題となっています。
また、自動化や高感度化などの技術革新が新たな市場機会を創出しています。
________________________________________
さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、誘導結合プラズマ質量分析装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は429百万ドルと評価され、2031年には572百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.2%であり、環境分析や医薬分野の需要拡大に伴い安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
誘導結合プラズマ質量分析装置は、高温プラズマを用いて試料をイオン化し、その質量電荷比を測定することで微量元素や同位体を高精度に分析する装置です。
極めて低い検出限界と高い分析効率を備えており、環境測定、地球化学分析、冶金、医薬品分析、臨床研究など幅広い分野で活用されています。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では単四重極型、三重四重極型、飛行時間型などに分かれており、用途別では環境分析、医薬および生命科学、食品および農業、半導体などに分類されています。
特に環境規制の強化により環境分析分野の需要が大きな割合を占めています。
________________________________________
主要企業としては、Agilent、Thermo Fisher Scientific、PerkinElmer、Analytik Jena (Endress+Hauser)、GBC Scientific Equipment (EWAI)、Nu Instruments (AMETEK)、Expec Technology (FPI)、Shimadzu、Skyray Instrument、Advion (Bohui Innovation Biotechnology)などが挙げられます。
さらにNCS Testing Technology、Macylab Instruments、Yingsheng Biotechnology、Heng Sheng、Hexin Instrument、LabTech、Medicalsystem Biotechnologyなども市場において重要な役割を担っています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域は市場シェアが大きく、産業化の進展や環境意識の高まりにより今後も成長が期待されています。
一方で北米や欧州でも厳格な規制と研究開発の進展が市場を支えています。
________________________________________
市場成長の要因としては、環境規制の強化、医薬品およびバイオ分野の拡大、食品安全への関心の高まりが挙げられます。一方で、高額な装置コストや運用の専門性が課題となっています。
また、自動化や高感度化などの技術革新が新たな市場機会を創出しています。
________________________________________
さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。