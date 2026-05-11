教育コンサルティングおよびトレーニング市場2035年に1056.5億米ドル突破 企業研修高度化とデジタル学習拡大を背景に年平均成長率4.50％を記録へ

教育コンサルティングおよびトレーニング市場2035年に1056.5億米ドル突破 企業研修高度化とデジタル学習拡大を背景に年平均成長率4.50％を記録へ