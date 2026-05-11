世界のサイクロイド油圧モーター市場：2032年に4.8%成長率、市場規模は2170百万米ドルに達する見込み
サイクロイド油圧モーターとは
サイクロイド油圧モーターは、内部噛合式サイクロイドギア構造を採用した低速・高トルク型油圧モーターである。作動油の圧力によってローターが偏心運動を行い、その公転運動を利用して高トルク出力を実現する。構造が比較的シンプルでありながら、短時間過負荷耐性、低速安定性、耐衝撃性能に優れている点が大きな特徴となる。
近年のサイクロイド油圧モーター市場では、低騒音化と高精度制御が重要テーマとなっている。特に電動化建機との統合需要が高まり、電子制御油圧システムへの適応能力が競争力を左右している。2025年上半期には、中国および欧州メーカーが高圧仕様モデルの投入を加速し、最大作動圧35MPa以上の高耐久機種が増加している。
サイクロイド油圧モーター市場は、建設機械・農業機械・鉱山設備向け油圧駆動需要の拡大を背景に、安定した成長局面へ移行し、特に低速高トルク駆動を必要とするモバイル油圧分野で需要増加が顕著となっている。近年はエネルギー効率改善や設備小型化への要求が高まっており、サイクロイド油圧モーターは従来型ギアモーターに代わる高効率ソリューションとして採用が進んでいる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348861/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348861/images/bodyimage2】
図. サイクロイド油圧モーターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「サイクロイド油圧モーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、サイクロイド油圧モーターの世界市場は、2025年に1575百万米ドルと推定され、2026年には1638百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で推移し、2032年には2170百万米ドルに拡大すると見込まれています。
サイクロイド油圧モーター産業チェーン分析
サイクロイド油圧モーター産業では、上流工程において高強度ダクタイル鋳鉄、特殊合金鋼、高圧シール、精密ベアリングなどが主要部材として使用される。特にローター・ステーター対の加工精度は、容積効率および耐用寿命を左右する中核技術とされている。
中流では、CNC研削加工、精密鋳造、熱処理、組立試験工程が市場競争力を決定する。近年はスマート製造技術の導入が進み、日本・中国・ドイツの主要メーカーではAI外観検査や自動組立ライン導入が拡大している。2025年時点で世界販売数量は100万台規模に達すると予測され、小型汎用モデルは175～250米ドル、中型機種は380～520米ドル、高性能機では1,000米ドル超の価格帯で推移している。
サイクロイド油圧モーター需要を支える主要用途
サイクロイド油圧モーターの最大用途は建設機械分野であり、油圧ショベル、ロードローラー、スキッドステアローダーなどへの搭載が拡大している。特に新興国市場ではインフラ投資増加に伴い、小型建機向け需要が急速に伸長している。
農業機械分野では、自走式噴霧機、収穫機、播種機向け需要が増加している。さらに鉱山機械市場では、高粉塵・高負荷環境でも安定稼働可能なサイクロイド油圧モーターへの需要が堅調である。最近6カ月では、中東地域の大型資源開発案件に伴い、高耐久仕様モデルの受注が増加している点も注目される。
サイクロイド油圧モーターは、内部噛合式サイクロイドギア構造を採用した低速・高トルク型油圧モーターである。作動油の圧力によってローターが偏心運動を行い、その公転運動を利用して高トルク出力を実現する。構造が比較的シンプルでありながら、短時間過負荷耐性、低速安定性、耐衝撃性能に優れている点が大きな特徴となる。
近年のサイクロイド油圧モーター市場では、低騒音化と高精度制御が重要テーマとなっている。特に電動化建機との統合需要が高まり、電子制御油圧システムへの適応能力が競争力を左右している。2025年上半期には、中国および欧州メーカーが高圧仕様モデルの投入を加速し、最大作動圧35MPa以上の高耐久機種が増加している。
サイクロイド油圧モーター市場は、建設機械・農業機械・鉱山設備向け油圧駆動需要の拡大を背景に、安定した成長局面へ移行し、特に低速高トルク駆動を必要とするモバイル油圧分野で需要増加が顕著となっている。近年はエネルギー効率改善や設備小型化への要求が高まっており、サイクロイド油圧モーターは従来型ギアモーターに代わる高効率ソリューションとして採用が進んでいる。
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図. サイクロイド油圧モーターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「サイクロイド油圧モーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、サイクロイド油圧モーターの世界市場は、2025年に1575百万米ドルと推定され、2026年には1638百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で推移し、2032年には2170百万米ドルに拡大すると見込まれています。
サイクロイド油圧モーター産業チェーン分析
サイクロイド油圧モーター産業では、上流工程において高強度ダクタイル鋳鉄、特殊合金鋼、高圧シール、精密ベアリングなどが主要部材として使用される。特にローター・ステーター対の加工精度は、容積効率および耐用寿命を左右する中核技術とされている。
中流では、CNC研削加工、精密鋳造、熱処理、組立試験工程が市場競争力を決定する。近年はスマート製造技術の導入が進み、日本・中国・ドイツの主要メーカーではAI外観検査や自動組立ライン導入が拡大している。2025年時点で世界販売数量は100万台規模に達すると予測され、小型汎用モデルは175～250米ドル、中型機種は380～520米ドル、高性能機では1,000米ドル超の価格帯で推移している。
サイクロイド油圧モーター需要を支える主要用途
サイクロイド油圧モーターの最大用途は建設機械分野であり、油圧ショベル、ロードローラー、スキッドステアローダーなどへの搭載が拡大している。特に新興国市場ではインフラ投資増加に伴い、小型建機向け需要が急速に伸長している。
農業機械分野では、自走式噴霧機、収穫機、播種機向け需要が増加している。さらに鉱山機械市場では、高粉塵・高負荷環境でも安定稼働可能なサイクロイド油圧モーターへの需要が堅調である。最近6カ月では、中東地域の大型資源開発案件に伴い、高耐久仕様モデルの受注が増加している点も注目される。