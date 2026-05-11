トーテックグループ（トーテックアメニティ本社：名古屋市西区、社長：水野克己）は、協賛している「FC刈谷」のホームゲームについて冠協賛を行います。

当グループは「快適な社会づくりへの貢献」を掲げ、 FC刈谷については2020年シーズンから協賛活動を行っています。

FC刈谷は2026年シーズン、クラブ創設20周年の節目の年を迎えました。

それに合わせ当グループは「トレーニングウェアパートナー」「社会貢献パートナー」に加え、今年は「クラブ創設20周年パートナー」としても協賛しています。

今回は、5月24日（日） FC刈谷ホームゲーム 「FC刈谷 対 岳南Fモスペリオ」を、冠試合【トーテックグループ presents マッチ】として開催いただきます。

当グループによる協賛及びFC刈谷を通じた社会・地域貢献活動が、FC刈谷のさらなる躍進と持続可能な社会の実現に向けた一助となれば幸いです。

【トーテックグループpresentsマッチ】について

日時：2026年5月24日（日）19時キックオフ

会場：ウェーブスタジアム刈谷（刈谷市総合運動公園）

住所：愛知県刈谷市築地町荒田1

内容：第61回東海サッカーリーグ1部 「FC刈谷 対 岳南Fモスペリオ」

FC刈谷 公式サイト https://fckariya.jp/

特別イベントの開催について

ホームゲームを盛り上げるべく、様々なイベント開催が予定されています。

16時半～選手も参加！刈谷総合運動公園一周「プロギング」

ごみ拾いをしながらのウォーキングです。

試合をPRしながら、ウェーブスタジアム刈谷がある刈谷総合運動公園を一周しましょう！











17時半～選手も参加！「ウェーブスタジアム刈谷ガイドツアー」

第20回アジア競技大会前にメンテナンスされた内容について、公式ガイドツアーを開催します。

協力：エリアワン株式会社







※写真は昨年の「UENO SPORTS VILLAGE MIHAMA」での実施の様子です。イベントの詳細は、随時、FC刈谷から公表されます。

トーテックグループの業務概要

1971年創業、社員数は連結3,484名（2026年3月末現在）、売上高は連結408億円（2025年3月期）です。

事業は、システムインテグレーションを提供する「ソリューションビジネス」、ソフトウェア開発・検証を提供する「テクニカルビジネス」、モノづくり企業をトータルサポートする「エンジニアリングビジネス」、ネットワーク設計・構築や基盤を提供する「ネットワークビジネス」の4つを基軸としています。

「健康経営」の実現に向けても、様々な取り組みを推進しています。

FC刈谷向け協賛活動を通じては、FC刈谷の新卒入団選手の社会人研修の受け入れや、当社からはクラブ活動の一環として、冠協賛に合わせた選手ポスターの作成・提供等を行っています。





