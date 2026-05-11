「2026 BODYMAKER宣伝大使」募集！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
2026年5月1日より（締め切り日未定）で、BODYMAKERが2026公式アンバサダーを募集開始しました！
日頃、BODYMAKERの商品が好きで愛用していただいている方やBODYMAKERの商品やサービスをSNSでもっとみんなに発信してやろう！という方。ぜひ「BODYMAKER宣伝大使」に就任してください!!BODYMAKERでは商品をブログやTikTok、YouTube、Instagramなどでご紹介頂けるファンの方やインフルエンサー様など共にBODYMAKERを盛り上げてくれる方大歓迎！ご応募お待ちしてます。公式アンバサダーに認定させていただいた方には新商品をいち早くお試しいただいたり、商品のモニターやレビュー発信、また撮影などにもご協力をお願いする場合もございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348664/images/bodyimage1】
▼応募条件
1：日本国内在住で当アカウントをフォローしてもらえる方
2：SNSが公開設定されている方
3：20歳以上スポーツや格闘技、トレーニングをしている方
4：定期的に投稿のご協力をいただける方
5：スポーツやトレーニングが大好きな方
▼公式アンバサダー応募ページはこちら
https://www.bodymaker.jp/shop/everyform/form.aspx?questionnaire=ambassador
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
2026年5月1日より（締め切り日未定）で、BODYMAKERが2026公式アンバサダーを募集開始しました！
日頃、BODYMAKERの商品が好きで愛用していただいている方やBODYMAKERの商品やサービスをSNSでもっとみんなに発信してやろう！という方。ぜひ「BODYMAKER宣伝大使」に就任してください!!BODYMAKERでは商品をブログやTikTok、YouTube、Instagramなどでご紹介頂けるファンの方やインフルエンサー様など共にBODYMAKERを盛り上げてくれる方大歓迎！ご応募お待ちしてます。公式アンバサダーに認定させていただいた方には新商品をいち早くお試しいただいたり、商品のモニターやレビュー発信、また撮影などにもご協力をお願いする場合もございます。
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▼応募条件
1：日本国内在住で当アカウントをフォローしてもらえる方
2：SNSが公開設定されている方
3：20歳以上スポーツや格闘技、トレーニングをしている方
4：定期的に投稿のご協力をいただける方
5：スポーツやトレーニングが大好きな方
▼公式アンバサダー応募ページはこちら
https://www.bodymaker.jp/shop/everyform/form.aspx?questionnaire=ambassador
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
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