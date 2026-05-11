コメ消費の変化を背景に、雑穀の新たな活用可能性を提案 日本雑穀協会、雑穀エキスパート講座を通じて“米飯にとどまらない雑穀活用”を発信

コメ消費の変化を背景に、雑穀の新たな活用可能性を提案 日本雑穀協会、雑穀エキスパート講座を通じて“米飯にとどまらない雑穀活用”を発信