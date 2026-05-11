全国32拠点を展開する「第一探偵事務所」を運営する第一アソシエイツ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐藤 翔吾）は、不倫問題における依頼者の負担を最小限に抑える新戦略「不倫慰謝料請求における示談解決」の重要性について、専門メディア「大手有名探偵社レポート」のインタビューを通じ、独自の見解を発表いたしました。 本リリースでは、多くの依頼者が直面する「裁判か、示談か」という選択において、第一探偵事務所がなぜ「戦わずして勝つ」ことにこだわり、高い示談成功率を収めているのか、その核心となる調査手法と戦略について公開いたします。

■ 掲載記事はこちら（大手有名探偵社レポート） 「 [不倫慰謝料は裁判より示談が有利｜第一探偵事務所代表佐藤氏に聞く｜おすすめの探偵フランチャイズ]{https://hauseworks.com/others/DaiichiTantei.html} （https://hauseworks.com/）」

プレスリリースの要点：不倫慰謝料請求における「示談」の圧倒的優位性

一般的に裁判は、決着まで半年から1年以上を要し、弁護士費用も高額になる傾向があります。第一探偵事務所では、依頼者が精神的・経済的に疲弊することを防ぐため、「相手が降参せざるを得ない決定的な証拠」を提示することで、有利な条件での早期示談成立を支援しています。

1. 「戦わずして勝つ」を実現する証拠の質

相手方が「裁判をしても100％負ける」と確信するほどの証拠があるからこそ、交渉の主導権を依頼者側が握ることが可能です。第一探偵事務所は、この「示談を決定づける証拠力」に最大の強みを持っています。

2. 裁判基準を超える慰謝料獲得へのアプローチ

裁判には判例に基づいた相場がありますが、示談交渉では相手の「秘密を守りたい」「早期に解決したい」という心理を背景に、裁判以上の好条件を引き出せるケースが多々あります。

3. 精神的苦痛を最小限にするスピード解決

不倫問題の長期化は、依頼者の心身の回復を妨げます。第一探偵事務所は高い示談解決率を誇る調査を提供することで、一日でも早い問題解決と人生の再出発を支援します。

第一探偵グループ代表 佐藤 翔吾のコメント

不倫慰謝料請求において、裁判はあくまで最終手段です。私たちの使命は、依頼者様が『戦わずに済む』状況を作ること。言い逃れのできない証拠を提示することで、相手方に示談の道を選ばせ、最短距離で最大限の利益を依頼者様にもたらす。これが、私たちが追求する探偵のプロフェッショナリズムです。

■ 第一探偵事務所について

「宮城を代表する企業100選」に選出された第一アソシエイツ株式会社が運営。調査員100名超の組織力と全国32拠点のネットワークを駆使し、決定的な証拠を収集。業界初、一人ひとりの状況に最適化した「オーダーメイドプラン」により、不倫慰謝料問題などの早期・有利な解決を強力にバックアップします。

フランチャイズ本部

商号 ： 第一探偵事務所 代表者 ： 佐藤 翔吾 住所 ： 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01・2F 届出番号： 宮城県公安委員会 第22180018号 代表番号： 050-5468-0361 事業内容： 探偵・興信所 URL ： https://daiichi-tantei.co.jp

全国のグループ支部一覧

□全国：第一アソシエイツ株式会社（https://daiichi-tantei.co.jp） □全国：第一探偵事務所 本部（https://daiichi-tantei.jp） □青森県： 第一探偵事務所 八戸支部（https://aomori-tantei.com） □宮城県： 第一探偵事務所 仙台本部（https://daiichi-tantei.com） □山形県： 第一探偵事務所 山形本部（https://yamagata-tantei.com） □埼玉県： 第一探偵事務所 埼玉大宮本部（https://tantei-saitama.com） □東京都： 第一探偵事務所 世田谷支部（https://tantei-tokyo.com） □東京都： 第一探偵事務所 立川支部（https://tantei-tokyo.net） □東京都：第一探偵事務所 上野支部（https://ueno-tantei.com) □千葉県： 第一探偵事務所 千葉支部（https://chiba-tantei.net） □千葉県： 第一探偵事務所 松戸支部（https://matsudo-tantei.com） □神奈川県： 第一探偵事務所 神奈川支部（https://kanagawa-tantei.net） □神奈川県： 第一探偵事務所 川崎支部（https://kawasaki-tantei.com） □静岡県： 第一探偵事務所 浜松支部（https://shizuoka-tantei.net） □静岡県： 第一探偵事務所 静岡支部（https://daiichi-tantei-shizuoka.com） □愛知県： 第一探偵事務所 愛知支部（https://daiichi-tantei-aichi.com） □愛知県： 第一探偵事務所 豊田岡崎支部（https://toyota-tantei.net） □愛知県： 第一探偵事務所 尾張一宮支部（https://owari-tantei.com） □愛知県： 第一探偵事務所 春日井名古屋支部（https://kasugai-tantei.com） □岐阜県： 第一探偵事務所 岐阜支部（https://daiichi-tantei-gifu.com） □岐阜県： 第一探偵事務所 岐阜多治見支部（https://tajimi-tantei.com） □新潟県： 第一探偵事務所 新潟長岡支部（https://nagaoka-tantei.com） □長野県： 第一探偵事務所 長野支部（https://nagano-tantei.com） □三重県： 第一探偵事務所 三重支部（https://mie-tantei.net） □三重県： 第一探偵事務所 三重四日市支部（https://yokkaichi-tantei.net） □香川県： 第一探偵事務所 香川支部（https://kagawa-tantei.net） □岡山県： 第一探偵事務所 岡山支部（https://okayama-tantei.net） □福岡県： 第一探偵事務所 福岡支部（https://daiichi-tantei-fukuoka.com） □鹿児島県： 第一探偵事務所 鹿児島支部（https://kagoshima-tantei.com） □宮城県： 総合探偵社シークリア（https://seclear.net） □神奈川県： 総合探偵社シークリア神奈川支部（https://seclear-kanagawa.com） □愛知県： 総合探偵社シークリア名古屋（https://seclear-aichi.com） 他。

■ フランチャイズ加盟に関するお問い合わせ

第一探偵グループでは、全国的なネットワーク拡大に伴い、新規フランチャイズ加盟店様を募集しております。開業支援や運営ノウハウに関する詳細は、下記窓口より直接お問い合わせください。

https://newscast.jp/attachments/LgtLRhSpx1AUKvrgZ8NL.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】 第一探偵事務所（第一アソシエイツ株式会社） 担当：佐藤 TEL : 050-5468-0361 E-mail：fc@daiichi-tantei.com