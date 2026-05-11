地方創生メディア「Made In Local」が選出する「宮城を代表する企業100選」に、第一探偵事務所を運営する第一アソシエイツ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐藤 翔吾）が選ばれました。 証券会社や外資系メーカー出身の代表・佐藤が、2018年の参入以来掲げてきた「透明性の高い業界の実現」と、本部がWeb戦略を完全代行する独自のフランチャイズモデルが評価され、2026年4月時点で全国32拠点へと急成長。2026年内には50拠点体制を目指し、さらなる展開を加速させます。

「第一探偵事務所」が支持される3つの理由

1. 元依頼者がオーナーへ。業界の常識を覆す「信頼」の証

第一探偵事務所の最大の特徴は、かつて調査を依頼した方がその誠実な仕事ぶりに感銘を受け、自ら加盟店（オーナー）として名乗りを上げる事例があることです。「被害者」としての苦しみを理解している人間が運営側に回るという事実は、不透明なイメージが強い探偵業界において、弊所の信頼性を何よりも証明しています。

2. 「戦わずして勝つ」示談解決に特化した高精度な報告書

第一探偵事務所の不倫（浮気）調査は、単なる「裁判で使える証拠」の取得に留まりません。相手方が言い逃れできない決定的な証拠を突きつけることで、裁判に至る前の「示談解決」を可能にする極めて精度の高い報告書を提供しています。依頼者の精神的・経済的負担を最小限に抑えることを最優先としております。

3. 加盟全店の黒字化を支える、代表直伝の「集客代行」

代表の佐藤が独学で磨き上げたローカルSEO（MEO）技術を駆使し、本部が加盟店の集客を全面的にバックアップ。2026年4月時点で、加盟店全店が黒字経営という、フランチャイズビジネスとしても極めて高い再現性を実現しています。

今後の展望：業界の「費用倒れ」を根絶するオーダーメイドプランの推進

これまでの探偵業界では、高額な調査費用を支払っても証拠不足に終わる「費用倒れ」が問題となってきました。第一探偵事務所では、この状況を打破すべく、個別の事案に合わせた最適な調査設計を行う「オーダーメイドプラン」を全国で推進いたします。 同じ予算内でも「複数の不貞証拠」を確実に取得できる仕組みを広めることで、探偵業界における誠実さと適正価格の新基準（スタンダード）を確立してまいります。

グループ代表 佐藤 翔吾のコメント

このたび、地域経済を牽引する企業として『宮城を代表する企業100選』にご選出いただいたことを、心より光栄に存じます。 弊社が運営する探偵フランチャイズ『第一探偵事務所』が、全国32拠点（2026年4月時点）を超える規模まで拡大を遂げることができたのは、志を同じくする誠実な加盟店様が集まり、透明性の高い業界の実現という目標を掲げて一丸となって取り組んできた結果です。 かつて私がこの業界に足を踏み入れた際に感じた『不透明さ』を払拭したいという想いに、多くのオーナー様が共鳴してくださったことが、今の成長に繋がっていると確信しております。 第一アソシエイツ株式会社は、日本を代表する探偵フランチャイズを目指し、誠実な調査と適正な価格が当たり前となる『業界の新たなスタンダード』を確立すべく、これからも地域社会と相談者様に真摯に向き合い、尽力して参ります。

会社概要

商号 ： 第一アソシエイツ株式会社 屋号 ： 第一探偵事務所 代表者 ： 佐藤 翔吾 住所 ： 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01・2F 届出番号： 宮城県公安委員会 第22180018号 代表番号： 050-5468-0361 事業内容： 探偵フランチャイズ事業の運営、マーケティング支援 URL ： https://daiichi-tantei.co.jp

全国のグループ支部一覧

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□全国：第一アソシエイツ株式会社（https://daiichi-tantei.co.jp） □全国：第一探偵事務所 本部（https://daiichi-tantei.jp） □青森県： 第一探偵事務所 八戸支部（https://aomori-tantei.com） □宮城県： 第一探偵事務所 仙台本部（https://daiichi-tantei.com） □山形県： 第一探偵事務所 山形本部（https://yamagata-tantei.com） □埼玉県： 第一探偵事務所 埼玉大宮本部（https://tantei-saitama.com） □東京都： 第一探偵事務所 世田谷支部（https://tantei-tokyo.com） □東京都： 第一探偵事務所 立川支部（https://tantei-tokyo.net） □東京都：第一探偵事務所 上野支部（https://ueno-tantei.com) □千葉県： 第一探偵事務所 千葉支部（https://chiba-tantei.net） □千葉県： 第一探偵事務所 松戸支部（https://matsudo-tantei.com） □神奈川県： 第一探偵事務所 神奈川支部（https://kanagawa-tantei.net） □神奈川県： 第一探偵事務所 川崎支部（https://kawasaki-tantei.com） □静岡県： 第一探偵事務所 浜松支部（https://shizuoka-tantei.net） □静岡県： 第一探偵事務所 静岡支部（https://daiichi-tantei-shizuoka.com） □愛知県： 第一探偵事務所 愛知支部（https://daiichi-tantei-aichi.com） □愛知県： 第一探偵事務所 豊田岡崎支部（https://toyota-tantei.net） □愛知県： 第一探偵事務所 尾張一宮支部（https://owari-tantei.com） □愛知県： 第一探偵事務所 春日井名古屋支部（https://kasugai-tantei.com） □岐阜県： 第一探偵事務所 岐阜支部（https://daiichi-tantei-gifu.com） □岐阜県： 第一探偵事務所 岐阜多治見支部（https://tajimi-tantei.com） □新潟県： 第一探偵事務所 新潟長岡支部（https://nagaoka-tantei.com） □長野県： 第一探偵事務所 長野支部（https://nagano-tantei.com） □三重県： 第一探偵事務所 三重支部（https://mie-tantei.net） □三重県： 第一探偵事務所 三重四日市支部（https://yokkaichi-tantei.net） □香川県： 第一探偵事務所 香川支部（https://kagawa-tantei.net） □岡山県： 第一探偵事務所 岡山支部（https://okayama-tantei.net） □福岡県： 第一探偵事務所 福岡支部（https://daiichi-tantei-fukuoka.com） □鹿児島県： 第一探偵事務所 鹿児島支部（https://kagoshima-tantei.com） □宮城県： 総合探偵社シークリア（https://seclear.net） □神奈川県： 総合探偵社シークリア神奈川支部（https://seclear-kanagawa.com） □愛知県： 総合探偵社シークリア名古屋（https://seclear-aichi.com） 他。

■ フランチャイズ加盟に関するお問い合わせ

第一探偵グループでは、全国的なネットワーク拡大に伴い、新規フランチャイズ加盟店様を募集しております。開業支援や運営ノウハウに関する詳細は、下記窓口より直接お問い合わせください。

https://newscast.jp/attachments/LgtLRhSpx1AUKvrgZ8NL.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】 第一探偵事務所（第一アソシエイツ株式会社） 担当：佐藤 TEL : 050-5468-0361 E-mail：fc@daiichi-tantei.com