亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）の代表商品『ハッピーターン』は2026年に発売50周年を迎えます。この節目を記念し、ハッピーターンブランドの記念日である5月29日『ハッピーターンズデー』に合わせ、東京駅八重洲側に広がる商業施設・東京駅一番街地下1階「東京おかしランド」にハッピーターンに特化したショップ『超ハッピーターン』を5月22日（金）にオープンします。訪れるだけで“ハッピー”が“ターン”するハッピーターンの聖地として、東京の玄関口から全国のお客様へハッピーをお届けします。

■ハッピーターンの聖地「超ハッピーターン」誕生

亀田製菓の代表商品である『ハッピーターン』は今年発売50周年を迎えます。これまで、『ハッピーターン』ならではの“あまじょっぱい”味わいで、お子様から大人まで幅広い世代のお客様にハッピーをお届けしてきました。 このたび、おやつ時間にお楽しみいただくのみならず、お客様の生活にもっと寄り添い、これまで以上に様々なシーンにハッピーをお届けしたい、全身でハッピーを感じていただきたいという想いから、ハッピーターンで満たされたショップ『超ハッピーターン』をオープンします。 『超ハッピーターン』では、ここでしか味わえない“おいしいハッピー”のみならず、ハッピーターンのキャラクターであるターン王子のモニュメントなど、聖地巡礼の証として撮影したくなるフォトスポットもご用意しています。見て、食べて、シェアしてハッピーになれる『超ハッピーターン』へ、ぜひお越しください。

■衝撃！飲むハッピーターン爆誕！ 店内商品のご紹介（一部）

『超ハッピーターン』では、新しいハッピーを体感していただける出来立て商品を販売します。いつもの『ハッピーターン』よりも、もっとハッピー！になれる、キッチン併設店舗ならではの特別な“あまじょっぱさ”をお楽しみください。

『超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク』

米麹ミルクとハッピーパウダー入りのまろやかシェイクに、さらに仕上げにハッピーパウダーをトッピング！あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがくせになります。まぜるほどハッピーターン感がUPします。

『超ハッピーターン お米でつくったもちもちどーなつ』

国産米粉で作ったどーなつに、あまじょっぱいハッピーパウダーをたっぷりまぶしました。米粉ならではのもちもち食感とハッピーパウダーの新しい出会いをお楽しみいただけます。乳成分・卵不使用のため、幅広いお客様にお召し上がりいただけます。

【商品概要】

・商品名：超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク、価格：600円税込 ・商品名：超ハッピーターン お米でつくったもちもちどーなつ、価格：380円税込

《ハッピーパウダーファンにおすすめ、パウダーマニアシリーズ》

ハッピーパウダー好きのお客様におすすめしたいパウダーマニアシリーズは、ハッピーパウダーの“あまじょっぱさ”を存分にお楽しみいただけます。『超ハッピーターン パウダーマニア 300 %仕立て』は、ハッピーパウダーをいつもの200％付けて、さらにトッピングで300％仕立てに仕上げた濃厚な“あまじょっぱい”味わいがお楽しみいただけます。『超ハッピーターン パウダーマニア 300%仕立て』『超ハッピーターン パウダーマニア スパイス 200%仕立て』は、蓋つきカップに入っているためお持ち帰りや新幹線のおともにもぴったりです。 暑くなるこれからの季節のおすすめは、あまじょっぱいハッピーパウダーとミルクのまろやかさがクセになる『超ハッピーターンパウダーマニア ソフトクリーム』です。パウダーマニアをディップして、もっととまらないおいしさがお楽しみいただけます。

【商品概要】

・商品名：超ハッピーターン パウダーマニア 300%仕立て、価格：380円税込 ・商品名：超ハッピーターン パウダーマニア スパイス 200%仕立て、価格：380円税込 ・商品名：超ハッピーターン パウダーマニア ソフトクリーム、価格：380円税込

■特別なハッピーを持って帰ろう！お土産商品のご紹介（一部）

『超ハッピーターン』ならではの特別なハッピーをおすそ分けしませんか。旅行のお土産、インパクトのあるお手土産にぴったりな商品もご用意しています。

『127g 超ハッピーターン パウダーリッチ』

ハッピーターン史上最高量※のオリジナルパウダーを使用した、特別感のあるリッチなハッピーターンです。宝探しのように、パウダーに埋もれたハッピーターンを発掘する体験とやさしい口当たりのオリジナルパウダー、さくさく軽い食感の国産米100％のハッピーターンをお楽しみいただけます。食べ終わった後のパウダーは、おかしやデザート、ドリンクなどにアレンジして楽しめます。 ※当社調べ

『ハッピーターンケース入りトング（別売り）』

『127ｇ 超ハッピーターン パウダーリッチ』をよりお楽しみいただくため、特製トングをご用意しています。パウダーリッチをお楽しみいただいた後も、トングを手にするたびに、“ちょっとハッピーな気持ち”を思い出していただける贈り物にもピッタリのアイテムです。

【商品概要】

・商品名：127g 超ハッピーターン パウダーリッチ、内容量：127g（製品10個目安）、価格：1,620円税込 ・商品名：ハッピーターンケース入りトング、内容量：1個、価格：1,320円税込

《お土産にもピッタリ！》

『75g 亀田の柿の種 ハッピーターン味』

「亀田の柿の種」と「ハッピーターン」が夢のコラボレーション！形は「亀田の柿の種」、味わいは「ハッピーターン」という驚きと新しいおいしさが楽しめます。

『65g 超ハッピーターン 夢のバターキャラメル味』

練乳パウダーと焦がしバターを使用したまろやかなコク深いキャラメル味。香ばしい甘みが心地よく広がります。

『65g 超ハッピーターン 至幸の黒トリュフ塩味』

期間限定！黒トリュフ塩ブレンドハッピーパウダーの魅惑の組み合わせで口いっぱいに幸せが広がります。 フランス ゲランド産の塩とイタリア ピエモンテ産黒トリュフを使った黒トリュフ塩を使用しています。

『44g 超ハッピーターン ちい辛』

ハート型のひとくちサイズの生地を使用し、味付けはチキンと野菜の旨みにこだわりうま辛に仕上げた、ちいさくて辛い「ちい辛」ハッピーターン。可愛い見た目と辛さのギャップにうま辛注意！

【商品概要】

・商品名：75g 亀田の柿の種 ハッピーターン味、内容量：15g×5個包装、価格：972円税込 ・商品名：65g 超ハッピーターン 夢のバターキャラメル味、内容量： 13g×5個包装、価格：972円税込 ・商品名：65g 超ハッピーターン 至幸の黒トリュフ塩味、内容量： 13g×5個包装、価格：1,080円税込 ・商品名：44g 超ハッピーターン ちい辛、内容量：11g×4個包装、価格：756円税込

【店舗概要】

1. 店舗名称：超ハッピーターン 2. オープン予定日：2026年5月22日(金) ※13:00オープン 3. 場所：JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐ （東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド） 4. 営業時間：9：00～21：00 ※初日のみ13:00オープン ※最新の営業時間は、超ハッピーターン スペシャルサイトをご確認ください。 5. 東京おかしランド ホームページ：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyo_okashiland/ 6. 超ハッピーターン スペシャルサイト：https://www.kamedaseika.co.jp/special/okashiland/（※5/22 公開予定）

■店舗休業のご案内

現在、東京おかしランドで展開している『カメダセイカ』は閉店し、『超ハッピーターン』へと生まれ変わります。これまで、ご愛顧いただき、ありがとうございました。 店舗リニューアルに伴い、5月12日（火）～5月21日（木）の間、店舗営業を休業させていただきます。

■愛され続けて50年。これからもみんなにハッピーがターンしますように。

1976年、世の中が少し暗く、元気を求めていた時代に、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）」ようにという願いを込めて『ハッピーターン』は誕生しました。唯一無二のあまじょっぱい味わいを生み出すハッピーパウダーが特長で、発売以来、子どもから大人まで幅広い世代のお客様に親しまれてきました。 そして2026年、発売から50年という節目を迎えます。これまでの感謝をお伝えするとともに、さらなるおいしさとハッピーをお届けすべく、「みんなにハッピーがターンしますように」をテーマに、ハッピーターンらしい、ハッピーがターンするさまざまな施策を展開してまいります。

■5月29日は『ハッピーターンズデー』

5月29日は、こう（5）ふく（29）の語呂合わせで“幸福の日”として、一般社団法人 日本記念日協会に登録されています。亀田製菓株式会社では、一人でも多くの方にハッピーをお届けしたいという気持ちから、5月29日を『ハッピーターンズデー』と制定しています。自分が食べてハッピーになるもよし、誰かにおすそ分けしてハッピーをお返しするもよし、ハッピーターンを通してみんなにハッピーがターンする日として、全国各地でハッピーな企画をお届けします。