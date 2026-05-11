伊賀牛及びその他食肉販売を行う伊賀肉やまもと（所在地：三重県伊賀市上野相生町2853-1、代表：山本真）は、2026年1月に三重県の牛肉として初めて、Japan Food Selection（ジャパンフードセレクション）にてグランプリを受賞し、店頭及びインターネット販売を開始することとなりました。

「【肉の横綱】伊賀肉 絹の淡雪ロース すき焼き用」URL：https://www.iganiku-yamamoto.com/

■開発背景

当店では美しい清流と四季の寒暖の差がある伊賀盆地の自然に恵まれた環境で育った、高品質な伊賀牛を扱っており、とろけるような肉質とコクがある上質な伊賀牛は、一度食べたらヤミツキになるほどの味わいです。牛のことを知り尽くした豊富な知識と長年の経験に基づく目利きのノウハウで厳選した牛を一頭買いしております。

また、一頭丸ごと買い付けたうえで、専門技術を持つ自社のスタッフが丁寧に捌いて販売をしております。伊賀牛が最もおいしく味わえる切り方を日々研究し、部位や調理法に合わせておいしく味わえる厚みや形、カットの仕方を工夫してお客様に商品を提供しているのが当店の強みです。

■商品の特徴

＊当店が取り扱っている伊賀牛は、美しい清流と四季の寒暖差がある伊賀盆地の自然に恵まれた環境で育ちました。地元以外では味わう機会が少ない『幻の牛肉』とも呼ばれ、肥育風土が生み出す高品質な肉質、少数の生産者により品質が維持されている点から【肉の横綱】と称されています。

＊特にロースは、きめ細やかで上質な霜降り（サシ）が入り、口の中で解けるように柔らかく、融点が低いためサッと脂の甘みが口に広がります。後味はさっぱりとしていて、肉本来の旨味を感じていただけます。【肉の横綱】伊賀肉 絹の淡雪ロース すき焼き用 という名称は、「とろけるような柔らかさ」「解けるようで上品な旨み」を表現しており、「絹」は光沢を帯びた繊維のきめ細やかさと瑞々しさを、「淡雪」は儚く解けるように溶けていく脂の食感と甘みの余韻を表現しています。

＊Japan Food Selection（ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｰﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝ）で講評いただいたポイント ○非常に柔らかくとろけるような食感、芳醇な和牛香（わぎゅうこう）を備えた和牛 ○濃厚な脂の旨味があり、後味はさっぱりとしており、上品な甘みがある ○食べ進めても重さを感じにくく、「すき焼き」との相性が良い ○鮮やかな光沢を帯びた赤身、きめ細やかな純白の脂が織りなすコントラスト ○一頭買いや職人加工（切り方へのこだわり、包丁の入れ方による味わいの違い）を背景とした、 安定した品質管理体制が構築されている

■商品概要

商品名 ： 【肉の横綱】伊賀肉 絹の淡雪ロース すき焼き用 （Yokozuna of Beef ― Iga Beef"Silk no Awa yuki"Rib loin(for Sukiyaki)） 発売日 ： 2026年01月18日(日) 価格 ： 9,000円(税込) 内容 ： 500ｇ 素材 ： 伊賀牛（伊賀市・名張市において12か月以上肥育された雌の黒毛和種の未経産牛） 販売場所： 伊賀肉やまもと店頭、及びインターネット販売 URL ： https://www.iganiku-yamamoto.com/

■会社概要

商号 ： 伊賀肉やまもと 代表者 ： 山本 真 所在地 ： 〒518-0859 三重県伊賀市上野相生町2853-1 設立 ： 2016年06月01日 事業内容： 伊賀牛、及び食肉販売 URL ：（インターネット販売）https://www.iganiku-yamamoto.com/ （店舗紹介）https://iganiku-yamamoto.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 伊賀肉やまもと TEL：0595-23-2983 お問い合せフォーム：https://www.iganiku-yamamoto.com/contact.php#mail