2つの10000mAh交換式バッテリー搭載。強力送風・LEDライト・スマホ給電対応で夏レジャーや災害時にも便利。

LAMAブランドは、暑さ対策に最適な最新型「腰掛け扇風機2026」を発売しました。腰に装着するだけで手が自由になり、屋外作業や畑仕事、キャンプ・フェスなどあらゆるシーンで快適な風を提供します。 夏の炎天下、作業現場や畑仕事、アウトドアで「手がふさがっていて、体が熱くて大変…」と感じたことはありませんか？そんな悩みを一気に解決するのが、最新型の「腰掛け扇風機2026」です。腰に装着するだけで両手が自由になり、強力送風で体全体を涼しくキープ。大容量20,000mAhの交換式バッテリー2個で、最長100時間の連続使用も可能です。首掛け・手持ち・卓上としても使用でき、モバイルバッテリー機能も搭載。炎天下での作業や夏のアウトドアで、熱中症のリスクを大幅に軽減しながら、快適さと効率を同時に手に入れることができます。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100655-1/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100772-1.html

作業中も、手ぶらで涼しい

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腰掛け＆ハンズフリー設計により、草刈りや建設作業、庭仕事中でも両手が使えます。屋外での作業はもちろん、自転車やキャンプなどのアウトドアシーンでも快適に使用可能。首掛け・手持ち・卓上としても利用可能で、あらゆるシーンに柔軟に対応します。

大容量バッテリーで最長100時間連続使用

大容量20,000mAhバッテリー搭載（2個の10,000mAh）で、長時間の作業でも途中で電池切れを心配する必要はありません。バッテリーは交換可能で、常にフルパワーでの使用が可能。さらにモバイルバッテリー機能でスマートフォンやタブレットの充電にも対応します。

暑さから身を守る強力送風＆5段階調節

暴風モードを含む5段階の風量調節機能で、強烈な日差しや炎天下での作業でも確実に体を涼しく保つことができます。静音設計により、周囲の作業環境や会話の妨げにならず、安心して使用できます。

安心・便利なUSB充電式＆PSE認証済

USB充電式で簡単に充電でき、PSE認証済みで安全性も確保。軽量設計とストラップ付きで持ち運びやすく、作業の合間にすぐに使用できます。

夏の屋外作業者やアウトドア愛好者に最適

腰に装着するだけで両手を動かしながら快適な風を受けられるため、作業効率も向上し、熱中症対策としても最適です。炎天下での作業やアウトドアシーンに、必携のアイテムとなります。

商品概要

楽天市場にて販売中。ポイント10倍＆クーポン適用で2,980円から購入可能。夏の屋外作業やアウトドアシーンに最適な製品です。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100655-1/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100772-1.html

会社概要

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Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始いたしました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/