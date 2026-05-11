愛知県を中心に老舗ステーキハウス「ハローキッド」を運営する株式会社バーガーキッド(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小島 崇平)は、50周年企画の復刻第二弾として、2026年5月9日（土）から5月19日（火）※予定 までの期間、かつての人気メニュー「95ステーキ」を数量限定で復刻販売いたします。

名古屋のソウルフードとして親しまれる当店の歴史の中でも、第一弾としてご好評いただいた「シチューハンバーグ」の復活に続き、今回「復刻メニュー総選挙」で熱烈な支持を集めた伝説のメニューが登場します。5月9日夜7時から放映されるメ～テレ「ドデスカ！」での紹介と連動し、さらなる感動を肉好きの皆様へお届けします。

■ 開発背景：社長の「どうしても復活させたい！」という熱烈な想い

50周年を彩るGWの「50％増量ボリュームアップ企画」が大きな反響を呼ぶ中、次なるサプライズとして用意したのが本企画です。第一弾のシチューハンバーグ復活に続く第二弾の「95ステーキ」は、代表・小島の「どうしても復活させたい！」という並々ならぬ強い想いから実現に至りました。 昔からのファンの方には「あの頃の感動」を、初めての方には「ハローキッドの歴史が生んだ真の肉感」を体験していただきたいという願いが込められています。食材の都合上、期間中でも数量限定となる可能性があるため、お早めのご来店をおすすめいたします。

■ 商品詳細：五感を直撃する「95ステーキ」の魅力

商品名 ： 95ステーキ 販売期間： 2026年5月9日（土）～5月19日（火） ※数量限定 特徴： ・溢れ出す肉汁： 厳選された赤身肉の旨味を最大限に引き出す絶妙なカットと焼き上げ。 ・立ち上る香り： 運ばれてきた瞬間、食欲を激しく揺さぶる香ばしい肉の薫り。 ・驚きの満足感： 創業当時から受け継がれるこだわりが凝縮された、まさに「肉を喰らう」喜びを体現した一皿です。

※販売店舗

ハローキッド 太平通店 住所：愛知県名古屋市中川区太平通4-11 電話：052-362-9786 ハローキッド 東海店 住所：愛知県東海市名和町北三反地18-1 電話：052-601-3313

■「ハローキッド」について

1976年創業。愛知県内に「ハローキッド(太平通店・東海店)」を展開。「荒びき」という言葉が一般的になる前から、ステーキのような食感の「超荒びきハンバーグ」を提供し続けてきました。目の前で仕上げるソースやチーズのパフォーマンス、ウッド調のアメリカンな店舗空間など、「五感で楽しむエンターテインメント・レストラン」として、親子三世代にわたり親しまれています。

＜ハローキッド3つのこだわり＞

1.常識を覆す「12.5mm超荒びきハンバーグ」

一般的な荒挽きの約3倍、直径12.5mmという規格外のミンチを使用。噛みしめるたびに「ゴリゴリ」とした圧倒的な肉感と、肉本来の旨味が口いっぱいに広がります。

2.香ばしさを纏わせる「炭と薪」の二刀流焼き

焼き上げには、高温の「炭火」と香り高い「薪」を使用。スモーキーな香りを肉に纏わせながら、外はカリッと香ばしく、中はジューシーなミディアムレアに仕上げる熟練の職人技が光ります。

3. 五感を刺激する「ライブパフォーマンス」

熱々の鉄板で運ばれてくるハンバーグに、お客様の目の前でとろとろのチーズや特製ソースをかけて仕上げます。立ち上る音と香り、圧倒的なシズル感が、食事の時間をエンターテインメントへと昇華させます。

【会社概要】 社名 ： 株式会社バーガーキッド 代表者： 代表取締役 小島 崇平 所在地： 愛知県名古屋市中川区好本町1-1 創業 ： 1976年11月 事業内容：ステーキハウス「ハローキッド」、とんかつ専門店「まるき」の運営