【吉積情報株式会社】4 月開催の人気セミナーアーカイブ動画が 5 月 20 日まで期間限定で無料開放

吉積情報株式会社

Google Workspace のプレミア パートナー（Service / Co-sell）である吉積情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋田晴通、以下「吉積情報」）は、2026 年 4 月に開催し好評を博したオンラインセミナー計 2 タイトルのアーカイブ動画を、本日 2026 年 5 月 7 日より 2026 年 5 月 20 日までの期間限定で特別無料公開いたします。



注目の生成 AI「Gemini」と話題の「NotebookLM」を活用した次世代の働き方や、実際の調査データと導入事例から導き出す「Microsoft 365」と「Google Workspace」の再検証セミナーなど、DX 基盤や AI 活用のアップデートにご関心をお持ちの皆様へ、実践的なヒントと新たな視点をご提供いたします。



■公開コンテンツ

＜2026 年 4 月開催分セミナーアーカイブ動画＞

明日から使える Gemini 活用術！Google Workspace と Gemini で実現する次世代の働き方セミナー

Google Workspace と連携する生成 AI「Gemini」について、基礎から実践までを徹底解説します。特に、新たな知識管理ツールとして注目の「NotebookLM」を用いた情報整理術や、実際の業務シーンを想定したデモンストレーションは必見です。単なる機能紹介にとどまらず、組織への定着化に向けたポイントもご紹介します。



Google Workspace と Microsoft 365、二大プラットフォームの再検証セミナー

376 社の調査データから導き出された「利用実態のホンネ」をベースに、Microsoft と Google の両陣営を渡り歩いてきた株式会社MyGearの益子氏と、Google Workspace 導入のスペシャリストである弊社池平、前職で長年 Microsoft 365 を使い込んできた同じく弊社の佐々木が、スペック表には載らない「使いやすさ」と「生産性」の正体をカジュアルな座談会形式で語り合います。

データに基づいた論理的な検証内容でありながら、一方的な機能の解説にとどまらない、登壇者の実体験を交えたライブ感あふれるクロストークをお楽しみください。





■視聴方法および期間

視聴可能期間：2026 年 5 月 20 日（水）23:59 までの限定公開

視聴費用：無料



以下の特設ページよりお申し込み後、メールにて視聴 URL をお送りします。

お手元に届いた URL よりご視聴ください。

お申し込みはこちらから

http://www.yoshidumi.co.jp/seminar/archive-seminar-register(http://www.yoshidumi.co.jp/seminar/archive-seminar-register)





■会社概要

会社名：吉積情報株式会社

所在地：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階

代表者：代表取締役 秋田 晴通

ホームページ：https://www.yoshidumi.co.jp/

事業内容：吉積情報は 2005 年に創業した、先端技術を活用して次世代の働き方を実現する DX 支援のスペシャリストです。Google Workspace のプレミアパートナー（Service / Co-Sell）であり、ワークスタイルの変革を得意とするエキスパート集団として、Google Workspace 導入支援、Google ドライブ を活用した脱PPAPソリューション「Cmosy Pocket」や、Google Workspace with Gemini の導入から定着、活用促進までをトータルでサポートする「AI Driven」、Google Workspace ユーザー向けトレーニング「Y's UP Skill（ワイズアップスキル）」、IT エンゲージメント最適化診断サービス「ENGAGE UP」など幅広いサービスを提供しており、お客様の業務改革によるビジネス成長に貢献します。





■本件に関するお問い合わせ先

担当：マーケティング部

お問い合わせフォーム：https://www.yoshidumi.co.jp/contact





* Google Workspace、Google Cloud、Google ドライブ、NotebookLM および Gemini は Google LLC の商標です。

* Cmosy は吉積情報株式会社の商標です。