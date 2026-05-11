新フレグランス「ルミエールドゥ イッセイ」の発売を記念した大型プロモーションを展開。表参道・青山・原宿、そして銀座。街が、光と香りに包まれる特別な体験を。

株式会社資生堂

ISSEY MIYAKE PARFUMSは、新作「ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム」の2026年5月13日（水）全国発売に合わせ、都内主要エリアにて大規模なプロモーションを実施いたします。 「光を纏う ー Wearing Light」というコンセプトを体現する3D屋外広告や特別ディスプレイ、体験型広告などを通じて、日常の中に現れる美しい「光に触れる希望に満ちた瞬間」を、五感でご体験ください。

◆表参道 3D屋外広告：空に浮かぶ光のプリズム

闇を突き抜け、眩い光を放つボトルが立体的に浮かび上がる、迫力の3D映像。南青山の街を「ルミエール（光）」が彩ります。

期間： 2026年5月11日（月）～ 5月17日（日）

場所： 表参道交差点 ヒットビジョン

※ビル・テナントへのお問い合わせはご遠慮ください

※画像はイメージです

◆ISSEY MIYAKE / AOYAMA：光と香りが交差する特別なウィンドウディスプレイ

3D屋外広告のほど近くに位置する直営店ISSEY MIYAKE / AOYAMAでは、表参道の空に浮かぶ光のプリズムと呼応するように、光を素材として捉えるブランドの美学を反映した特別なウィンドウディスプレイを展開いたします。下記期間中は、新作フレグランスの香りを気軽にご体感いただけるオリジナルムエットをご用意。さらに、この機会だけの特別な「ルミエールドゥ イッセイ キット」や公式SNSをフォローいただいた方への特典もご用意しております。

期間： 2026年5月11日（月）～ 5月17日（日）

場所： ISSEY MIYAKE / AOYAMA（東京都港区南青山3-18-11）

営業時間： 11:00～20:00

【限定キット】※数に限りがあるため、なくなり次第終了

＊（選べるサイズ）ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム キット 税込17,930円～

―キット内容―

ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム 50mL/100mL/レフィルいずれか

ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム 7.5mLミニチュアサイズ

＊ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム スモールキット 税込12,530円

―キット内容―

ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム 30mL

ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム 4mL 特製サイズ

◆ @cosme TOKYO：原宿のエントランスで楽しむ、光のミニイベント

全国発売日の5月13日（水）より、原宿のトレンド発信拠点である@cosme TOKYOのエントランスエリアにて期間限定のミニイベントを開催します。開放的な空間のなかで、自分自身の内なる輝きを引き出すような新作の香りを気軽にお試しいただけます。ISSEY MIYAKE / AOYAMAと同様、限定の「ルミエールドゥ イッセイ キット※」をご用意しています。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了

開催期間： 2026年5月13日（水）～ 5月19日（火）

場所： @cosme TOKYO （東京都渋谷区神宮前1丁目14-27）

1F エントランススペース

営業時間： 11:00～21:00

◆東京メトロ銀座駅：香りをお持ち帰りいただける「ピールオフ広告」

プロモーションの締めくくりとして、銀座駅の構内通路に大規模な体験型広告が登場します。壁面を彩る美しいビジュアルに添えられた「セントシールカード」を剥がして持ち帰りいただくと、「ルミエールドゥ イッセイ」の香りをお楽しみいただけます。

セントシールカードをお持ち帰りされた方だけの特別なシークレットオファーも。

セントシールカードを入手して、銀座エリアのISSEY MIYAKE GINZA / 442または資生堂銀座総本店SHISEIDO THE STOREへ足をお運びください。

両店舗、ウィンドウを彩るルミエールドゥ イッセイの輝きに満ちた世界観をお楽しみいただけます。

※セントシールカード、シークレットオファー共に数に限りがあるため、なくなり次第終了

期間： 2026年5月25日（月）～ 5月31日（日）

場所： 東京メトロ銀座駅 構内通路

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

※画像はイメージです

2026年5月13日（水）全国発売

希望や喜びに満ちた、光を纏うようなオードパルファム

ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム

香調：アンバー フローラル

トップノート：グリーンマンダリン

ミドルノート：オレンジブロッサム

ラストノート：ピスタチオ ウッド アコード、シダーウッド

30mL 12,540円 50mL 17,930円 100mL 24,200円

レフィル 150mL 25,410円

※価格はすべて希望小売価格

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■お客さまお問い合わせ先

ISSEY MIYAKE PARFUMS お客さま窓口

TEL: 0120-110-664 (10:00-17:00)

※祝祭日、年末年始、夏期休暇を除く月～金曜