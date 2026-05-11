ダイヤモンド社 編集長が狙う「AI時代のベストセラー」の正体。書籍×AIによる次世代インプット術 ～Bookleverage Day Vol.1～

Qureka株式会社

書籍を起点とした学びの新しい体験を提供するQureka株式会社は、2026年5月21日（木）に「Bookleverage Day Vol.1」を開催します。記念すべき第1回となる本イベントには、数多くのビジネスベストセラーを世に送り出してきたダイヤモンド社 第2編集部 編集長・横田大樹氏が登壇。スタートアップ界で絶大な信頼を集める尾西祥平弁護士、ベンチャーキャピタル「ON&BOARD」共同創業者の下平将人氏を迎え、「AI時代のベストセラー」と「書籍×AIによる次世代インプット術」をテーマにした特別対談を実施します。参加費無料、定員100名。

■開催の背景

『起業のファイナンス』『エフェクチュエーション』『ゼロ秒思考』『統計学が最強の学問である』……。時代を象徴するベストセラーを次々と世に送り出し、起業家・投資家から絶大な信頼を寄せられるダイヤモンド社 第2編集部 編集長・横田大樹氏。数々の「知」をビジネスの最前線へ届けてきた稀代の目利きは今、急速に普及する「生成AI」と「書籍」の掛け合わせにどのような未来を見出しているのでしょうか。

本イベントでは、横田氏が編集を手掛けた『ストーリーでわかる 起業家のためのリスク＆法律入門』の著者である尾西 祥平 弁護士、下平 将人 氏（ON&BOARD）を迎え、ここだけの特別な鼎談を実施します。

膨大な知識が凝縮された「書籍」というメディアは、AIによってどう解体され、再構築されるのか。伝説の編集者が考える「AI時代の新しい読書体験」から、スタートアップが生き抜くための「守りの実務」への活用まで。業界のトップランナーが集う、一夜限りの濃密なセッションです。ビジネスの「次」を読み解きたい方は、ぜひお申込みください。

■こんな方におすすめ

・生成AIを活用した効率的な情報収集・学習に興味がある方

・ビジネス実務（法律・リスク管理）へのAI活用を模索している方

・出版業界やメディアの未来に関心がある方

・起業家、スタートアップ関係者の方

■登壇者情報

【横田 大樹 氏（株式会社ダイヤモンド社 第2編集部 編集長）】

株式会社ダイヤモンド社 第2編集部 編集長。ビジネス、哲学、学術、心理など幅広いジャンルで、社会に大きなインパクトを与えるベストセラーを次々と世に送り出している。担当作として、スタートアップのバイブル『起業のファイナンス』『エフェクチュエーション』をはじめ、社会現象を巻き起こした『ゼロ秒思考』『統計学が最強の学問である』などがある。高度な専門知をビジネスの第一線へ届ける編集者として、起業家や投資家からも厚い信頼を寄せられている。

【尾西 祥平 氏（OLD NEW THINGS法律事務所）】

ヤフー株式会社（現LINEヤフー）および複数の法律事務所を経て2025年に新たな法律事務所を開設。SmartHRやポーラ・オルビスHD、タイミー、カミナシなど、多数の大企業・成長企業で社外役員・アドバイザーを兼任。スタートアップ投資、M&A、IPO、規制対応、危機管理などを専門とし、日本経済新聞「スタートアップが頼る弁護士」に2024年・2026年と連続選出されるなど、スタートアップ法務の第一人者として多方面で活躍中。

【下平 将人 氏（ON&BOARD株式会社 共同創業者・代表パートナー）】

ベンチャーキャピタル「ON&BOARD（オンボード）」の共同創業者・代表パートナー。弁護士として活動後、LINE株式会社にてAI領域の新規事業開発に従事。その後、ドリームインキュベータ、VCにてスタートアップへの出資・支援を実施。2023年に「ON&BOARD」を共同創業。一橋大学法学部卒、慶應義塾大学法科大学院修了。

■タイムテーブル

18:45～ 開場・受付開始

19:00～19:10 オープニング

19:10～20:30 特別対談・参加者からの質疑応答

■ご紹介書籍

『ストーリーでわかる 起業家のためのリスク＆法律入門』（ダイヤモンド社）

下平 将人 著／尾西 祥平 著

スタートアップが成長してIPOなどに至るまでには多くのリスクが待ち構えています。セクハラ・パワハラ・反社など、一発でIPOが難しくなる事項も多くあります。にもかかわらず、起業家のためにリスクとその予防策をわかりやすくまとめた本はありませんでした。本書はその欠落をふさぐ、新たなバイブルとなる1冊です。

書籍URL：https://www.diamond.co.jp/book/9784478118764.html

■開催概要

イベント名：Bookleverage Day Vol.1

日時：2026年5月21日（木）19:00～20:30（開場 18:45）

会場：パーソルキャリア（株）本社 イベントスペース

住所：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 21階

参加費：無料

定員：100名

主催：Qureka株式会社

申込URL：https://bookleverageday-vol1.peatix.com/view

■主催者情報

【Qureka株式会社(https://www.qureka.jp/)について】

「世界中の好奇心を育み、人生と社会に“ココロオドル発見”を届ける」をミッションに、元NTTドコモ出身の新規事業開発・サービス企画の経験者によって設立されたスタートアップです。

所在地：東京都中野区中野4丁目10-2 中野セントラルパークサウス2階

代表者：代表取締役社長/CEO 間舘 祐太

設立：2025年5月27日

事業内容：生成AIを活用した書籍知識Q&Aサービスの企画・開発・運営

URL：https://www.qureka.jp/

【Bookleverage(https://bookleverage.qureka.jp/)について】

「Bookleverage(https://bookleverage.qureka.jp/)」は、生成AIがユーザーの質問へ即答する書籍Q&Aサービスです。書籍の膨大なページの中から、今の業務に直結する情報をAIが検索・分析し、瞬時に“使える情報”へとアウトプットします。

■お申込みはこちら（Peatix）

本イベントの参加申込は、下記のイベント告知ページ（Peatix）より受け付けております。参加費無料・先着100名となっておりますので、定員に達し次第、申込を締め切らせていただきます。ご興味をお持ちの方はお早めにお申込みください。

▼お申込みページ（Peatix）

https://bookleverageday-vol1.peatix.com/view(https://bookleverageday-vol1.peatix.com/view)

※申込締切：2026年5月20日（水）／※定員（100名）に達し次第、受付終了となります。