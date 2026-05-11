遮熱効果マイナス4℃で猛暑でもキレイをキープ。150通りから選べる“差す猛暑対策”東レ サマーシールド(R)II採用の高機能日傘「Soluna サマーシールド晴雨兼用傘」

株式会社カムアクロス150種類をラインナップする「Soluna サマーシールド晴雨兼用傘」

ものづくりのまち、東大阪の傘メーカー・株式会社カムアクロス（本社：大阪府東大阪市／代表取締役：今中光昭）は、女性向けブランド「Soluna」より、東レの高機能素材「サマーシールド(R)II」を全モデルに採用した「Soluna サマーシールド晴雨兼用傘」を2026年4月より販売しています。販売開始からおよそ半月で売り切れのアイテムが登場するなど、注目を集めています。遮光・遮熱・UVカット・撥水を高い次元で実現しながら、骨・デザイン・カラー・ハンドルを自由に選べる全150アイテムを展開。毎日の装いとライフスタイルに寄り添う、「毎日持ちたい一本」を提案しています。

ハンドル（持ち手）はクリスタルクリア（アクリル）、バンブーの2タイプ傘骨は長傘２種、折りたたみ傘3種の計５種類

「Soluna サマーシールド晴雨兼用傘」の特徴



Point1 東レ「サマーシールドII(R)」で、強烈な日差しをカット

東レが開発した「サマーシールド(R)II」は、三層構造により遮光率99.99%以上・UVカット率100%を実現。さらに遮熱効果マイナス4℃を発揮し、夏の外出時の体感温度上昇を抑えます。

また、紫外線だけでなく、肌の奥まで届くとされる近赤外線も遮蔽し、熱による負担をやわらかく軽減します。

Point2 雨の日も使えるオールシーズン仕様

高い撥水性も備えており、雨天時でも安心して使用可能。

晴れの日は日傘、雨の日は雨傘と使い分ける必要がなく、一本で季節や天候を問わず活躍します。

Point3 エレガントなデザインを全150アイテムで展開

骨・デザイン・カラー・ハンドルを自由に組み合わせられるのもSolunaの魅力です。

・骨（5種）：

長傘Mサイズ（55cm）

長傘Sサイズ（50cm）

折りたたみMサイズ（2段式 スマートタイプ）

折りたたみMサイズ（2段式 2WAYタイプ）

折りたたみSサイズ（3段式 2WAYタイプ）

・デザイン（3種）：プレーン、シアーライン、ピコ

・ カラー（5色）：パウダーホワイト、エアリーベージュ、ペタルピンク、フロストブルー、アイスグレー

・ハンドル（2種）：クリスタルクリア（アクリル）、バンブー

好みやライフスタイルに合わせて選べる、エレガントなラインナップです。

商品概要

・ ブランド名：Soluna（ソルナ）

・発売日：2026年4月

・アイテム数：全150アイテム（5骨×3デザイン×5色×2ハンドル）

・価格：各8,800円（税込）

・販売場所：カムアクロス公式オンラインストア、楽天市場店、ファクトリーストア（本社店舗）

https://www.rakuten.co.jp/comeacross-shop/contents/comeacrosssoluna/

折りたたみも2種のハンドルを用意たたむとコンパクトな3段ミニ折りたたみ傘5種類のカラーから選べますデザインはシアーライン、ピコ、プレーン

株式会社カムアクロスについて

株式会社カムアクロスは1995年創業の傘・レイングッズメーカーです。

東大阪に本社・工房・ファクトリーストアを構え、中国・アモイに自社工場を保有。企画から製造、卸売までを一貫して手がけています。アパレル・アウトドアブランドへのOEM供給のほか、自社ブランドも展開。メーカーを問わず傘の修理を受け付ける“業界初の取り組み”など、SDGs推進にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：株式会社カムアクロス

所在地：大阪府東大阪市吉田本町1丁目11番10号

代表者：代表取締役 今中 光昭

事業内容：レイングッズ・パラソル（日傘）の企画・製造・輸入・卸販売