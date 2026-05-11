日本製機械式腕時計「RESTA」Makuakeにて先行販売開始 , 50年代の美学を現代に再構築

株式会社グローイング

株式会社グローイング（所在地：大阪市天王寺区）は、日本発の腕時計ブランド「MONOGRIIS（モノグリース）」より、ブランド再構築後の第一弾となる日本製機械式腕時計「RESTA（レスタ）」を、2026年5月11日よりクラウドファンディングサイト「Makuake（マクアケ）」にて先行販売いたします。MONOGRIISの新たなスタートを象徴するこの第一弾モデルを、ぜひご覧ください。

性別を問わず日常に馴染む、36mmのバランス設計。独自のケース形状と針の造形にこだわった、日本製自動巻き腕時計。美しい曲線を描くドーム型サファイアガラスが、光の角度によって豊かな表情を生み出します。

小ぶりな36mmケースは、エレガントな佇まいで日常のスタイルにさりげない個性を添えます。

文字盤は、ゴールドのドットのみを立体加工。

余白を大切にしたミニマルな構成が、ドームガラスの曲線美を引き立て、ヴィンテージの趣を感じさせます。

静かに、しかし確かな存在感を放つ一本です。

Makuakeプロジェクトページはこちら：https://www.makuake.com/project/resta001/

風防には、高級腕時計の証ともいえるドーム型サファイアガラスを採用。

優美な曲線とともに圧倒的な耐傷性を備え、時を重ねても美しい輝きを保ちます。

裏蓋にもサファイアガラスを配し、繊細な機械式ムーブメントの鼓動を存分に堪能できる仕様です。

特に目を引くのは、クラシカルでありながら遊び心を感じさせるロリポップ型の時針。

腕時計業界では「ポンティフ針」とも呼ばれ、ロリポップはキャンディー、ポンティフは高位聖職者が持つ杖に由来する名称です。

1950年代のアンティーク時計にも多く見られる、時代を超えて愛されるデザインです。

RESTAには「再出発、そして新しい1日の始まり」という意味を込めており、太陽をイメージしたこのロリポップ針を採用しました。

RESTAの心臓部には、日本製CITIZEN社MIYOTAの機械式ムーブメント「Cal.8N40」を搭載しました。腕の動きによってゼンマイが巻き上がる自動巻き機構で、フル巻上時に約42時間のパワーリザーブを確保。機械式ならではの鼓動を感じられる一本です。

バンドにはサフィアーノレザーを採用。サフィアーノレザーは、細かな筋模様（クロスハッチ）の型押しを施した牛革で、表面には樹脂加工とワックス仕上げが施されており、耐久性・撥水性・軽量性に優れています。細かな網目状の型押し加工により傷や汚れが目立ちにくく、日常使いにも適した素材です。張りのある質感と上品な光沢が特徴で、都会的で洗練された高級感を腕元に演出します。

RESTAは、MONOGRIISが掲げる

**「永く愛される一本」**という哲学を象徴する存在でもあります。

about MONOGRIIS / モノグリース：

MONOGRIISは2018年、大阪で誕生しました。当初はファッションとしての腕時計を中心に展開し、カジュアルで個性的なデザインを提案してきました。しかし時代の変化とともに、私たちは改めて「腕時計とは何か」を見つめ直しました。その結果、ブランドの再構築を決断し、より長く愛用できる価値を追求した日本製機械式腕時計という新たな方向へと舵を切りました。





・今回展開されるのは下記のカラーとなります：



■商品概要

商品名 ： MONOGRIIS モノグリース RESTA レスタ 自動巻き スモールセコンド レザーベルト

黒文字盤ｘソフィアーノレザーベルト ;一般予定販売価格\46,200-税込

アイボリー文字盤ｘソフィアーノレザーベルト ;一般予定販売価格\46,200-税込

アイボリー文字盤ｘソフィアーノレザーベルト ;一般予定販売価格\46,200-税込





・2026年5月11日（月）よりクラウドファウンディングサイト"makuake"にて特典付き先行予約販売を開始。

（通常販売は2026年7月上旬予定）



https://www.makuake.com/project/resta001/



【会社概要】

企業名：株式会社グローイング

所在地：〒543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町4-3

ＴＥＬ：06-6914-9210

事業内容 ：腕時計、雑貨などの卸売業、小売業、製造業

問い合わせ先：https://monogriis.com/