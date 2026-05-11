海なし県埼玉で、海を体験!?　おふろcafe ハレニワの湯にて、石垣島を感じる「青い海風呂」を5月11日より開催します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設・おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市、以下 ハレニワの湯）は、2026年5月11日（月）より石垣島の海をイメージした「青い海風呂」を開催いたします。

現在、ハレニワの湯では石垣島の食や文化を楽しめる「石垣フェア」を5月31日（日）まで開催しており、本イベントはフェアの一環として行うおふろ企画です。「石垣フェア」の開催にあたり、ハレニワの湯の料理長や企画担当者が実際に石垣島へ足を運び、現地の素晴らしい素材や食材を発掘してきました。その中で出会ったのが、石垣島の美しい海から作られる塩の副産物「にがり」です。

青い海のようなおふろに、この「にがり」を定期的に投入します。海水由来の天然ミネラルをたっぷり含んだ「にがり」入りのおふろで、海なし県である埼玉県にいながら、石垣島の恵みを感じてください。

＜ハレニワの湯 青い海風呂＞

開催期間：2026年5月11日（月）～5月31日（日）

開催場所：おふろcafe ハレニワの湯 男女浴室

にがり投入時間：各日 18:00、21:00

■おふろcafe ハレニワの湯

コンセプトは「カラダと心が晴れる庭」。充実のおふろ・サウナ、採れたて野菜たっぷりのごはん、裸足で過ごせる緑豊かなラウンジでお庭にいるようにくつろぎ、心身共に晴れわたる1日をお過ごしいただけます。

埼玉県熊谷市久保島939

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/