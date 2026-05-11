【新企画】Product story（プロダクトストーリー）新潟県内企業の商品開発や製造等へのこだわりにスポットを当てたイベントを開催
公益財団法人にいがた産業創造機構
にいがた産業創造機構ニュースリリース
Product story チラシ
公益財団法人にいがた産業創造機構（NICO）では、Product storyと題し、銀座・新潟情報館「THE NIIGATA」３階イベントスペースを活用して、新潟県の商品（食品・生活関連用品等）を題材に、開発背景や生産者の想いなどを、作り手が自らの言葉で伝え、“モノ”に秘められたストーリーに光を当てるイベントを開催します。
初回となるProduct story第一弾は、「岩塚の黒豆せんべい」や「田舎のおかき」等で有名な「岩塚製菓株式会社」と、ふんわり食感の「うす揚」等、新潟県民の手土産や贈答品として定番の米菓専門店「株式会社瑞花」の皆さまから、地元・長岡市越路地区の特徴や国産米100％使用等の商品へのこだわり、人気商品の製造の秘密など、直接お話しいただきます。
つきましては、一般消費者の皆さまにご参加いただきたく、報道等でお取り上げくださいますようお願いします。
1.日時
2026年5月29日（金）１.13:00～14:30 ２.15:00～16:30（全2回）
2.会場
銀座・新潟情報館「THE NIIGATA」3階イベントスペース
3.内容
Product story vol.1「岩塚製菓×瑞花」
地元・長岡市越路地区の紹介、岩塚製菓や瑞花の米菓製造のこだわり、岩塚製菓の人気商品「味しらべ」のオリジナル味を作る“大人の味しらべ味付け体験（東京初開催）”を行います。
4.参加費
2,000円（税込） ※現金のみ
5.定員
各回25名 ※事前申込制・先着順
6.申込方法
銀座・新潟情報館「THE NIIGATA」ホームページ申込フォームよりお申込みください。
【添付資料】Product story 募集チラシ
にいがた産業創造機構ニュースリリース
Product story チラシ