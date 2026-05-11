ファッションビジネス学会・新会長に平井秀樹が就任

ファッションビジネス学会

ファッションビジネス学会（本部：東京都／以下、FB学会）は、2026年度より第4代会長として、平井秀樹（ひらい・ひでき）が就任したことをお知らせいたします。

ファッションビジネス学会

FB学会は1993年の設立以来、ファッションを「産業」「文化」「生活」にまたがる領域として捉え、研究と実務を横断する学術団体として活動を続けてきました。本就任を機に、学会が担ってきた役割をあらためて整理し、多様な知と実践が交差する「場」としての機能を、次の段階へと進化させてまいります。

■ 新会長就任の背景

ファッションビジネスを取り巻く環境は、近年、大きな転換点を迎えています。産業構造の変化、デジタル化やAIの進展、価値観および社会的要請の変容、そしてサステナビリティが前提条件となる時代――こうした変化は、ファッションの意味や役割そのものを問い直しています。

FB学会においても、

学術と実務のより深い接続

世代・分野を越えた交流の促進

学会で蓄積された知の社会的発信

といった課題が顕在化しており、学会は成熟期から次の成長段階へと移行する局面にあります。

■ 会長就任にあたっての基本方針

新会長・平井秀樹は、会長職の役割を「学会の方向性を一方的に決める存在」ではなく、多様な知と立場が交差し続ける環境を整える「場」のマネジメントと位置づけています。

今後は、

研究成果が実務へ、実務知が研究へと循環する仕組みの強化

若手研究者・実務家が挑戦しやすい学術環境の整備

研究部会・論文誌・大会等を通じた知の蓄積と可視化

異分野・産業界・社会との接点を意識した活動展開

を柱に、ファッションビジネス学会を「学術プラットフォーム」として再定義・推進していきます。

■ 新会長コメント

ファッションビジネス学会は、研究成果を発表する場であると同時に、研究者、実務家、学生といった多様な立場の人々が出会い、対話し、学び合う「場」としての力を持った学会です。私は会長として、学会を完成形と捉えるのではなく、関わる一人ひとりによって育ち、更新され続ける場として整えていきたいと考えています。知と実践が交差するファッションの未来に向けて、会員の皆さまとともに、次の段階へ進んでまいります。

■ 新会長プロフィール

平井 秀樹（ひらい・ひでき）

ワールドグループにてブランドマネージャーや製品開発、業態開発、コラボレーション開発などを経て、2019年、国際ファッション専門職大学 教授。博士（経営学）／ MBA。専門はマーケティング論、製品開発論、流行論。著書に『繊維・アパレルの集団間・地域間競争と産地の競争力再生』（2022、分担執筆）『［新版］はじめて学ぶマーケティング 現代マーケティング戦略と社会』（2026、分担執筆）など。

2015年にファッションビジネス学会入会。理事、各種委員会長・分科会長、全国大会実行委員長などを歴任し、研究・企画・運営を横断的に担当。ファッションビジネスにおける理論と実践の接続、教育・人材育成、デジタル技術と産業構造の変化、ポストデザイン思考などを研究テーマとする。

■ ファッションビジネス学会について

ファッションビジネス学会は、生活・創造・技術・経済・教育といった多様な領域を横断し、ファッションを総合的に研究・実践する学術団体です。研究発表大会、研究部会、論文誌の刊行、シンポジウム等を通じて、社会に開かれた学術活動を展開している、日本学術会議協力学術研究団体です。

https://www.fbsociety.com/about_us/vision.html

■ 研究部会について

現在、研究部会では、AI、デジタルテクノロジー、ファッション経営・戦略、デザイン、産業史、サステナビリティ、社会・文化、法制度、ユニバーサルファッション、ラグジュアリービジネスなど、ファッションを取り巻く多様なテーマを対象に、定例研究会、勉強会、フィールド調査、外部専門家を招いた講演、学会大会での研究発表などを行っています。

研究部会は、所属支部や立場（研究者・実務家・学生）を越えて参加することができ、関心領域を共有する仲間との継続的な対話と協働を通じて、新たな研究テーマの創出や社会への知の還元を目指しています。また、新規研究部会の設置も随時受け付けており、時代の変化に応答した柔軟な学術活動の展開を可能にしています。

今後、ファッションビジネス学会では、研究部会を「知と実践が交差する最前線の単位」と位置づけ、その活動の可視化と社会発信を一層強化することで、学会全体を支える学術プラットフォームとしての価値向上を図ってまいります。https://www.fbsociety.com/studygroup/

■ 入会者募集について

ファッションビジネス学会では現在、新規学会員を募集しています。研究者・実務家・学生など、ファッションを産業・文化・生活・教育の視点から多角的に捉え、学術と実践の往還に関心をお持ちの方のご参加を歓迎いたします。

入会をご希望の方、または学会活動に関心をお持ちの方は、下記お問い合わせ先、もしくは学会所定の入会＆お問い合わせよりお気軽にご連絡ください。

https://www.fbsociety.com/admission/guide.html

【本件に関するお問い合わせ先】

ファッションビジネス学会 本部事務局

Email：fbgakkai.1993@gmail.com

Web： https://www.fbsociety.com/

The Society for Fashion Business