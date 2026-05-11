広告費ゼロ・SNS施策なしで発売4.5ヶ月累計1万本突破。全身美容ジェル「P-UPジェル」、東京ビューティーワールドジャパン2026へ出展

株式会社EMIASU

株式会社エミアス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：手島明日香）は、全身に使用できる美容ジェル「P-UP GEL SERUM（以下、P-UPジェル）」が、発売開始からわずか4.5ヶ月で累計販売本数1万本を突破いたしました。

また、2026年5月18日（月）～20日（水）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級の美容総合見本市「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展いたします。

■ 無名ブランドからスタート、広告費ゼロで急成長

P-UPジェルは、発売当初は直営店での取り扱いのために作った

無名ブランドの新商品としてスタートしました。

SNS広告運用なし インフルエンサー施策なし 大規模販促なし

という環境の中、美容サロン現場での評価や口コミ、リピート購入を中心に

噂が広がりお取り扱い希望代理店・サロン様問い合わせが急増。

目新しいブランドを探している感度の高い方々の目に留まり

発売4.5ヶ月で累計1万本を突破し、現在はまもなく半年で累計2万本目前となっています。

■ “ぜーんぶ叶えたい”女性の声から誕生

美容意識が高まる一方で、スキンケア・ボディケア・フェイスケアなど、多くのアイテムを使い分ける煩雑さやコスト負担も増えています。

P-UPジェルは、そうした声をもとに1本で全身ケアに使いやすい設計を目指して開発されました。

ボディケア フェイスラインケア デコルテ・首肩まわりのケア 乾燥しやすい部位の保湿ケア

など、日常のさまざまなシーンで活用いただけます。

■ 美容成分と使用感へのこだわり

iPS/IMS幹細胞培養上清液脂肪溶解注射主成分ホスファチジルコリン3種の植物性幹細胞上清液

P-UPジェルには、保湿・整肌を目的として複数の美容成分を配合しています。

☑️ iPS細胞培養上清液（保湿成分）

☑️ IMS幹細胞培養上清液（保湿成分）

☑️ 植物由来成分・ビタミンC誘導体（整肌成分）

☑️ NMN（整肌成分）・ホスファチジルコリン

その他保湿成分配合したものを国際特許技術にて高浸透化（角質層まで）しております。

また、毎日使いやすいよう、

ベタつきにくいジェルテクスチャー なじみやすい使用感 心地よいフローラル系の香り

にもこだわりました。

■ サロン現場では客単価アップ提案にも活用

P-UPジェルは美容サロン・エステサロンでも導入が進んでいます。

施術時のオプション提案やホームケア商品の提案など、顧客満足度向上と売上機会創出の両面で活用されています。

自社ブース他、ヴィジーントレーディング様ブースにて出展決定しております。■ 東京ビューティーワールドジャパン2026 出展概要

会期：2026年5月18日（月）～20日（水）

会場：東京ビッグサイト

当日は商品展示・体験案内・導入相談・代理店相談などを予定しております。

■ 開発担当コメント

「多くの女性が抱える“手間なくきれいを続けたい”という声を形にした商品です。広告に頼らず、実際にご使用いただいた方の評価でここまで広がったことを大変嬉しく思います。今後も美容業界の現場に寄り添う商品開発を続けてまいります。」

■ 商品概要

商品名：P-UP GEL SERUM

内容量：200g / 業務用500g

販売形態：サロン専売

発売元：株式会社エミアス

Instagram(https://www.instagram.com/p_upgel_official?igsh=MWloc295em56bXcxeg==)

■ 会社概要

会社名：株式会社エミアス

所在地：愛知県名古屋市中区錦3-6-5

代表者：手島明日香

事業内容：美容サロン経営、美容・健康関連商品の企画、開発、販売

コーポレートサイト(https://emiasu-official.com/)