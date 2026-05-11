博報堂DYグループの大広とブランドエンタメ事業を手がけるエスアイエーメディアが資本業務提携

株式会社エスアイエーメディア

～広告からIPへ。日本発コンテンツとしてブランド価値の最大化を目指します～



IP・ブランド・広告・ハリウッドを横断する強力なネットワークを武器に、広告主のブランド価値最大化に挑む株式会社エスアイエーメディア（本社：東京都千代田区、代表取締役：萩原 穣、以下SIA）は、株式会社大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉 恭雄、以下 大広）による出資を伴う資本業務提携を締結いたしました。本提携により、SIAが持つブランデット・エンタテインメントの知見と、大広が培ってきた『生活者インサイトに基づく統合的なコミュニケーションデザイン力』を融合。株式会社集英社、サントリーホールディングス株式会社、及びハリウッド大手CAAとの合弁事業であるCaravan Japan株式会社、Iconic Artsといった日本や米国の強力なパートナーシップを基盤に、コンテンツ制作のみならず、インフルエンサーとの共創を通じた多角的なIP展開を推進してまいります。

■ ブランデッド・エンタテインメント（ブランドエンタメ）とは

宣伝を目的とした広告映像ではなく、視聴者が「一つの物語」として自発的に楽しみたくなるエンタテインメントを通じて、中長期的にブランドのファンを創出する手法です。ブランドの世界観やメッセージを物語（IP）へと昇華させることで、一過性の露出に留まらない持続的なアプローチを可能にします。

■ 背景：広告回避時代に、一過性の広告宣伝を永続的な「資産」へ

生活者の広告回避が加速する中、商品やサービスを主語として発信する従来のアプローチは届きにくい時代となっています。本提携では、広告枠を購入して情報を一方的に届けるのではなく、視聴者が自ら検索し、熱狂する「オーガニックなコンテンツ」としてのエンタメ作品（IP）やインフルエンサーとの共創を創出してまいります。予算を一過性の露出に留めることなく、ブランドの思想を、時間の経過とともに価値が積み上がる永続的な「資産」へと昇華させることを目指します。

■ 本提携による主要な取り組み

1)次世代ブランデッド・エンタテインメントの開発： 独自のコンテンツR&D手法により、定量的な検証に基づいたヒット精度の高い作品制作を推進します。

2)インフルエンサーとの持続的な共創： インフルエンサーをパートナーとして迎えるスキームを構築。クリエイターの熱量を最大化し、ブランドと共に成長するオーガニックなIP展開を実現します。

3)グローバル・エコシステムの提供： 米国のCaravanやIconic Arts等と連携し、日本発の物語やキャラクターを北米を含む世界市場へ届けます。



■ 両社のメッセージ

株式会社大広 GXU（グロースクロスユニット） 局長/グロースマネジャー 濱口隆義

「大広が目指すのは、企業の課題解決を超えた『事業成長』の実現です。SIA様が持つコンテンツ開発力とグローバルネットワーク、そしてクリエイターとの信頼関係は、これからのブランド体験に不可欠なピースだと確信しています。今回の提携を通じ、ブランドとファンが物語を通じて深くつながる、新しい市場を共創してまいります。」

株式会社エスアイエーメディア 代表取締役 萩原 穣

「素晴らしい世界観を持つブランドとクリエイターが共創し、ファンを熱狂させる。そんな未来を実現すべく、SIAを立ち上げました。ブランドへは、生活者が自ら熱狂する『最高のブランド体験』という新たな解の提供を目指します。同時にクリエイターやインフルエンサーの情熱が『短期間で消費される』現在のSNS上のコンテンツエコシステムをアップデートし、一過性のバズではなく一生モノのIPとして愛されることで、才能が正当に報われる環境を創りたいと考えています。大広様と共に日本発のブランドIPの価値をグローバルに発信し、クリエイターがより一層の誇りを持てる社会にむけて貢献してまいります。」

■ 株式会社大広 会社概要

「顧客と社会に愛されるブランドを企業の志とともにつくる」をミッションとする総合広告会社。顧客基盤の持続性と社会の持続性をともに見据えたブランディングのパートナーとして、クライアント企業に伴走します。

代表取締役社長：泉 恭雄

所在地（東京本社）： 〒105-8658 東京都港区芝2-14-5

URL： https://www.daiko.co.jp/

■ 株式会社エスアイエーメディア 会社概要

IP・ブランド・広告・ハリウッドを横断する強力なネットワークを武器に、広告主のブランド価値最大化に挑むブランデッド・エンタテインメント・スタジオです。2025年、サントリーの米国市場向けブランドエンタメ作品としてwebドラマ「Golden Gai」をハリウッドでプロデュース。

代表取締役：萩原 穣

所在地： 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル18階

設立： 2024年8月

事業内容： ブランドエンタメの企画・プロデュース、コンテンツR&D / IPライセンス

主要株主： 株式会社集英社、サントリーホールディングス株式会社、株式会社大広、Caravan Japan

Investments Ltd、米国 Iconic Arts Inc

URL： https://www.siamedia.jp/



代表者略歴

エイベックスや東北新社にて国内外のコンテンツビジネスに従事した後、Google / YouTubeにて出版社、アニメ会社、放送局やトップユーチューバーとの戦略的パートナーシップを担当。その後、大手コンテンツ企業を株主に持つインフルエンサー支援企業アナライズログを共同創業。現在はSIAにて、これまでの経験を活かし、ブランドエンタメ事業の確立を目指します。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エスアイエーメディア

Email：administration.SIA@siamedia.jp