【全額返金保証】インバウンド集客を「全部丸投げ」SNS運用代行で驚異の『1年後フォロワー1万人増』をコミット！株式会社MILOKU

株式会社MILOKU

インバウンド集客に特化したコンサルティングを展開する株式会社MILOKU（本社：東京都千代田区、代表取締役：川名 友貴、以下MILOKU）は、インバウンド集客を目指す企業・団体様向けに、TikTokをメインとした多プラットフォーム対応のSNS運用代行サービスを開始いたしました。

本サービスでは、企画から撮影、ネイティブ英語対応、海外広告運用まで一貫して提供し、クライアント企業様の負担を「ゼロ」に近づける「全部丸投げ」体制を構築。

さらに、業界でも異例となる『1年後フォロワー1万人増えなければ全額返金』という強力な保証を導入し、確実な成果をお約束いたします。

■ サービス開発の背景とMILOKUの挑戦

アフターコロナにおけるインバウンドの急激な回復に伴い、観光・宿泊・小売・美容など、多くの産業において外国人観光客の獲得が喫緊の課題となっています。しかし、多くの企業が「人手不足」「ノウハウ不足」「成果への不確実性」という課題に直面しています。

当社は、自社グループで運営する「忍者体験カフェ」がTripAdvisorの「トラベラーズチョイス」を3度受賞したノウハウなど、実証データに基づいた次世代マーケティング支援を展開してまいりました。これらの知見を結集し、インバウンド集客において確実な成果を約束し、クライアント企業様の機会損失リスクを極限まで減らすことを目的として、本サービスを開発いたしました。

■ 【直近1年の主な実績】インバウンド×SNSの掛け合わせで、圧倒的なフォロワー増を実現

MILOKUが提供するインバウンド特化型SNS運用代行は、すでに多くのクライアント企業様で圧倒的な成果を出しています。直近1年間（2025年度）において、自社グループの実績（忍者体験カフェ）に加え、インバウンド集客を目指すクライアント企業様のアカウントにおいても、以下の成果を創出いたしました。

【直近1年の運用代行アカウント実績例】

浅草 老舗料亭: TripAdvisorの運用とSNSの掛け合わせにより、外国人来客数が前年比10倍に。SNSフォロワー数は5万人を突破。

新宿 寿司店: インバウンド特化型コンテンツにより、SNSフォロワー数4万人を達成。

都内 美容室: インバウンド需要の高まりに合わせ、SNSフォロワー数2万人を創出。

その他にも、浅草エリアを中心に、Googleマップ閲覧数 前年比259%UP（浅草カフェ）、前年比320%超UP（和風ショーシアター）など、デジタル上の来店導線を確立した実績が多数ございます。これらの確実な成果に裏打ちされた施策を、本プランでは全面的に提供いたします。

■ 「全部丸投げ」で実現する、フォロワー1万人増への4つの鍵

MILOKUの「インバウンド外国人集客『全部丸投げ』パッケージ」は、以下の4つの柱で構成されています。クライアント企業様は、素材のご支給やコンセプトのご指示をいただくだけで、プロによる運用を開始できます。

TikTokメイン運用（Insta & YouTube対応）

ショート動画の爆発的な拡散力を活かすため、TikTokをメインに運用。さらに、Instagram、YouTube Shortsへも同等のクオリティで展開し、多角的な認知拡大を狙います。

プロによる企画・撮影・編集（月10本超撮影）

日本の伝統文化から現代の都市景観まで、外国人に「刺さる」日本の魅力をプロのクリエイターが切り取ります。月間10本以上の高品質な動画を安定して制作いたします。

プロの英語問い合わせ対応

単なる翻訳ではありません。投稿文はもちろん、視聴者からのDMやコメントに対しても、接客経験豊富なスタッフが英語で丁寧かつ迅速に対応。ファンとの強固な関係を築き、来店ハードルを下げます。

海外ターゲット広告運用（欧米・アジア）

独自のアルゴリズム解析に基づき、欧米やアジアなど、クライアント企業様が狙う地域・属性に絞った効果的な広告運用を行い、確実なフォロワー獲得へつなげます。

■ 「全額返金保証」に込めたMILOKUの自信

本サービスにおける最大の特長は、『1年後、フォロワーが1万人増えなければ、それまでの運用代行費を全額返金する』という強力な保証です。

これは、MILOKUがこれまで培ってきたインバウンドマーケティングのノウハウと、直近1年で合計10万人アカウントを創出した確実な実績に基づく絶対的な自信の表れです。

インバウンド集客において、確実な成果を約束し、クライアント企業様の機会損失リスクを極限まで減らすことを目的としています。

■ 株式会社MILOKUについて

株式会社MILOKUは、インバウンド集客に特化したコンサルティング会社です。自社グループでの実証データに基づき、多言語Web制作、SEO/MEO対策、SNS運用など、日本の魅力を世界へ届けるための次世代マーケティング支援を展開しています。

【会社概要】

社名: 株式会社MILOKU

所在地: 東京都千代田区神田岩本町15-1 CYK神田岩本町B1F

代表取締役: 川名 友貴

設立: 2025年1月

資本金: 250万円

事業内容: インバウンド集客コンサルティング、多言語Web制作、SEO/MEO対策、SNS運用代行

URL: https://miloku.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MILOKU

お問い合わせ方法: 公式InstagramのDM、または当社HPのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

URL: https://miloku.co.jp/