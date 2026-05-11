【チヨダ】北海道日本ハムファイターズ全力応援キャンペーン！観戦チケット、レプリカユニフォームが、抽選で合計400名様に当たるプレゼントキャンペーンを５月11日より北海道地区限定で開催。

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、５月11日（月）より、北海道内のシュープラザ、東京靴流通センター、TOKYO SHOES RETAILING CENTERで、「ファイターズ全力応援キャンペーン」を開催いたします。

期間中、5,500円（税込）以上お買い上げいただくと、先着5,000名様に「オリジナルクリアファイル」をプレゼント。さらに抽選で100組200名様に「観戦チケット」、200名様に「WE LOVE HOKKAIDO＆FIGHTERSレプリカユニフォーム（配布用）」が当たります。

スマホやPCからも簡単に応募できるので、この機会にお求めの上、ぜひキャンペーンにご参加ください。そしてお気に入りのシューズを履いて北海道日本ハムファイターズを応援しよう！

店頭ポスター

■キャンペーン概要

期 間

2026年５月11日（月）～ 2026年６月21日（日）

対 象 店 舗

北海道内のシュープラザ、東京靴流通センター、TOKYO SHOES RETAILING CENTER

キャンペーン実施店舗はコチラ(https://www.chiyodagrp.co.jp/special/fighters-campaign/stores.html)

応 募 条 件

期間中、5,500円（税込）以上お買い上げいただいた方

応 募 締 切

2026年６月21日（日）23:59

賞 品

・オリジナルクリアファイル（先着5,000名様）

・７/15・７/16 vs.福岡ソフトバンク戦 各日30組60名様

・７/25・７/26 vs.楽天イーグルス戦 各日20組40名様

・WE LOVE HOKKAIDO＆FIGHTERSレプリカユニフォーム（配布用）

※詳しくは店頭ポスター、下記キャンペーンサイトをご覧ください。

ファイターズ全力応援キャンペーン特設サイト(https://www.chiyodagrp.co.jp/special/fighters-campaign/)

■5,500円以上お買い上げで、先着5,000名様にプレゼント！■さらに、抽選で当たる！！

(C)HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-490-c3dce4acf3f44ed44e13640ff673ea17.pdf