【帯広開催】”熱波師FP”爆誕！温泉で、心と身体と暮らしを整えるマネーセミナー開催

FPクロスイニシアティブ株式会社

ファイナンシャルプランナー(FP)に特化した北海道発の事業企画会社、FPクロスイニシアティブ株式会社（北海道帯広市、代表取締役CEO 町田 萌）は、北海道帯広市内にある天然モール温泉「ひまわり温泉」との共催で「心と暮らしとお金を整える！簡単＆シンプルなお金の育て方セミナー」を開催いたします。本マネーセミナーの前夜には、講師が”熱波師FP”としてひまわり温泉のサウナで熱波を行ないます。

開催の背景

物価上昇が続く昨今において、お金の不安は誰しも付きまといます。ことに北海道は原油価格の高騰により、冬季の灯油代やガソリン代の値上がりが家計に大きな打撃を与えています。

一方、地域でFPはまだ身近な存在とは言えず、金融商品の販売を行なわない中立的なFPはまだまだ希少な存在です。しかし、中立的なFPの知恵はこうした地域にこそ必要な情報と言えます。

会議室などの「マネーセミナー」に参加するとなると敷居がやや高く、なかなか気軽には参加できないもの。そこで、地元に親しまれている「ひまわり温泉」がオープンする前の時間を活用し、J-FLEC認定アドバイザーである中立的なFPによるマネーセミナーを開催。親しみのある場所で気軽に参加できる機会を創出しました。参加者には温泉券を配布することにより、講師・参加者・施設が三方良しとなるマネーセミナーを実現しています。

イベント概要

本企画では、2026年5月～7月にかけて、ひまわり温泉にて初心者向けマネーセミナーを毎月開催します。

また、各開催日前日には、講師FPによる“熱波イベント”も実施予定です。

5月開催

熱波イベントチラシ熱波イベント

日時：2026年5月16日（土）

女性19:00～ / 男性20:00～

（申し込み不要）

マネーセミナーチラシ

マネーセミナー

タイトル：心と身体と暮らしを整える！お金の育て方セミナー

概要：生命保険などを売らない、中立的なお金のアドバイザーが資産形成、制度、家計管理の基本や見直しのコツを分かりやすく解説します。

日時：2026年5月17日（日）

１.10:00～11:00

２.16:00～17:00

会場：ひまわり温泉（北海道帯広市西11条南32丁目7－2）

参加費：1,000円（日帰り入浴券500円分付き）

今後の開催予定

詳細はこちら :https://fp-crossinitiative.co.jp/event/money-seminar-himawari-onsen-202605/お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3y2q6GDRvYYkrm_qtjgX8AtgjCPVi2MQ_TtYT3cxfrXYl7w/viewform?usp=header

6月開催

6月13日（土）熱波イベント

6月14日（日）マネーセミナー

7月開催

7月11日（土）熱波イベント

7月12日（日）マネーセミナー

※日程は変更となる可能性があります

開催実績

2026年2月・3月にも、ひまわり温泉にて初心者向けマネーセミナーを開催しました。

3月開催時には、ひまわり温泉のボイラー修繕の支援をする「チャリティーセミナー」として実施し、セミナー売上は全額ひまわり温泉へ寄付しました。

2026年2月2日(月)

参加者の声（一部抜粋）

「とても分かりやすく、時間もちょうど良かったです！スライドもお話の仕方もステキでした。」

「堅苦しい場所ではなく慣れ親しんだ会場で参加できるのが嬉しかったです。」

詳細を見る :https://fp-crossinitiative.co.jp/money-seminar-himawari-onsen-202602/

2026年3月21日(土)

参加者の声（一部抜粋）

「お金に対する苦手意識がどこかあったのですが、楽しくきかせていただきました！ありがとうございました！」

本企画の特徴

詳細を見る :https://fp-crossinitiative.co.jp/money-seminar-himawari-onsen-202603/

他にはない本企画の見どころをご紹介します。

金融商品を販売しないFPによる中立中正なマネーセミナー

十勝地域では珍しい、金融商品の販売を行なわない中立的なマネーセミナーです。講師はJ-FLEC認定アドバイザーであるFPが担当しています。

保険商品などへの誘導がなく、安心してセミナーを受講できます。

「J-FLEC認定アドバイザー」とは、金融庁所管の認可法人である金融経済教育推進機構（通称：『J-FLEC』（ジェイ-フレック））の認定を受けた、金融経済のアドバイザーです。

金融機関に所属せず、金融商品の販売も行っていない中立的な実務者のみが認定されています。

温泉×FPの異業種連携

地元の温泉施設とFPの共創により、関係者がWin-Winとなる企画を実現しました。

- FP：セミナー講師実績の蓄積、顧客との接点獲得- 参加者：実質500円*で中立中正なマネーセミナーを受講できる- 温泉施設：営業前時間の有効活用、施設利用者の増加

*500円相当の日帰り入浴券を利用した場合

熱波師FPという新しい接点

サウナでFPと関わる機会の創出により、お金の専門家であるFPをより身近に感じてもらえる場づくりとなります。

講師紹介

高石 輝水（たかいし てるみ）

FP事務所 ニュートラルライフ 代表

一般社団法人しごとの一歩 理事

銀行で約7年間、個人のお客さまの資産相談に従事。子を出産後、キャリア支援会社「しごとの一歩」の理事に就任すると同時に、FP事務所を開業。現在は家計の個別相談のほか、学校でのお金の授業や企業でのマネー講座など金融経済教育を行っている。

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

・J-FLEC 認定アドバイザー

・FIWA 認定アドバイザー

FP事務所 ニュートラルライフ 公式HP :https://sites.google.com/view/telme-fptkis/

ひまわり温泉について

ひまわり温泉は、北海道帯広市内で住宅街の中にある天然モール温泉の湯です。

帯広のモール温泉は、植物由来の有機物を多く含んでいます。「美人の湯」として知られ、世界でも希少な温泉といわれています。

また、フィンランド式「ロウリュサウナ」を有し、熱波サービスを開催。「地域共栄」を掲げ、地元に愛される温泉施設を目指しています。

FPクロスイニシアティブについて

ひまわり温泉 公式Instagram :https://www.instagram.com/himawari_onsen/

本企画を主催、運営するFPクロスイニシアティブ株式会社は、北海道十勝帯広を拠点に、FP×異業種、地域×都市の新しいビジネス価値を創出する唯一無二の事業企画会社です。

事業者向けの支援とFP向けの支援、そして両者や都市と地域のコラボ支援を通じて、FPと異業種の架け橋になる企業を目指します。

事業コンセプトの実現

本企画により、以下の事業コンセプトを実現しました。

FP × 温泉 × 地域

地域に親しまれている温泉施設の営業前時間を活用し、FPの認知度向上と地域の金融リテラシーの向上を目指します。

FP業界の底上げ

FPのマネーセミナーをサポートし、講師や相談業の経験機会を創出しました。

【会社概要】

会社名：FPクロスイニシアティブ株式会社

所在地：北海道帯広市西6条南6丁目3ソネビル6F

代表者：代表取締役CEO 町田 萌

設立：2025年6月

URL：https://fp-crossinitiative.co.jp/

事業内容：FPに関する事業企画、運営

【お問い合わせ先】

とかちマネーセミナー運営事務局

担当：町田（FPクロスイニシアティブ株式会社）

お問い合わせフォーム：https://fp-crossinitiative.co.jp/contact/