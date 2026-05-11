スリランカ出身の技能実習生2名が「介護福祉士」に合格

医療法人社団蘇生会

医療法人社団蘇生会（本院：京都市伏見区、理事長：津田永明）において、スリランカ出身の技能実習生として勤務していた2名が、国家資格である介護福祉士試験に合格しました。両名は3年間の技能実習を経て、特定技能に移行後、2度の不合格を乗り越え、3回目の挑戦で合格を果たしました。

本取り組みは、外国人材の育成と定着を支える院内体制の一例であり、日本の介護業界が直面する人材不足という社会課題に対する実践的な取り組みです。

少子高齢化と外国人材受け入れの加速

現在、日本は少子高齢化の進行に伴い、介護人材の不足が深刻化しています。こうした背景から、2019年には新たな在留資格「特定技能」が創設され、外国人材の受け入れが本格的に進められています。

介護分野においては、技能実習から特定技能へ、さらに国家資格である介護福祉士の取得を経て「在留資格：介護」へ移行することで、長期的な就労・定着が可能となる制度が整備されています。

今回合格した2名も、技能実習修了後に日本で働き続けることを希望し、資格取得という大きな壁に挑戦しました。

2度の不合格を乗り越えた背景にある“日本語の壁”

介護福祉士試験は専門知識に加え、高度な日本語理解が求められます。漢字・ひらがな・カタカナすべてを使いこなす必要があり、外国人にとって大きなハードルとなります。

実際に、2名も2度の不合格を経験しました。それでも諦めず、日々の業務と並行して学習を継続し、3回目の挑戦で合格を掴み取りました。

介護分野で働く外国人は増加している一方で、国家資格である介護福祉士を取得するケースは決して多くなく、今回の成果は大きな意味を持ちます。

院内での日本語教室と現場の支援体制

蘇生会総合病院では、外国人スタッフが安心して働き始められるよう、来日したばかりの時期に、事務職員が中心となって日本語学習のサポートを行ってきました。

現場では、日常会話だけでなく、医療・介護現場で必要な専門用語や表現についても、実務に即した形で学べる環境づくりを心がけました。また、現場スタッフも日々の業務の中で声かけやフォローを行い、チーム全体で支える体制を目指しました。

こうした取り組みが、今回の合格を後押ししました。

「家族のために」日本で働き続けたいという想い

両名は母国の家族へ仕送りを行いながら、日本での就労を続けてきました。技能実習修了後も帰国ではなく、日本に残り働き続けたいという強い意志を持ち、資格取得に挑戦してきました。

介護福祉士の資格を取得したことで、在留資格「介護」への移行が可能となり、日本で長期的に働く道が開かれます。

その背景には、「家族のために頑張りたい」という強い想いがあります。

そうした気持ちに寄り添いながら、日本人スタッフもまた、技術を身につけ、いきいきと働いてほしいという思いで日々支えています。

外国人材とともに支えるこれからの医療・介護

蘇生会総合病院では、外国人スタッフを単なる働き手としてではなく、地域の医療や介護を一緒に支える大切な仲間として迎えています。

当法人では現在、約20名の外国人職員を受け入れており、介護・医療現場における重要な担い手として活躍しています。受け入れにあたっては、日常業務の指導に加え、日本語学習支援や資格取得支援を行い、長期的なキャリア形成を支援しています。

現場での指導から学習面まで、スタッフ同士が互いに助け合い、安心して成長できる環境づくりは着実に実を結んできました。これからも、多様な人材がいきいきと活躍できる職場を目指し、地域の医療・介護を支え続けていきます。

合格者コメント

合格者の二マーシャーさん・アシニさん

ニマーシャーさん(蘇生会総合病院 介護医療院勤務)

「蘇生会に来てから多くのことを学び、今回介護福祉士に合格できたことが嬉しいです。一緒に働く皆さんに感謝しています。これからも日本で介護福祉士として頑張っていきたいです。」

アシニさん(老人保健施設 アールそせい勤務)

「日本で働きながら勉強を続けることは大変でしたが、周りの職員の皆さんに支えていただき、合格することができてとても嬉しいです。これからは介護福祉士として、利用者様に安心していただけるケアを提供できるように頑張ります。」

病院概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175918/table/15_1_6dde5a957acc48aef35b68ec8ce4d395.jpg?v=202605111052 ]

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蘇生会総合病院 総務課 森西

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