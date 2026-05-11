私のTシャツに、涼しい風が届く。Amazon、楽天１位のEXCITECHベルトファンがさらに進化。風向き調整機能＆新色追加の最新モデルが登場

株式会社Extage

株式会社Extage（大阪市中央区、代表取締役：野口拳大）は、同社が展開するライフスタイルブランド「EXCITECH（エキサイテック）」より、昨年ご好評いただいたベルトファンの機能面を改良し、新色を追加した最新モデルを発売いたします。

本シリーズは累計販売数が2.7万個を突破しており、さらに、昨年には楽天市場およびAmazonにおいてランキング1位を獲得するなど、多くのお客様にご支持をいただいております。

本製品は、腰に装着することで衣服内に風を送り込む送風機として、屋外作業、バイク、レジャー、キャンプなど幅広いシーンでご活用いただいており、多くのメディアにも取り上げられるなど、ご好評をいただいております。

楽天市場ウィークリーランキング扇風機部門1位 （2025/7/21～7/27時点）Amazon売れ筋ランキング1位 クリップ扇風機部門 （2025/8/19時点）

■ 旧モデルの人気を受け、機能性をアップデート

EXCITECHのベルトファンは、コンパクトなサイズ感と携帯性の高さから、屋外作業や通勤、アウトドアなど幅広いシーンでご支持をいただいてきました。

今年はその使い勝手をさらに見直し、日常でより使いやすい仕様へと改良。クリップ部分の素材を見直すことで装着時の安定感に配慮し、さらに風向きを調整できる機能とスタンド機能を新たに追加しました。

これにより、特定の箇所だけでなく、風を送りたい方向へ調整できるようになり、使用シーンに合わせてより使いやすい仕様へとアップデートしています。

■ 動きながら涼しい。両手フリーで使える装着型ファン

両手フリーで使える装着型ファンとして、作業中やフェス、スポーツ観戦など幅広いシーンで活躍。腰から上半身に風を送り、動きながら快適に使用できます。10000mAhの大容量バッテリーにより最大約26.5時間の連続使用が可能で、3段階の風量調整にも対応。さらに、モバイルバッテリー・ライト・緊急警告灯機能を搭載し、アウトドアや災害時にも配慮した多機能設計です。

■商品詳細

EXCITECH（エキサイテック）ベルトファン

価格:4,990円(税込)

カラー:ブラック/グレー

重量:約360g

取扱店:Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング

発売日:2026年5月8日

商品ページ: Amazon(https://amzn.asia/d/0bKSD9xM) 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/excitech/exci-beltfan-001/) Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/excitech/exci-beltfan-001.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img) になります。

■メディア掲載情報

本製品は多くのメディアで取り上げていただいております。

・TBS系列「ゴゴスマ」

2025年7月18日 特集「最新！猛暑を乗り切るひえひえ家電」

家電ライターの藤山哲人さんが「ひえひえ家電」(https://www.google.com/search?q=%E3%82%B4%E3%82%B4%E3%82%B9%E3%83%9E+7%E6%9C%8818%E6%97%A5+%E6%9A%91%E3%81%95%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%80%80%E3%81%B2%E3%81%88%E3%81%B2%E3%81%88%E5%AE%B6%E9%9B%BB&sca_esv=b16b84e114d62432&rlz=1C5CHFA_enJP1107JP1107&sxsrf=AE3TifMfviS-O8yVofwYeHnd6xqVeBkxFg%3A1754562273504&ei=4X6UaJrHHuuN2roPkKCEyAo&ved=0ahUKEwjau7HovfiOAxXrhlYBHRAQAakQ4dUDCBA&uact=5&oq=%E3%82%B4%E3%82%B4%E3%82%B9%E3%83%9E+7%E6%9C%8818%E6%97%A5+%E6%9A%91%E3%81%95%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%80%80%E3%81%B2%E3%81%88%E3%81%B2%E3%81%88%E5%AE%B6%E9%9B%BB&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiOOOCtOOCtOOCueODniA35pyIMTjml6Ug5pqR44GV5a--562W44CA44Gy44GI44Gy44GI5a626Zu7MggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMggQABiABBiiBEjJFFDJAlibEnABeAGQAQCYAZIBoAHdC6oBAzUuObgBA8gBAPgBAZgCC6AC5gjCAgoQABiwAxjWBBhHwgIJECEYoAEYChgqwgIFECEYoAGYAwCIBgGQBgOSBwM0LjegB6olsgcDMy43uAfkCMIHBTUuNS4xyAcQ&sclient=gws-wiz-serp)としてご紹介いただきました。

・WEBメディア 「carview」

2025年7月8日 「ツーリングにも使えそう」「ウェアの邪魔しなくてイイ」ベルト装着型ファンはバッテリー長持ちで非常時にも強い!

記事リンク(https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/e4f233e87ef2e2474078113d02de9dc7cc263d3d/)

・ヤングマシン バイク用品

2025年7月8日 猛暑のライダーの救世主?! EXCITECH「ベルトファン」はバッテリー長持ちで非常時にも強い!

記事リンク(https://young-machine.com/2025/07/08/660816/)

■猛暑対策グッズとして店頭で大きなインパクトを。販売パートナー企業を募集します

本商品は発売開始からすでにAmazon、楽天市場を始めとしたECモールで多くの反響をいただいております。今回のご好評を受け、現在、卸売企業や大手外資系ECモールなどとの商談を進めております。今後のさらなる販路拡大に向け、家電量販店、バラエティショップ、百貨店、ホームセンターなどの販売パートナー企業さまを広く募集いたします。

EXCITECHブランドの新商品展開や販促施策についてもご案内可能ですので、ご興味をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にご連絡ください。

■EXCITECHについて

EXCITECHは、株式会社Extageがプロデュースするブランドの一つです。

弊社がプロデュースする多数のブランドの中でも、EXCITECHは日々の生活に欠かせないアイテムを開発するだけにとどまらず、「あると出かけたくなる」というあなたのモチベーションそのものをプロデュースすることに特化しております。これまで、ビジネスバッグ、電熱ベスト、ペルチェベスト、ビジネスリュックなど生活を彩るような外で活動するあなたの支えとなる商品を楽天市場、Amazonなどの大手ECサイトでプロデュースし、その多くをベストセラー商品にまで導いて参りました。

我々は、今後もあなたの「出かける」のモチベーションを生み出す力になれるよう、日常に快適な環境を提供してまいります。

【お問い合わせ先】

株式会社Extage（担当：川野）

メール：info@extage.jp

電話：06-6563-9315

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-10 エミネント心斎橋ビル5F