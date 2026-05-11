株式会社SHIRO & Co.、地域の小さな作り手を支援する「売らないPR」の取り組みを本格化

株式会社SHIRO & Co.

株式会社SHIRO & Co.（本社：東京都）は、地域に根ざした小規模事業者や個人の作り手を対象に、ブランドの言語化、プレスリリース作成、コンテンツ企画、地域イベントとの接点づくりを支援する「売らないPR」プログラムを開始いたしました。

本プログラムは、短期的な販促や広告露出を主目的とするのではなく、作り手の背景や想い、商品が置かれる生活文脈を丁寧に言語化し、地域や生活者との自然な接点を生み出すことを目的としています。

第1弾の支援事例として、函南町で焼き菓子を展開する「トラノコ洋菓子店」の情報発信を支援しました。

今回の支援では、同店の活動や商品の魅力を伝えるプレスリリースの作成・発信をサポート。あわせて、地域イベントやマルシェなど、生活者との接点が生まれる場において、ブランドが自然に認知されるための言葉づくりを行いました。

HASHIGO vol,4_トラノコ洋菓子店

その後、トラノコ洋菓子店は、地域のマルシェイベントに出展。芝生、音楽、灯り、フード、クラフト、ワークショップが並ぶ地域の風景の中で、焼き菓子を通じた新たな接点を生み出しています。

HASHIGO vol,4_夜の風景

SHIRO & Co.は、こうした取り組みを通じて、地域の小さな作り手が、単なる「販売者」ではなく、地域の時間や生活の風景の一部として認知されていくことを目指しています。

「売らないPR」とはSHIRO & Co.が提唱する「売らないPR」は、販売促進を否定するものではありません。



むしろ、商品が売れる以前に必要となる、作り手の背景、ブランドの言葉、生活者との接点、地域における居場所を整えるためのPRアプローチです。



大量の広告出稿や一時的な話題化ではなく、以下のような支援を通じて、ブランドが自然に見つかる状態をつくります。

- ブランドや商品の背景にある想いの言語化- プレスリリースや紹介文の作成支援- 地域イベントやマルシェに向けた発信設計- SNSやWebサイトで活用できる文章・ビジュアル文脈の整理- 作り手と生活者の接点づくり



小規模事業者や個人の作り手は、大きな広告予算を持たない一方で、商品や活動そのものに強い個性や誠実さを持っていることがあります。



SHIRO & Co.は、そうした価値が過剰な演出によって消費されるのではなく、地域や生活の中で自然に受け取られるための支援を行います。

HASHIGO vol,4＿店頭商品第1弾支援：トラノコ洋菓子店についてトラノコ洋菓子店は、地域に根ざして焼き菓子を展開する洋菓子店です。

SHIRO & Co.では、同店の商品や活動が持つ魅力を、単なる商品紹介としてではなく、地域の時間や人の記憶に寄り添うものとして言語化しました。



https://prtimes.jp/story/detail/rX6KY9f3wqB

焼き菓子は、日常の中で手に取りやすく、贈り物にもなり、地域のイベントにもなじみやすい商品です。その一方で、小さなお店の魅力は、広告的な言葉だけでは伝わりにくい側面があります。



今回の支援では、トラノコ洋菓子店が持つ温度感や、地域の場に自然に溶け込む魅力を伝えることを重視しました。

HASHIGO vol,4＿洋菓子類代表コメント

株式会社SHIRO & Co. 代表取締役 白子考介は、次のように述べています。

「マーケティングやPRは、本来、売るためだけの技術ではないと考えています。ちゃんと作っている人が、ちゃんと見つかるようにすること。地域の中に、小さな居場所をつくること。人と場所と時間のあいだに、自然な接点を生み出すこと。そうした役割も、これからのPRには必要だと思っています。

トラノコ洋菓子店さんのように、誠実にものを作っている小さな作り手が、地域のマルシェや生活の風景の中に自然に入っていく。その様子を見て、今回の支援には意味があったと感じています。SHIRO & Co.は今後も、広告予算の大きさではなく、作り手の誠実さや地域との関係性に光を当てるPR支援を続けていきます。」

今後の展開

SHIRO & Co.では、今後も地域に根ざした小規模事業者、個人作家、クラフト作家、食品ブランド、ローカルメディア、地域イベントなどを対象に、「売らないPR」プログラムを展開していく予定です。

対象となるのは、短期的な広告効果よりも、ブランドの背景や活動の意味を丁寧に伝えたい事業者です。



今後は、プレスリリース作成支援に加え、ブランドステートメント、イベント出展時の紹介文、SNS投稿文、Webサイト文面、地域メディア向け資料などの制作支援も行ってまいります。



■ 会社概要

会社名：株式会社SHIRO & Co.

所在地：東京都

事業内容：ブランド戦略、プロダクト開発、意思決定設計

Email：shiroandco.office@gmail.com

URL：https://lab.shiroand.io/