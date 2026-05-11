いろはな株式会社、特定技能2号試験の合格支援に特化した学習DXサービス「irohana study」を提供開始

いろはな株式会社

いろはな株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤和 寛昌、以下「いろはな」）は、特定技能外国人の長期就労を支える特定技能2号試験の合格支援に特化した学習DXサービス 「irohana study」 の提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、登録支援機関が支援先企業から寄せられる2号試験対策ニーズに、効率的かつ効果的に応えられる仕組みを提供。eラーニングと選べるオンラインレッスン、学習状況を可視化する管理者ダッシュボードを一体化し、これまで属人化しがちだった2号試験対策業務を「サービス」として標準化できます。

■ irohana studyとは

irohana studyは、特定技能2号試験の合格に特化したeラーニングシステムです。母国語対応の学習アプリ、学習進捗を可視化する管理者Web、選べるオンラインレッスンを一体で提供します。

これまで2号試験対策は登録支援機関ごと・分野ごとに個別対応となりがちで、属人化や品質のばらつきが課題でした。

irohana studyを活用することで、登録支援機関は2号合格までの伴走支援を「再現性ある自社サービス」として体系化でき、他社との明確な差別化が可能になります。

irohana studyは、登録支援機関が2号合格までの支援を効率的・体系的に提供できる環境を整えます。外国人本人の長期就労実現に貢献するとともに、支援先企業の満足度向上、契約継続・支援人数拡大によるLTVの向上にもつながります。

＜このようなお悩みを解決します＞

- 支援先企業から2号試験対策のサポートを求められているが、対応ノウハウがない- 各分野の試験日程・出願期間・試験要綱など最新情報の収集と社内共有に手間がかかる- 外国人本人の学習状況が見えず、フォローが属人化している- 既存の汎用日本語学習アプリでは、N4レベルの人材には難易度が高すぎる- 「テキストを渡すだけ」の名ばかり支援から脱却し、支援の差別化を図りたい

＜対応分野＞

- 外食- 飲食料品製造- 介護（介護福祉士試験）- 建設

■ irohana studyの主な特徴

1. 母国語対応の学習アプリで日本語レベルを問わず学習開始

解説の母国語表示に対応。日本語能力がN4レベルの人材でも、母国語ネットワークに頼ることなくスムーズに試験対策をスタートできます。スキマ時間で取り組めるよう設計されており、仕事と両立しながら継続できます。

2. ニーズにあわせたオンラインレッスンを提供

支援先企業の予算や学習者の自走度に応じて、最適な支援メニューを提案できます。

１.自学自習プラン： 学習コンテンツ＋Q&Aサポート。

２.スタンダードプラン：月1回のオンラインレッスン付き。

３.プレミアムプラン：週1回のオンラインレッスン＋レッスン専用特別問題。確実な合格を目指す企業向け

3. 管理者Webで学習状況をリアルタイム把握

支援する全受験者の学習進捗・達成度・活動状況を1画面に集約。登録支援機関の担当者は、つまずいている学習者を即座に発見し、適切なタイミングで声かけ・面談設定が可能になります。学習を通じた本人とのコミュニケーション機会の創出により、信頼関係の構築にもつながります。

4. 最新の試験情報・スケジュールを管理Webで網羅

各分野の特定技能2号試験について、試験日程・出願期間・試験要綱・試験会場などの最新情報をシステム上で常時提供します。登録支援機関の担当者が官公庁サイトを個別に巡回する手間を省き、見落としによる出願遅延を防止。支援先企業や受験本人へのタイムリーな情報共有も、システム経由でスムーズに行えます。

■ 日本語教育、介護分野の専門家による独自コンテンツ

irohana studyの学習コンテンツは、日本語教育、介護分野の専門家を中心とした自社チームが企画・制作しています。受験者から得られた現場の声を継続的に反映し、出題傾向に即した実践的な問題へとブラッシュアップを続けています。特に外食・飲食料品製造など過去問が非公表の分野については、レッスン参加者からの試験後ヒアリングを通じて出題傾向を蓄積し、独自の模擬問題として高い出題カバー率を実現しています。

受講後に2号試験に合格した受験者からは、「練習した問題と似た問題が、本番の試験でも出題された」との声も寄せられています。介護分野（介護福祉士試験）は、日本語教育兼介護の専門家が、外国人向け教育の豊富な経験から制作した、自信を持ってお勧めできるコンテンツになっています。

■ 無料デモ・お問い合わせのご案内

irohana studyの管理画面、学習者画面、コンテンツのサンプルをご覧いただける無料デモを実施しております。導入事例やプランの詳細についても、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせURL：https://iro-hana.com/contact/

■ irohanaシリーズについて

いろはなは「日本で働く、を幸せに」というミッションのもと、「支援する人を支援する」というアプローチで、特定技能人材の採用・管理・支援に関わるオールインワンサービスの構築を進めています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136653/table/11_1_994bd93979d6742d81027173a5e7e722.jpg?v=202605111052 ]

■ いろはな株式会社について

いろはな株式会社は、外国人材の採用・在留管理・支援業務を効率化するクラウドサービス群を提供しています。「日本で働く、を幸せに。」をミッションに掲げ、登録支援機関向け・受入企業向けのDXソリューションや、人材紹介サービスまで幅広くラインナップを展開しています。これまでに多数の導入事例があり、現場業務を支える実務重視の機能とサポートを特徴としています。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136653/table/11_2_4e78b742ac41c58aee87bb24138aaacc.jpg?v=202605111052 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

いろはな株式会社 広報・お問い合わせ窓口

URL：https://iro-hana.com/contact/