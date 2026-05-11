マンパワーグループ、「採用業務の法律知識と注意点」セミナーを開催

マンパワーグループ株式会社

総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社（本社・東京都港区、代表取締役社長:吉田 誠、以下マンパワーグループ）は、企業の人事・採用担当者を対象とした無料動画セミナー「採用担当者が知っておくべき採用業務の法律知識と注意点」を開催します。本セミナーは、2026年5月25日（月）から5月29日（金）までの期間中、ご都合のよいタイミングで視聴できるオンデマンド形式で提供いたします。

「採用業務の法律知識と注意点」セミナー開催の背景

2026年2月にマンパワーグループが発表した「2026年 人材不足調査」によると、人材確保が困難であると感じている日本の雇用主の割合は84%にのぼり、調査対象の41カ国・地域のなかで2番目に高い結果でした。深刻な人手不足を背景に、SNSや企業が求職者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」など採用手法の多様化が進み、採用プロセスは今後より複雑化していくことが想定されます。こうした状況を踏まえ、本セミナーでは採用実務に直結した法律知識と注意点を体系的に解説します。

セミナープログラム

採用担当者が実務で直面しやすい法的リスクや判断ポイントについて、2つのカテゴリーに分けて解説します。

１．採用プロセスにおける法的ルールと注意点

採用プロセスにおける注意すべき法的ルールや禁止事項、内定取消が認められるケース など

２．採用後を見据えた実務対応とリスク管理

労働条件明示の基本ルール、採用業務における個人情報の取り扱い、採用現場でよくある疑問への対応 など

「採用業務の法律知識と注意点」セミナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/9974/table/309_1_d2ffabdedef8379af9199e15a7c51f25.jpg?v=202605111052 ]

マンパワーグループ株式会社について

ManpowerGroup(R)は、組織を成功に導く「人材」の採用、評価、育成、管理に関わる総合人材サービスを提供しています。75年近くにわたり、世界70ヵ国・地域で、ManpowerGroup(R)ブランドのManpower(R)、Experis(R)、Talent Solutions(R)を通じて、変化する働く世界の組織変革を継続的に支援してきました。ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から、最も働きやすい企業として多様性が評価されています。マンパワーグループは、2026年に17回目となる「世界で最も倫理的な企業」の1社に選ばれました。

ホームページURL： https://www.manpowergroup.jp/