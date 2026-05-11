【まもなく見ごろ】初夏を彩る、華やかなバラの散歩道 ～バラロード～ 【ハーベストの丘】

株式会社堺ファーム

大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」では、春の散策シーズン到来。咲き始めたバラがまもなく見ごろをむかえます。やさしい香りに包まれながら、この時期ならではの美しい景観をお楽しみいただけます。

※画像は2025年のもの

【バラロード】

開花時期：2026年5月中旬~末予想（見ごろは5月下旬ごろ予想）

道の長さ：約60m

品 種：春風

場 所：村のエリア バラロード

料 金：ハーベストの丘の入園料のみで観覧可能

※開花時期は天候等により変動いたします

※画像は2025年のもの※画像は2025年のもの※画像は2025年のもの

ご家族でのおでかけや写真撮影、季節のレジャーにもおすすめのバラロード。

春の心地よい風を感じながら、バラ「春風」の香りに包まれた小道を、見晴らしの良い丘の上まで優雅に散策できます。

愛犬との観覧も可能で、春のおでかけスポットとしてもぴったりです。

【2026年5月8日(金) 現在：約2分咲き】

※2026年5月8日撮影※2026年5月8日撮影

【施設紹介】

『堺・緑のミュージアム ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい。料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。

施設名 ：堺・緑のミュージアム ハーベストの丘

所在地 ：〒590-0125 大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1

電話番号：072-296-9911

営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）

休園日 ：5月-13日(水)・20日(水)・27日(水)

6月-水曜日

入園料 ：大人(中学生以上) 1,500円

子ども(4歳以上) 1,000円

ワンちゃん 600円

※3歳以下無料

※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と

「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要

駐車場 ：約1,800台（無料） ※大型バス可

アクセス：【車】阪和自動車道「堺IC」を出て府道61号線（泉北2号線）を南へ約15分。

「ハーベストの丘前交差点」を左折後、約2分で駐車場

【電車・バス】南海電鉄泉北線「泉ヶ丘駅」バスターミナル6番乗り場

「ハーベストの丘」行、南海路線バスにて約20分、下車後徒歩2分

運営 ：株式会社堺ファーム

公式ＨＰ：https://farm.or.jp/