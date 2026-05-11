【まもなく見ごろ】初夏を彩る、華やかなバラの散歩道 ～バラロード～ 【ハーベストの丘】

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株式会社堺ファーム

大阪府堺市南区にある体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」では、春の散策シーズン到来。咲き始めたバラがまもなく見ごろをむかえます。やさしい香りに包まれながら、この時期ならではの美しい景観をお楽しみいただけます。



※画像は2025年のもの


【バラロード】

開花時期：2026年5月中旬~末予想（見ごろは5月下旬ごろ予想）


道の長さ：約60m


品　　種：春風


場　　所：村のエリア　バラロード


料　　金：ハーベストの丘の入園料のみで観覧可能


※開花時期は天候等により変動いたします



※画像は2025年のもの


※画像は2025年のもの


※画像は2025年のもの


　ご家族でのおでかけや写真撮影、季節のレジャーにもおすすめのバラロード。


春の心地よい風を感じながら、バラ「春風」の香りに包まれた小道を、見晴らしの良い丘の上まで優雅に散策できます。


　愛犬との観覧も可能で、春のおでかけスポットとしてもぴったりです。




【2026年5月8日(金)　現在：約2分咲き】


※2026年5月8日撮影


※2026年5月8日撮影



【施設紹介】

『堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘』は、大阪府堺市南区にある体験型農業公園。35万平方メートルの敷地は、吊り橋を挟んで街のエリアと村のエリアに大きく分かれ、季節ごとに咲き誇る花畑のほか、高さ36メートルの観覧車などの遊具類、羊やカピバラをはじめとした動物へのえさやり、ふれあい。料理やクラフト手芸の手作り体験教室、そしてシルバニア村を再現した屋外型テーマパーク「シルバニアパーク」など、充実したアトラクションで1日お楽しみいただけます。



施設名　：堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘


所在地　：〒590-0125　大阪府堺市南区鉢ケ峯寺2405-1


電話番号：072-296-9911


営業時間：10:00～17:00（最終入園は16：00）


休園日　：5月-13日(水)・20日(水)・27日(水)


　　　　　6月-水曜日


入園料　：大人(中学生以上)　1,500円


　　　　　子ども(4歳以上)　 1,000円


　　　　　ワンちゃん　　　　　600円


　　　　　※3歳以下無料


　　　　　※ワンちゃんの入園には、1年以内に接種した「狂犬病ワクチン」と


　　　　　「5種以上の混合ワクチン」接種証明書が必要


駐車場　：約1,800台（無料）　※大型バス可


アクセス：【車】阪和自動車道「堺IC」を出て府道61号線（泉北2号線）を南へ約15分。


　　　　　　　「ハーベストの丘前交差点」を左折後、約2分で駐車場


　　　　　【電車・バス】南海電鉄泉北線「泉ヶ丘駅」バスターミナル6番乗り場


　　　　　　　「ハーベストの丘」行、南海路線バスにて約20分、下車後徒歩2分


運営　　：株式会社堺ファーム


公式ＨＰ：https://farm.or.jp/