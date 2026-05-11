【5月21日限定】『焼き鳥 おでん 坊っちゃん』生誕祭を開催！生ビール・レモンサワー・ハイボールが何杯飲んでも「1杯1円」

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株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が展開する“焼き鳥 おでん 坊っちゃん”は、日頃のご愛顧に感謝を込め、2026年5月21日（木）に「坊っちゃん生誕祭」を開催します。当日は、生ビール・レモンサワー・ハイボールを何杯飲んでも1杯1円で提供する特別キャンペーンを実施します。




■「坊っちゃん生誕祭」への想い


“肉汁製作所 餃子のかっちゃん”の新業態として誕生した「焼き鳥 おでん 坊っちゃん」は、2025年に大阪、堺東に1号店が誕生し、無事に生誕日を迎えることができました。全国に7店舗展開し成長することが出来ました。これもひとえに、焼き鳥 おでん 坊っちゃんを支えてくださっているお客様のおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れず、一人でも多くの笑顔を生んでいき、多くのお客様から愛される店舗・企業を目指していきます。






2026年　坊っちゃん生誕祭 詳細





■期間


2026年5月21日(木)



■内容


以下対象商品を1円で提供



・生ビール


・ハイボール


・レモンサワー



※店舗により取り扱いメーカーが異なります。


※画像はイメージです。









■注意事項


・他ドリンクは通常価格


・お通し代＋２オーダー制


・本キャンペーンは予告なく内容を変更、終了する場合があります。


・他割引、キャンペーン、クーポンとの併用不可です。



■対象店舗



焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 梅田茶屋町店


焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 梅田お初天神店


焼き鳥おでん大衆居酒屋坊っちゃん 大阪福島店


焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 天満店


大衆居酒屋坊っちゃん 天満駅前2号店


焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 堺東店


焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 名古屋駅店





お酒が進む！おすすめ一品メニュー




鶏白湯おでん


深い旨味とコク、まろやかで優しい味わいの鶏白湯の出汁で作る坊っちゃんおでん。こだわりの出汁が染み渡る一品です。








こだわり『焼き鳥』


一本一本備長炭で丁寧に焼き上げるこだわりの焼き鳥。新鮮な鶏を注文ごとに焼き上げて提供します。








牛タンレア串


外側はこんがり、中はしっとりやわらかと絶妙な焼き加減。厚みのある牛タンはプリプリで、噛めば噛むほど旨みが口いっぱいに広がります。







骨付鶏もも焼き


強力な炭火を用い、一気に鶏本来の旨みを凝縮。香ばしい香りとジューシーな味わいがお酒のおともにぴったりです。






■会社概要

社名：株式会社double


代表者：代表取締役　松井勝也


設立：2020月7月3日


所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F


URL：https://double0703.com/