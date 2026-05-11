【5月21日限定】『焼き鳥 おでん 坊っちゃん』生誕祭を開催！生ビール・レモンサワー・ハイボールが何杯飲んでも「1杯1円」

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が展開する“焼き鳥 おでん 坊っちゃん”は、日頃のご愛顧に感謝を込め、2026年5月21日（木）に「坊っちゃん生誕祭」を開催します。当日は、生ビール・レモンサワー・ハイボールを何杯飲んでも1杯1円で提供する特別キャンペーンを実施します。

■「坊っちゃん生誕祭」への想い

“肉汁製作所 餃子のかっちゃん”の新業態として誕生した「焼き鳥 おでん 坊っちゃん」は、2025年に大阪、堺東に1号店が誕生し、無事に生誕日を迎えることができました。全国に7店舗展開し成長することが出来ました。これもひとえに、焼き鳥 おでん 坊っちゃんを支えてくださっているお客様のおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れず、一人でも多くの笑顔を生んでいき、多くのお客様から愛される店舗・企業を目指していきます。

2026年 坊っちゃん生誕祭 詳細

■期間

2026年5月21日(木)

■内容

以下対象商品を1円で提供

・生ビール

・ハイボール

・レモンサワー

※店舗により取り扱いメーカーが異なります。

※画像はイメージです。

■注意事項

・他ドリンクは通常価格

・お通し代＋２オーダー制

・本キャンペーンは予告なく内容を変更、終了する場合があります。

・他割引、キャンペーン、クーポンとの併用不可です。

■対象店舗

焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 梅田茶屋町店

焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 梅田お初天神店

焼き鳥おでん大衆居酒屋坊っちゃん 大阪福島店

焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 天満店

大衆居酒屋坊っちゃん 天満駅前2号店

焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 堺東店

焼き鳥おでん居酒屋坊っちゃん 名古屋駅店

お酒が進む！おすすめ一品メニュー

鶏白湯おでん

深い旨味とコク、まろやかで優しい味わいの鶏白湯の出汁で作る坊っちゃんおでん。こだわりの出汁が染み渡る一品です。

こだわり『焼き鳥』

一本一本備長炭で丁寧に焼き上げるこだわりの焼き鳥。新鮮な鶏を注文ごとに焼き上げて提供します。

牛タンレア串

外側はこんがり、中はしっとりやわらかと絶妙な焼き加減。厚みのある牛タンはプリプリで、噛めば噛むほど旨みが口いっぱいに広がります。

骨付鶏もも焼き

強力な炭火を用い、一気に鶏本来の旨みを凝縮。香ばしい香りとジューシーな味わいがお酒のおともにぴったりです。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/