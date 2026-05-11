Japan Guide Agency：訪日外国人向けプライベートガイドツアーが世界中の旅行者が選ぶ「Tripadivisor Travelers’ Choice Awards 2026」を受賞

JGA株式会社

日本最大の訪日外国人向けガイドマッチングプラットフォーム『Japan Guide Agency』（運営：JGA株式会社、本社：静岡県静岡市、代表取締役：藤原一成）が提供する東京周遊ガイドツアーは、世界最大の旅行プラットフォーム「Tripadvisor(R)」（トリップアドバイザー、本社：マサチューセッツ州ニーダム、NASDAQ：TRIP、CEO：マット・ゴールドバーグ) が発表する、「Tripadivisor Travelers’ Choice Awards 2026」において、上位1%の優れたアクティビティ事業者だけに贈られる "Best of the Best Things to Do" を受賞しました。

Japan Guide Agencyの受賞は2024年、2025年に続き、３年連続となります。

『Japan Guide Agency』は、約1,200名の通訳案内士が登録する日本最大の訪日外国人向け通訳ガイドマッチングプラットフォームです。全国47都道府県で450プログラムを超える訪日外国人向けプライベートガイドツアーを催行しています。

受賞概要

- Tokyo 6hr Private Tour with Government-Licensed Guide(https://www.tripadvisor.com/AttractionProductReview-g14129520-d16804810-Tokyo_6hr_Private_Tour_with_Government_Licensed_Guide-Yaesu_Chuo_Tokyo_Tokyo_Pre.html)Top Experiences - Japan

「Tripadivisor Travelers’ Choice Awards 2026」受賞者は、トリップアドバイザーに12ヶ月間にわたって投稿された旅行者のレビューと評価の質と量に基づいて決定されます。

トリップアドバイザーCCO(Chief Communications Officer） ローレル・グレイトリックス氏からの祝辞

「この度のTripadivisor Travelers’ Choice Awards 2026 の "Best of the Best Things to Do" 受賞、誠におめでとうございます。世界中の掲載施設のうち、ごく一部の上位にランクインすることは決して容易なことではありません。これは、実際に体験された旅行者の方々が、わざわざオンライン上に素晴らしいレビューを残してくださるほど、深く心に残る体験を提供されてきた証です。Tripadvisorの『Best of the Best』は、世界トップクラスの目的地や体験を見つけるための信頼できるガイドとして、多くの旅行者に活用されています。この受賞が、2026年そしてその先も、さらに多くの旅行者の皆様にインスピレーションを与える一助となれば幸いです」

Tripadivisor Travelers’ Choice Awards 2026の詳細は、下記からご覧いただけます。

https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-ThingsToDo-cTopExperiences-g294232#9

■JGA株式会社について

https://www.j-g-a.org/

JGA株式会社は、約1,200名の通訳案内士が登録する日本最大の訪日外国人向け通訳ガイドマッチングプラットフォーム『Japan Guide Agency』を運営しています。月間平均2,000件を超えるマッチング実績を誇り、全国47都道府県で訪日外国人向けプライベートガイドツアーを提供しています。

静岡県知事登録旅行業 第2-706号

本社：静岡県静岡市駿河区石部25-7

主要事業：訪日外国人向け通訳ガイドマッチングサービス『Japan Guide Agency』運営

設立：2013年

資本金：1,000万円

代表取締役：藤原 一成

■トリップアドバイザーについて

日本語版サイト：www.tripadvisor.jp

トリップアドバイザーグループは、共有に値する体験と人々を結びつける複数のブランドを有し、世界で最も信頼される旅行と体験の情報の源となることを目指しています。私たちはブランド、テクノロジー、ケイパビリティを駆使して、世界中の人々に豊富なコンテンツや旅行に関する情報を提供し、また、アクティビティや宿泊施設、レストランなどのマーケットプレイスを通じて世界中の旅行者とパートナー企業を繋げています。Tripadvisor, Inc.（Nasdaq: TRIP）の子会社は、Tripadvisor、Viator、TheForkなどの旅行メディアブランドや事業を運営しています。

■本件に関するお問い合わせ先

JGA株式会社 広報：松原・辻川

E-mail：booking@j-g-a.org

TEL：050-8887-5341