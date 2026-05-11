ブランドコミュニケーションを拡張する対話型AI搭載バーチャルヒューマン「ELTOA（エルトア）」始動。ブランドビジュアル・体験・対話を一体で設計・導入できる事業会社を設立

株式会社 ファブリカ

株式会社ファブリカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡田敦子）は、株式会社HASH（本社：東京都豊島区、代表取締役：三木康平）、株式会社アンディファインド（本社：東京都新宿区、代表取締役：村山健）とともに、対話型AIのバーチャルアシスタントを簡単に導入できるサービス「ELTOA（エルトア）」を展開するため、株式会社ELTOA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡田敦子）を共同で設立いたしました。

本事業では、ファブリカが有するプロデュース、設計、デザイン、バックエンド・AI開発力に加え、HASHの高品質CG制作技術、アンディファインドのインタラクティブ体験実装技術を統合し、ブランド体験としての対話を実現する新たなソリューションを提供します。

■ 設立の背景

近年、生成AIおよび大規模言語モデル（LLM）の進化により、企業とユーザーの接点における「対話体験」は大きく変化しています。一方で、従来のチャットボットや音声UIでは、文脈理解や非言語コミュニケーションの再現性に限界があり、「人と対話しているような自然な体験」には至っていません。



また、こうした対話インターフェースの導入が進む一方で、応答機能としては成立していても、ブランドの世界観や体験設計と十分に統合されていないケースも見られます。

ファブリカでは、これまでブランドビジュアル設計および体験コンテンツ制作を通じて顧客接点の構築を支援してきた中で、対話領域においてもブランド体験として一貫性を持たせる必要があると捉えていました。

このような背景から生まれたのが、AI搭載バーチャルアシスタント「ELTOA（エルトア）」です。ELTOAは、高精細なCGヒューマンや対話AIといった技術の提供だけでなく、ブランドビジュアル設計・体験設計・対話設計を一体として構築できる点を特徴としています。

これにより、店舗・オフィス・展示会・オンライン接客など、あらゆる顧客接点において一貫したブランド体験の実現を支援します。

■ ブランドビジュアル設計

ブランドの世界観を体現する、人格とビジュアルの構築

デザインとテクノロジーの両面で多数の実績を誇るファブリカが、これまで培ってきたVI（ビジュアル・アイデンティティ）開発やアートディレクション、体験コンテンツ制作の知見を活かし、企業ごと・ブランドごとに最適化された人格設計・話し方・ビジュアル表現を実現します。

フォトリアルからデフォルメされたアニメ調まで、単なる「見た目」ではなく、ブランドの持つ要素を丹念に抽出し、世界観そのものを体現するようなバーチャルアシスタントを作り上げることが可能です。

CGヒューマンでは表現が難しいとされる煽りカット含め、どのアングルも担保できるビジュアル■ 体験設計

あらゆる顧客接点を設計し、スムーズな態度変容へ

導入したものの、なかなかお客様に活用してもらえない。思い描いたような行動変化につながらない。こうした課題の多くは、導入前の体験設計が十分でないことに起因します。

ELTOAでは、顧客が「どこで出会い」「何を感じ」「どのように行動を変えるのか」というシナリオを細かく想定し、その導線全体を設計。単なるツールの導入支援ではなく、Web、展示会、店舗、施設サイネージなど、デジタルとリアルの接点を横断しながら、一貫したブランド体験を構築します。

■ 対話設計

ブランドの求める印象を“話し方・聞き方”トータルで設計



あらゆるブランド、商品、サービスがそれぞれのパーソナリティ、いわば人格のような魅力的な個性を持っています。ELTOAでは言葉遣いはもちろん、話し方のトーン、リアクションのパターンだけでなく強弱に至るまで、一貫したコミュニケーションをご提案します。

さらに、会話で欠かせないのは双方向性です。意図や文脈を汲み取りながら聞き方もカスタマイズ。設置シーンに応じた振る舞いを細やかに切り替えられ、ブランド体験にふさわしい対話を実現します。

■ 応答技術

“人がいるような”自然なコミュニケーションを技術で再現



目の前の人と話す時、人は会話内容だけではなくその表情や仕草、さらには間の取り方などの情報をキャッチしています。ELTOAでは、大規模言語モデル(LLM)を活用し、ユーザーの意図や会話の文脈をしっかりと理解した上での自然な対話制御を標準装備。生成された音声に合わせ、表情・視線・頷きなどの非言語コミュニケーションもリアルタイムで制御しています。

また、日本語音声の口の動きを表現するモデルも既存ライブラリではなく、独自で開発しています。単なる応答ではなく、「人と話している」という実感のある高品質な対話体験にこだわっています。

■ 想定される活用シーン

ELTOAは、対話を通じた顧客体験はもちろん、企業やブランドの認知拡大/ブランディング/ロイヤリティ向上といったコミュニケーションが求められるあらゆる領域で活用可能です。

- 企業・ブランドコミュニケーション：話題性のあるブランド体験- 展示会・商業施設・ショールーム：商品説明や接客- 受付・コンシェルジュ：ホテルや企業での無人対応- 教育・介護：感情に寄り添い、何度でもやり取り- エンターテインメント：世界観のある対話コンテンツ展示会・商業施設・ショールーム：商品説明や接客

受付・コンシェルジュ：ホテルや企業での無人対応

エンターテインメント：世界観のある対話コンテンツ

※想定活用シーンの画像は、イメージです。実際の画面・仕様とは異なる場合があります。

■ 今後の展開

今後は、プロトタイプの提供および実証実験を通じてユースケースを確立し、順次サービスの商用展開を進めてまいります。また、AIとビジュアル表現を融合させ、新たな顧客体験を創出するパートナー企業との連携も強化してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ELTOA

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 岡田 敦子

事業内容：

AI搭載バーチャルアシスタントの企画・開発・提供、対話AIサービスの開発・運営・ライセンス提供

ブランド設計、体験設計、対話設計の提供

設立：2026年5月1日

資本金：900万円

関連企業：株式会社ファブリカ・株式会社HASH・株式会社アンディファインド

WEB：https://eltoa.jp/(https://eltoa.jp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=fabrica)

■ 出資企業概要

株式会社ファブリカ（Fabrica. inc.）

所在地：東京都渋谷区

代表者：岡田 敦子

事業内容：制作プロデュース・ディレクション/ビジュアル・デザイン開発/システム開発

WEB：https://fabrica-inc.jp/

主な実績：EXPO2025 大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」、NISSAN JAPAN MOBILITY SHOW 2023、2022 “One Piece” production committee「UTA TV LIVE TOUR」など

EXPO2025 大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」の体験コンテンツ「ミライのじぶん」「リボーン・パレード」において、CGの制作プロデュースやリアルタイム実装のプロジェクトマネージメントを担当NISSAN JAPAN MOBILITY SHOW 2023において、CGキャラクターのインタラクティブコンテンツ開発をプロデュース2022 “One Piece” production committee「UTA TV LIVE TOUR」のAR連動CG映像制作をプロデュース

株式会社HASH（HASH,inc.）

所在地：東京都豊島区

代表者：三木 康平

事業内容：CG/映像制作

WEB：https://www.hash-inc.com/

主な実績：横浜・八景島シーパラダイス「LIGHTIA～七色のキセキ～」、TOPPAN「デジタル文化財ミュージアムKOISHIKAWA XROSS(R) EXHIBITION ROOMムービー」、東京スカイツリータウン(R)「ドリームクリスマス2023 プロジェクションマッピング」など

LIGHTIA～七色のキセキ～デジタル文化財ミュージアムKOISHIKAWA XROSS(R) EXHIBITION ROOMムービードリームクリスマス2023 プロジェクションマッピング

株式会社アンディファインド（undefined Inc.）

所在地：東京都新宿区

代表者：村山 健

事業内容：システム開発

■ 本件に関するお問い合わせ

ELTOAでは、バーチャルアシスタント導入のご相談、事業提携、技術協力のご相談を随時受け付けております。ご興味をお持ちいただける企業様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。



株式会社ELTOA

お問い合わせ：https://eltoa.jp/contact/(https://eltoa.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_campaign=fabrica)