2026年初の大阪ミートアップを6/9開催─テーマは「リサーチからはじめる筋の良い仮説の立て方」

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、ネットリサーチについてオフラインの場で語り合うことを目的に、6月9日(火)17時から大阪にてMeet upを開催いたします。

※前回のイベントの様子について、東京開催の第5回(https://freeasy24.research-plus.net/blog/c466)、大阪開催の第3回(https://freeasy24.research-plus.net/blog/c427)をご覧ください。

イベント概要

イベント詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-04-23/wlnmq

この度、多くの皆さまにご参加いただいたオフラインイベント『Freeasyリサーチアカデミー ミートアップ』が、ご好評につき大阪で再び開催されることになりました。テーマは1月に東京にて開催したミートアップと同様、「リサーチからはじめる筋の良い仮説の立て方」です。

大阪での開催は、2025年5月以来となります。前回は「実務に直結する内容だった」「参加者同士の議論が深まった」といった声も多く、大変ご好評をいただきました。

当日は、Freeasyリサーチアカデミーでおなじみのリサーチャーで、仮説の立て方・使い方についての新刊を出版した菅原大介氏をゲストにお迎えし、第1部「勉強会」＋第2部「交流会」の、2部構成にて開催します。

東京開催と同じテーマ・構成ではありますが、少人数・対面だからこそ生まれる議論や気づきは、毎回異なります。

大阪ならではの空気感の中で、実務に持ち帰れるヒントを得ていただければ幸いです。

イベント詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-04-23/wlnmq当日のプログラム[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64613/table/198_1_12d60e8a8830d770f39b5cdc98239089.jpg?v=202605111052 ]

このような方におすすめ- セルフリサーチを担当していてリサーチ実務に関する知見を広げたい方- アンケートツールを活用している企業担当者間での交流を楽しみたい方- ゲストの活動や、Freeasyのサービスが気になっている方

※本イベントは、リサーチ業務の経験者向けとなっております。

講師紹介

株式会社アイスリーデザイン chapter UI/UXデザイングループ スペシャリスト 菅原 大介 氏

リサーチャー。上智大学文学部新聞学科卒業。新卒で出版社の学研を経て、日系最大手のマーケティングリサーチ会社で月次500問以上を運用する定量調査のディレクター業務を経験。総合ECサイト・アプリを運営する大手事業会社でデジタルプロダクトの戦略企画を担当したのち、現在は株式会社アイスリーデザインでUI/UXデザインの支援・研究に携わる。

デザインリサーチとマーケティングリサーチのトレンドをウォッチするニュースレター「リサーチハック101」を個人で発行するほか、定量・定性の調査実務に精通したリサーチのメンターとして活動や記事の監修も行っている。

著書『ユーザーリサーチのすべて』（マイナビ出版）、『リサーチからはじめる仮説ドリブン・マーケティング 企画・分析スキルを最大化する全技法』（WAVE出版）

開催概要

Freeasyリサーチアカデミー「リサーチからはじめる筋の良い仮説の立て方」ミートアップ

ご注意事項

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64613/table/198_2_943d542a4b2c3ede0af2537a96020d76.jpg?v=202605111052 ]

下記ページ下部＞お申込内の、「▼お申込みにあたっての注意事項（ご同意の上、お申込みください）」を必ずご確認ください。

イベント詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-04-23/wlnmq

ネットリサーチに関するノウハウが無料で学べる「Freeasyリサーチアカデミー」

Freeasyでは、リサーチに関するノウハウを啓蒙するため、リサーチャーの菅原大介氏を講師に迎え、

ブランドマネージャー、マーケティング、商品企画、カスタマーサクセス担当者に向けた学びの場「Freeasyリサーチアカデミー」を開催中です。

今回のイベントはその一環となっております（今回のイベントからのご参加でも問題ございません）。



第3期は、従来のブログ発信に代わり、オンラインセミナーに内容を集約した新シリーズでお届け。～参加者特典として「Freeasyのアンケートですぐ使える調査票テンプレート」付き！～ミートアップも随時開催。すべて参加費は無料です。

→「Freeasyリサーチアカデミー」の詳細はこちら(https://freeasy24.research-plus.net/researchacademy_3)

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/