LUNA EARTH ONLINEより、人気シフォンドット生地のヘアアクセ最新作や、存在感のあるメタルアクセなどが5/7（木）新登場しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

人気シフォンドットシリーズのヘアアクセ新作＆キラリと光るドットのシュシュやバンスクリップ、

首元や手元で光る、存在感のあるメタルアクセサリーなどが新入荷しました。

商品名：シフォンドットリボンバンスクリップ

品番：LHA10-2606-4533

価格：\550（税込）

バリエーション：ブラウン/ピンク/ブルー/ネイビー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-4533.html

商品名：シフォンドットシュシュ

品番：LHA10-2604-5131

価格：\330（税込）

バリエーション：ホワイト/パープル/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2604-5131.html

商品名：シャイニードットシュシュ

品番：LHA15-2605-5156

価格：\550（税込）

バリエーション：ベージュ/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA15-2605-5156.html

商品名：グリッタードットリボンバンスクリップ

品番：LHA10-2604-5079

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2604-5079.html

商品名：エアリーフリルシュシュ

品番：LHA10-2603-4787

価格：\550（税込）

バリエーション：ライトベージュ/ピンク/ネイビー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4787.html

商品名：ハートキーチャームネックレス

品番：LNE14-2605-0985

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2605-0985.html

商品名：メッセージプレートネックレス

品番：LNE14-2604-0983

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2604-0983.html

商品名：ボリュームチェーンネックレス

品番：LNE15-2605-1009

価格：\990（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE15-2605-1009.html

商品名：トリプルコネクトリング / キュービックジルコニア

品番：LRG15-2605-1841

価格：\990（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG15-2605-1841.html

商品名：ハートキーチャームリング

品番：LRG14-2604-1811

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2604-1811.html

商品名：ハートチャームツイストリング

品番：LRG14-2604-1795

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2604-1795.html

商品名：ニュアンスチェーンバングル / ニッケルフリー

品番：LBL18-2603-0413

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL18-2603-0413.html

5/7（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/