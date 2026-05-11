LUNA EARTH ONLINEより、人気シフォンドット生地のヘアアクセ最新作や、存在感のあるメタルアクセなどが5/7（木）新登場しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
人気シフォンドットシリーズのヘアアクセ新作＆キラリと光るドットのシュシュやバンスクリップ、
首元や手元で光る、存在感のあるメタルアクセサリーなどが新入荷しました。
商品名：シフォンドットリボンバンスクリップ
品番：LHA10-2606-4533
価格：\550（税込）
バリエーション：ブラウン/ピンク/ブルー/ネイビー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-4533.html
商品名：シフォンドットシュシュ
品番：LHA10-2604-5131
価格：\330（税込）
バリエーション：ホワイト/パープル/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2604-5131.html
商品名：シャイニードットシュシュ
品番：LHA15-2605-5156
価格：\550（税込）
バリエーション：ベージュ/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA15-2605-5156.html
商品名：グリッタードットリボンバンスクリップ
品番：LHA10-2604-5079
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2604-5079.html
商品名：エアリーフリルシュシュ
品番：LHA10-2603-4787
価格：\550（税込）
バリエーション：ライトベージュ/ピンク/ネイビー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4787.html
商品名：ハートキーチャームネックレス
品番：LNE14-2605-0985
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2605-0985.html
商品名：メッセージプレートネックレス
品番：LNE14-2604-0983
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE14-2604-0983.html
商品名：ボリュームチェーンネックレス
品番：LNE15-2605-1009
価格：\990（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE15-2605-1009.html
商品名：トリプルコネクトリング / キュービックジルコニア
品番：LRG15-2605-1841
価格：\990（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG15-2605-1841.html
商品名：ハートキーチャームリング
品番：LRG14-2604-1811
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2604-1811.html
商品名：ハートチャームツイストリング
品番：LRG14-2604-1795
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2604-1795.html
商品名：ニュアンスチェーンバングル / ニッケルフリー
品番：LBL18-2603-0413
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL18-2603-0413.html
5/7（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/