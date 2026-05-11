アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、遊戯の親友である城之内克也がアクションフィギュアに！！

株式会社海洋堂

不屈の決闘者・城之内参上！

遊戯と共に挑んだ決闘者の王国<デュエリスト・キングダム>の中で、当初はほぼ素人ながら強敵とのデュエルを勝ち抜き大きく成長した少年。アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、遊戯の親友である城之内克也がリボルテックに。

着崩した制服姿は、各部のシワに、上着やズボンの裾までもアニメ独特の作画ラインを反映した造形。さわやかな笑みの通常顔の他、ドヤ顔、怒り、焦り、ピンチ顔の交換用フェイスに、手首もカードを扱う仕草を揃えました。

腕に装着するデュエルディスクに、デッキ束、広げた手札、単体カードも手持ちパーツとして付属し、決闘者<デュエリスト>としての姿をお楽しみいただけます！

※海洋堂直営店でのご予約には特典として、劇中作画の独特な顎ラインも造形した「パーフェクト城之内の顔」が付属します。

■商品概要

●商品名：リボルテック 城之内克也

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約160mm

●オプションパーツ

・オプションフェイス×4

・オプションハンド×9

・オプションカードパーツ×３種

・デュエルディスク×１

・専用アタッチメント×１

・専用腕パーツ×１

・汎用アタッチメント×１

・ディスプレイスタンド×１

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・ パーフェクト城之内の顔x 1

●原型制作：坂本翔太郎

●希望小売価格 ：9,900円（税込）

●発売：2026年12月予定

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店（ご予約で、「パーフェクト城之内の顔」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/revo/nr125

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)

●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR

Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



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