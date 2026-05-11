大好評により再販決定！プラキットで体験する究極のゴジラ造形

株式会社海洋堂

原型を手掛けるのは自然史/生物造形の第一人者、松村しのぶ。

1954年公開の『ゴジラ』の宣材用スチール写真を立脚点としながら、70年に渡る様々なゴジラのエッセンスを再構築・再創造。スーツやCGの再現でなく、太古の巨大生物が東京に現れた姿を立体で描き出します。

台座となる足元の崩壊した日劇ビルや国鉄高架線と、電車を咥えわしづかみにするポーズが臨場感を引き立てます。

松村入魂の造形作品を固定ポーズのプラキットとして計8枚のランナーに凝縮。有機的でいて複雑な体表ディテールを、原型から余すことなく再現しています。複雑な分割ながらも、既発売のシリーズで採用してきた、ベースとなるボディに体表のパーツを張り付けていく構造により、頑丈さも確保しています。この方式で課題となるパーツの合いも高い精度で成形され、かつ分割線が目立たない構成となっています。

組み立てそのものが楽しめ、完成すれば無塗装の素組み状態でもディスプレイに耐えるオーナメントとなります。もちろん塗装を施す場合も超巨大生物ゴジラと、崩壊した構造物の組み合わせが塗装のイマジネーションを膨らませることでしょう。

※本商品は組み立てが必要なプラスチックモデルキットです。

※組み立てにはプラスチックモデル用接着剤が必要です。

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

■商品概要

●商品名：ARTPLA SCULPTURE WORKS ゴジラ Re:イマジネーション（2026年再販）

●仕様：プラスチックモデルキット ポーズ固定モデル

※別途、接着剤や工具、塗料等が必要

●サイズ：ノンスケール（頭頂高

約185mm）

●成型色：ブラックブラウン

●原型制作：松村しのぶ

●希望小売価格 ：8,800円（税込）

●発売：2026年9月予定

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