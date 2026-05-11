【FlexiSpot】拡張型モニターアーム「MA8」、5月11日よりMakuakeにて先行予約販売開始

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、モニターアーム「MA8シリーズ」を、2026年5月11日（月）より応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売いたします。



MA8シリーズは、“今のデスク環境”だけではなく、“これから変化していく働き方”まで見据えて設計されたモニターアームです。モニター1台から始めても、後からデュアル環境へ拡張可能。さらに、ノートPCホルダーなどの拡張モジュールにも対応し、使用スタイルの変化に合わせて柔軟に進化します。



詳細はMakuakeのプロジェクトページをご覧ください：

https://www.makuake.com/project/flexispot-monitorarm-ma8/

【初日限定】500円OFFクーポン配布中

最大33%の割引に加え、初日限定で500円OFFクーポンもご利用いただけます。

■クーポンコード：FLEXISPOTMONITORARMMA8_500

■最低利用金額：9,916円

■有効期限：2026年5月11日（月）23:59まで

※ここ(https://mkhelp.makuake.com/hc/ja/articles/17718781604761-%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84)をクリックし、クーポンコードの利用方法をご確認いただけます。

商品情報

シングルからデュアルへ拡張可能

シングルアームモデル「MA8」は、高い耐荷重設計により、1台構成にとどまらず、さらなる作業効率の向上にも対応します。

スライダー「MA-EB1」を追加することで、シングル構成からデュアルモニター環境へスマートに拡張可能。使用環境の変化に合わせて、必要なタイミングで構成をアップデートできます。

※MA-EB1セット以外の商品には、スライダー「MA-EB1」は付属しません。

デュアルモデルは左右可動域を拡張

「MA8D-EB2」セットでは、小型スライダーモジュールによって左右の可動域をさらに拡張。従来のデュアルアームにありがちな「画面が近すぎて圧迫感がある」「距離を取ると2画面の間に隙間が生じ、視線移動が大きくなる」といった課題にも対応し、より自然な視界レイアウトを実現します。

※MA8D-EB2セット以外の商品には、スライダー「EB2」は付属しません。

最大20kg対応。大型モニターにも対応

MA8シリーズは、2～20kgまでの幅広い荷重に対応。シングルアームモデルでは、17～49インチのモニターに対応し、小型ディスプレイから、重量のあるウルトラワイドモニターまで、 幅広い選択肢に対して安定したサポートを提供します。

5D連動調整で、理想の姿勢へ導く

MA8シリーズは、上下昇降・左右移動・奥行き調整に加え、 画面の回転、チルト、縦横切替といった多方向の調整に対応しています。

これらの動きが連動することで、座り作業・立ち作業を問わず、自然な視線位置へスムーズに調整可能です。

FlexiSpotの昇降デスクと多機能オフィスチェアと組み合わせることで、空間・姿勢・動作を一体的に最適化する「三位一体」のワーク環境を構築します。

長く使い続けるための確かな品質

拡張性を追求した製品だからこそ、基盤となる品質にもこだわりました。MA8シリーズは、アルミニウムとスチールによる堅牢なフレームに、耐久性に優れたABS樹脂を組み合わせることで、高い安定性と耐久性を実現しています。さらに、5年間のメーカー保証を付帯。安心して長くご使用いただけます。

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living.」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

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