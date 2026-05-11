【5/21 渋谷開催】「AIを入れたのに使われない」のはなぜか？ DeNA AI Link × immedioなど4社が語る、現場のホンネと運用の壁

株式会社immedio

商談獲得自動化サービスを展開する株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は株式会社DeNA AI Linkが主催するリアルセミナーに、カスタマーサクセス部長の清沢 康平が登壇することをお知らせいたします。

セミナー詳細・申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKJ-8n8YOURJ1Cbj5OsGIe7AcGltjKBC5I_e1tPx94CEC2UQ/viewform?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415■ 「AI導入」の成否を分けるのは、ツールではなく「人」

「業務を楽にするためにAIを導入したはずなのに、現場からは不満が出る」。そんな悩みを抱える経営者や責任者は少なくありません。現場がAIを拒む理由は、単なる食わず嫌いではなく、今の仕事のやり方に合っていなかったり、かえって手間が増えたりといった「現実的な壁」があるからです。

本セミナーでは、AIの専門家から現場を知り尽くした営業DXのプロまで、4社の担当者が集結。成功事例だけではなく、導入時に必ずぶつかる「生々しい失敗」や「現場の反発」をどう乗り越え、会社全体の利益につなげたのかを具体的に議論します。

■ こんな「現場のリアル」に切り込みます- 「仕事が奪われる」という不安を「頼もしい相棒」に変える伝え方- 現場に無理をさせない、今の仕事の流れにAIを自然に組み込む工夫- 「導入して終わり」にさせない。成果を出し続けるためのチームの動かし方

セミナー後には、お酒や軽食を交えた「名刺・情報交換会」をご用意しています。渋谷スクランブルスクエア40階という開放的な空間で、登壇者や他企業の責任者同士、ここだけでしか話せない「AI活用の本音」を語り合いましょう。

■ 開催概要

セミナー名： AI導入の「理想と現実」--現場の拒絶と運用の壁をどう乗り越えるか？

日時： 2026年5月21日（木）18:00 - 19:00（受付開始 17:30）

※19:00～20:00は交流会を実施

会場： 渋谷スクランブルスクエア40階 ラウンジ

定員： 70名（先着順）

登壇者：

- 清沢 康平（株式会社immedio カスタマーサクセス部長）- 磐崎 友玖 氏（株式会社パートナープロップ VP of Sales）- 河辺 健太郎 氏（株式会社エクサウィザーズ AIコンサルタント）- 中井 雄一郎 氏（株式会社DeNA AI Link 事業開発部 部長）

お申込み期限： 2026年5月15日（金）中まで

お申し込み： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKJ-8n8YOURJ1Cbj5OsGIe7AcGltjKBC5I_e1tPx94CEC2UQ/viewform?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415

詳細・申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKJ-8n8YOURJ1Cbj5OsGIe7AcGltjKBC5I_e1tPx94CEC2UQ/viewform?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

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