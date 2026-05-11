〈エーデルワイス沖縄〉阪神梅田本店『阪神のめんそーれ沖縄』催事で実演販売

株式会社 エーデルワイス

株式会社エーデルワイス沖縄のブランド「EDELWEISS OKINAWA」は、2026年5月13日(水)～18日(月)の6日間、阪神梅田本店8階催場にて南国沖縄の素材を贅沢に使用した、焼きたてフィナンシェを実演販売いたします。

沖縄の恵みを焼きたてで 4種のフィナンシェ

〈沖縄フィナンシェ〉

阪神梅田本店にて開催される『阪神のめんそーれ沖縄』にて、エーデルワイス沖縄として初めて実演販売を行います。沖縄素材の美味しさをぎゅっと詰め込んだ焼きたてのフィナンシェは、外はカリッと香ばしく、中はじゅわっとジューシーに。アーモンドの風味と焦がしバターの香りが広がり、無駄なものは入れずにシンプルなレシピで焼き上げました。ラインナップは、紅芋の優しい甘さとチーズの塩味が重なり合う「紅芋フロマージュ」、コク深くまろやかな甘さの「黒糖」、爽やかな香りと濃厚な甘みの「たんかん」、すっきりとした酸味が引き立つ「ヒラミーレモン」の4種類。店頭では焼きたてを実演販売し、出来たてならではの香りと味わいをお楽しみいただけます。

その他、沖縄県の優良県産品に推奨された、ひと口サイズのフィナンシェ「沖縄 島果のしずく」ギフトも合わせて販売いたします。

〈紅芋フロマージュ〉〈黒糖〉〈たんかん〉〈ヒラミーレモン〉

沖縄フィナンシェについて

〈紅芋フロマージュ〉

上品な味わいのフィナンシェ生地に、沖縄県産紅芋ペースト、クリームチーズを重ねて焼き上げました。

〈黒糖〉

沖縄県産黒糖を使用したフィナンシェ生地に、白あんを重ねて黒糖の粒でシャリッと食感に焼き上げました。

〈たんかん〉

爽やかな香りのたんかん果皮を合わせたフィナンシェ生地に、たんかんコンフィチュール、パールシュガーを重ねて焼き上げました。

〈ヒラミーレモン〉

ヒラミーレモンの果皮を合わせたフィナンシェ生地を焼き上げ、爽やかなヒラミーレモングラスで仕上げました。

〈商品概要〉

・沖縄フィナンシェ 紅芋フロマージュ

価格：\324（本体価格\300）

・沖縄フィナンシェ 黒糖

価格：\324（本体価格\300）

・沖縄フィナンシェ たんかん

価格：\324（本体価格\300）

・沖縄花フィナンシェ ヒラミーレモン

価格：\324（本体価格\300）

・沖縄フィナンシェ 4個セット

価格：\1,250（本体価格\1,157）

・沖縄フィナンシェ 8個セット

価格：\2,400（本体価格\2,222）

※各日販売予定数 各200個

《取扱店舗》

阪神梅田本店『阪神のめんそーれ沖縄』8階催場

販売期間：2026年5月13日(水)～5月18日(月)

※最終日は午後5時終了

※営業日・営業時間は変更になる場合がございます

沖縄県中頭郡西原町字東崎4-12

TEL：098-944-2561

FAX：098-882-8899

【HP】 https://edelweiss.okinawa/

【オンラインショップ】 https://shop-edelweissokinawa.com/

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