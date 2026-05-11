欧州自動車産業、「新たな時代」への転換点に

マッキンゼー・アンド・カンパニージャパン

2026年5月11日

マッキンゼー・アンド・カンパニー

マッキンゼー・アンド・カンパニー（日本代表：岩谷直幸）はこのたび、欧州自動車産業が直面する構造的課題と今後の戦略的方向性を分析した最新ホワイトペーパー

「逆風に直面する欧州自動車産業の再生プラン」を発表しました。

欧州自動車産業は今、歴史的な転換点に立っています。電動化の加速、ソフトウェア主導への移行、そして新興プレイヤーの台頭により、従来の競争優位は急速に揺らいでいます。特に、コスト競争力や開発スピードの面で構造的な遅れが顕在化する中、この変革に適応できるかどうかが、今後の競争力を大きく左右します。

■グローバル展開を進める日本企業へのヒント

こうした構造変化は欧州にとどまらず、グローバルで事業を展開する日本の自動車関連企業にとっても重要な示唆を含んでいます。電動化への投資最適化、ソフトウェア開発力の強化、サプライチェーンの再設計、さらにはスピードある意思決定といった論点は、日本企業にとっても競争優位を左右する共通課題です。本ホワイトペーパーは、こうした危機と機会の両面を踏まえ、欧州自動車産業が取るべき具体的なアクションを提示しています。

本ホワイトペーパーは、 マッキンゼー・フューチャー・モビリティ研究所（McKinsey Center for Future Mobility）アジアリーダーであるシニアパートナー住川武人(https://www.mckinsey.com/jp/our-people/takehito-sumikawa)、パートナー山科拓也(https://www.mckinsey.com/jp/our-people/takuya-yamashina)、アソシエイトパートナー小泉正剛により作成されました。

▼ホワイトペーパー

https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/jp_a-new-era-an-action-plan-for-the-european-automotive-industry%20(1).pdf (https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/jp_a-new-era-an-action-plan-for-the-european-automotive-industry%20(1).pdf)

欧州自動車産業は現在、電動化・ソフトウェア化・地政学的変化といった複合的な変革の波に直面しています。これまで世界をリードしてきた競争優位が揺らぐ中、従来の延長線上ではない抜本的な変革が求められています。本ホワイトペーパーでは、こうした環境変化の本質を捉え、競争力回復に向けた具体的なアクションプランを提示しています。

■進行する構造変化と競争環境の再定義

グローバル市場では、中国・米国の新興プレイヤーの台頭に加え、EV・ソフトウェア領域での競争が急速に激化しています。

従来のハードウェア中心の競争構造から、ソフトウェア・データ・エコシステムを軸とした競争へと移行する中で、欧州企業は収益性・スピード・イノベーションの面で大きな課題に直面しています。

■求められる戦略的転換

本ホワイトペーパーでは、欧州自動車産業が持続的な競争力を確立するために、以下のような重点領域での変革が不可欠であると指摘しています。

・電動化への移行加速とコスト競争力の強化

・ソフトウェアおよびデジタル能力の抜本的強化

・グローバルサプライチェーンの再構築とレジリエンス向上

・戦略的パートナーシップおよびエコシステムの活用

・オペレーティングモデルおよび意思決定の迅速化

■「漸進的改善」から「構造改革」へ

従来の漸進的な改善では、急速に進化する競争環境に対応することは困難です。今後は、ビジネスモデル・組織・技術基盤を横断した包括的な変革が求められます。

本ホワイトペーパーは、欧州自動車産業が再び競争優位を確立するための具体的な道筋を提示すると同時に、日本企業にとっても今後の戦略を再考するうえで重要な視座を提供するものです。

マッキンゼー・アンド・カンパニー

マッキンゼー・アンド・カンパニーは、グローバルに展開する経営コンサルティングファームとして、企業および公共機関の重要課題解決を支援しています。産業横断的な知見と高度な分析力により、クライアントの持続的成長と変革の実現に貢献しています。