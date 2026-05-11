立体感と輝きで魅力を引き立てる、新感覚の缶バッジ！「凸デコ缶バッジ」をODMで販売開始【株式会社トランス】

株式会社トランス

推し活・オタ活をするファンに向けた推し活グッズや推しビジネスを提案する「推しビジネス研究所（仮）(https://www.trans.co.jp/oshiken/)」を運営する株式会社トランス（本社：東京都渋谷区、代表：猪口 祐紀子）は、「凸デコ缶バッジ」のODM販売を開始しました。

缶バッジはイベント物販やファン向けグッズとして広く活用されており、従来の仕様に加えて、より視覚的なインパクトや付加価値のある商品の需要が高まっています。

トランスが提供する「凸デコ缶バッジ」は、印刷の工夫によって立体感を表現できる、新しいタイプの缶バッジです。

特殊加工により、デザインの一部に凹凸をつけることができ、思わず触れてみたくなるような立体的な質感を実現。従来の缶バッジとはひと味違う、印象的な仕上がりになります。

さらに、箔の輝きを組み合わせることで、立体感と視覚的なインパクトをより一層引き立てることが可能です。

「凸デコ缶バッジ」について問い合わせる :https://www.trans.co.jp/contact/ask/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=decodeco_tin_badge

■ 凸デコ缶バッジの特長

立体的な特殊印刷

特殊印刷により、デザインの一部に凹凸をつけたような表現が可能です。

箔の輝きで印象を強調

箔の加工を組み合わせることで、光の反射によるきらめきを加えることができます。

デザインの魅力を引き立てる仕様

箔の輝きと立体的な表現により、光沢感と奥行きのある仕上がりになります。

「凸デコ缶バッジ」の詳細を見る :https://www.trans.co.jp/oshiken/oshiproducts/decodeco_tin_badge/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=decodeco_tin_badge

推しビジネス研究所（仮）

推し活市場やファンカルチャーを研究し、新しいグッズ企画を提案する「推しビジネス研究所（仮）」を展開しています。ファン心理をとらえたオリジナル推し活グッズの企画・開発・提案をはじめ、推し活市場のトレンドやグッズ製作のヒントなどの情報発信も行っています。

URL：https://www.trans.co.jp/oshiken/

会社概要

株式会社トランスは、オリジナルグッズの商品企画・製造、企業のセールスプロモーション支援を主力事業としています。私たちは、ただ“モノ”をつくる会社ではありません。『ファン視点・プロ企画』をタグラインとして掲げ、ブランドや作品、そのファンの期待を超えるグッズと体験価値を企画し、つくる会社です。モノづくりを通じて企業とファンをつなぎ、まだ名前のない“欲しい”をカタチにします。

会社名：株式会社トランス

株式会社トランザクション（証券コード：7818）連結子会社

代表者：代表取締役社長 猪口 祐紀子

本社：東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号 渋谷新南口ビル９階

URL：https://www.trans.co.jp/